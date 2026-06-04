Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarların fiyatları dudak uçuklatacak

Fiyatlar 3000 dolar civarında
Analist değerlendirmelerine göre RTX Spark ailesinin üst düzey modeli N1X tabanlı dizüstü bilgisayarlar 2.899 dolar civarında, daha düşük konumlandırılan N1 tabanlı sistemler ise 1.799 dolar civarında fiyatlarla satışa sunulabilir.
Söz konusu rakamlar Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Morgan Stanley tarafından paylaşılan tahminler, RTX Spark platformunun premium segmentte konumlandırılacağını gösteriyor.
RTX Spark, Nvidia'nın Arm mimarisini temel alan yeni nesil bilgisayar platformu olarak öne çıkıyor. Platformun en güçlü sürümünde yer alan N1X yongası, 20 çekirdekli Grace işlemci ile Blackwell mimarisine sahip grafik birimini tek pakette birleştiriyor. Grafik tarafında ise 6.144 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bu yapı, yapay zeka uygulamalarından içerik üretimine ve oyunlara kadar geniş bir kullanım alanına hitap etmeyi amaçlıyor. Zira laptop sınıfı RTX 5070 seviyesinde bir GPU performansı olduğu belirtiliyor.
Eğer ortaya çıkan fiyat tahminleri doğru çıkarsa RTX Spark tabanlı sistemler, günümüzdeki birçok Windows on Arm dizüstü bilgisayardan belirgin şekilde daha pahalı olacak. Özellikle N1X tabanlı modellerin fiyatlarının üst düzey içerik üretim bilgisayarları ve güçlü ekran kartlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla aynı sınıfa yaklaşacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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