    NVIDIA RTX Spark'ın CPU'su detaylandı: Akıllı telefon çekirdekleri güç veriyor

    Dün NVIDIA, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ARM tabanlı yeni işlemcisi RTX Spark'ı tanıttı. Şirketin Blackwell GPU mimarisi, Grace işlemcisi ve 128 GB birleşik belleği bir araya getiren platformu, yıl sonunda piyasaya çıkacak üst düzey ARM tabanlı Windows cihazlarına güç verecek. NVIDIA tanıtımda yeni çipin yeteneklerini ortaya koysa da, CPU tarafındaki detaylara yer vermemişti. Bugün ortaya çıkan bilgiler, işlemcinin, telefonlarda yer alan Armv9 tasarımı çekirdekler kullandığını ortaya ortaya koydu.

    ARM Cortex-X925 ve Cortex-A725 çekirdeklerinden güç alıyor

    RTX Spark'ın CPU tarafında 10 adet Arm Cortex-X925 ve 10 adet Cortex-A725 çekirdeğinden oluşan toplam 20 çekirdekli bir yapı bulunuyor. NVIDIA'nın MediaTek ile birlikte geliştirdiği işlemci, akıllı telefonlarda kullanılan Arm mimarisini masaüstü seviyesine taşıyor. 4.0 GHz'e kadar çıkan Cortex-X925 çekirdekleri ve 2.85 GHz hızındaki A725 çekirdekleri sayesinde çipin günlük kullanım ve çok iş parçacıklı uygulamalarda güçlü performans sunması bekleniyor.

    128 GB birleşik bellek büyük yapay zeka modellerini hedefliyor

    RTX Spark'ın en dikkat çekici özelliği ise devasa 128 GB birleşik LPDDR5X belleği. Günümüzde çoğu yapay zeka odaklı dizüstü bilgisayarın 16 ila 32 GB RAM ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, NVIDIA'nın çözümü yerel olarak çok daha büyük dil modellerini çalıştırmayı mümkün kılabilir.

    RTX Spark'ın temel avantajlarından biri, CPU ve GPU'nun aynı bellek havuzunu kullanmasını sağlayan NVLink-C2C bağlantısı. NVIDIA'ya göre bu teknoloji, PCIe Gen5 bağlantılarından yaklaşık beş kat daha yüksek çift yönlü bant genişliği sunuyor.

    Bu sayede 120 milyar parametreye kadar sahip yapay zeka modelleri doğrudan sistem belleğinde çalıştırılabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GPT-OSS 120B gibi modeller yaklaşık 80 GB bellek gerektirirken, akıllı telefonlarda çalışan yapay zeka modelleri genellikle 4 GB'tan daha az RAM kullanıyor.

    RTX 5070 seviyesinde çekirdek sayısı

    Grafik tarafında ise Blackwell mimarisine sahip entegre GPU yer alıyor. 6.144 CUDA çekirdeğiyle kağıt üzerinde GeForce RTX 5070 ile aynı çekirdek sayısına sahip olan çözüm, DLSS 4.5, Reflex ve donanımsal ışın izleme desteği sunuyor.

    Ancak LPDDR5X belleğin yaklaşık 273 GB/s bant genişliği sunması nedeniyle oyun performansının masaüstü RTX 5070 seviyesine ulaşması beklenmiyor. Buna rağmen platformun asıl hedefi oyunculardan çok, CUDA ve TensorRT tabanlı yapay zeka uygulamalarıyla çalışan profesyoneller olacak.

    NVIDIA, RTX Spark'ın 1 petaflop seviyesine ulaşan FP4 yapay zeka performansı sunabildiğini belirtiyor. Bu da büyük dil modellerinin ve üretken yapay zeka uygulamalarının doğrudan dizüstü bilgisayarlarda çalıştırılabilmesinin önünü açıyor.

    Apple Silicon yaklaşımını Windows dünyasına taşıyor

    RTX Spark, birleşik bellek mimarisi, Arm tabanlı işlemcisi ve enerji verimli tasarımıyla Apple Silicon ekosistemini andırıyor. NVIDIA ise bu yaklaşımı Blackwell GPU'lar, CUDA hızlandırması ve çok daha büyük bellek kapasitesiyle birleştirerek yerel yapay zeka iş yüklerine odaklanan yeni bir Windows platformu oluşturmayı amaçlıyor.

    Fiyatlandırma henüz açıklanmasa da mevcut DGX Spark sistemlerinin yüksek maliyeti göz önüne alındığında RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarların premium segmentte konumlanması bekleniyor. 

