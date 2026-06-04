Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarların fiyatları dudak uçuklatacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın Windows on Arm tabanlı yeni bilgisayar platformu RTX Spark için ortaya çıkan yeni fiyat bilgileri şirketin Apple'ın M serisi işlemcilerine rakip olarak geliştirdiği sistemlerin oldukça yüksek fiyat etiketleriyle piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Fiyatlar 3000 dolar civarında

Analist değerlendirmelerine göre RTX Spark ailesinin üst düzey modeli N1X tabanlı dizüstü bilgisayarlar 2.899 dolar civarında, daha düşük konumlandırılan N1 tabanlı sistemler ise 1.799 dolar civarında fiyatlarla satışa sunulabilir.

Söz konusu rakamlar Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Morgan Stanley tarafından paylaşılan tahminler, RTX Spark platformunun premium segmentte konumlandırılacağını gösteriyor.

RTX Spark, Nvidia'nın Arm mimarisini temel alan yeni nesil bilgisayar platformu olarak öne çıkıyor. Platformun en güçlü sürümünde yer alan N1X yongası, 20 çekirdekli Grace işlemci ile Blackwell mimarisine sahip grafik birimini tek pakette birleştiriyor. Grafik tarafında ise 6.144 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bu yapı, yapay zeka uygulamalarından içerik üretimine ve oyunlara kadar geniş bir kullanım alanına hitap etmeyi amaçlıyor. Zira laptop sınıfı RTX 5070 seviyesinde bir GPU performansı olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik özellikler arasında dikkat çeken bir diğer unsur ise bellek kapasitesi. Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre RTX Spark sistemleri 128 GB'a kadar LPDDR5X birleşik bellek desteği sunabiliyor. Ayrıca işlemci ile grafik birimi arasındaki veri aktarımı için 600 GB/s NVLink-C2C bant genişliği sağlanıyor.

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Eğer ortaya çıkan fiyat tahminleri doğru çıkarsa RTX Spark tabanlı sistemler, günümüzdeki birçok Windows on Arm dizüstü bilgisayardan belirgin şekilde daha pahalı olacak. Özellikle N1X tabanlı modellerin fiyatlarının üst düzey içerik üretim bilgisayarları ve güçlü ekran kartlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla aynı sınıfa yaklaşacağı belirtiliyor.

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Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarların fiyatları ortaya çıktı

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