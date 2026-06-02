NVIDIA RTX Spark'ın ilk test sonuçları ortaya çıktı: M5 Pro'nun gerisinde kaldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör NVIDIA’nın ARM tabanlı yeni nesil işlemcisi RTX Spark için ilk performans sonuçları ortaya çıktı. 20 çekirdekli Grace CPU ile Blackwell GPU’yu bir araya getiren yonga seti, yayınlanan Clang derleme testlerinde Apple’ın M5 işlemcisini geride bırakırken, daha güçlü M5 Pro modellerinin ise gerisinde kaldı.

X platformunda @lafaiel tarafından paylaşılan benchmark sonuçlarına göre RTX Spark, özellikle çok çekirdekli iş yüklerinde güçlü bir performans sergiliyor. Her ne kadar NVIDIA'nın kullandığı ARM çekirdeklerinin en güncel tasarımlar olmadığı belirtilse de, yüksek çekirdek sayısı sayesinde sistem birçok rakibini geride bırakmayı başarıyor.

Tam Boyutta Gör

Clang benchmarkında 20 çekirdekli RTX Spark 43.149 puan elde ederken, 10 çekirdekli Apple M5 27.996 puanda kaldı. Böylece NVIDIA’nın yeni işlemcisi yaklaşık %54 daha yüksek performans sunmayı başardı. 15 çekirdekli M5 Pro ise 46.374 puanla RTX Spark’tan yaklaşık %7 daha hızlı sonuç elde etti. 18 çekirdekli M5 Pro ise 55.165 puanla farkı daha da açarak NVIDIA çözümünü yaklaşık %22 oranında geride bıraktı.

AMD’nin 16 çekirdekli Ryzen AI Max+ 395 modeli RTX Spark’ın gerisinde kalırken, Intel’in 24 çekirdekli Core Ultra 9 285HX işlemcisi RTX Spark’ı az farkla geçmeyi başardı. Bu durum, NVIDIA’nın ARM tabanlı çözümünün dizüstü bilgisayar sınıfındaki güçlü x86 rakiplerine karşı da rekabetçi olabileceğini gösteriyor.

Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: Üretilmiş en verimli PC yongası 1 gün önce eklendi

İlk testler RTX Spark’ın performans açısından standart M5 ile M5 Pro arasında konumlandığını gösteriyor. Ancak bu sonuçların yalnızca tek bir benchmark testine ait olduğunu ve farklı senaryolarda tablonun değişebileceğini belirtelim.

Oyun performansı merak ediliyor

Asıl merak edilen nokta ise oyun performansı. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Computex sunumunda RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarlarda 007 First Light ve Forza Horizon 6 gibi AAA oyunların çalıştığını göstermişti. Üstelik bu demoların batarya gücüyle akıcı şekilde çalıştığı belirtiliyor. Blackwell GPU’nun sunduğu grafik gücü düşünüldüğünde, RTX Spark’ın özellikle oyun ve yapay zeka uygulamalarında rakiplerine karşı önemli avantajlar elde etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde yayınlanacak kapsamlı oyun ve üretkenlik testleri, RTX Spark'ın ARM tabanlı bilgisayar pazarında ne kadar güçlü bir konuma sahip olacağını daha net ortaya koyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

NVIDIA RTX Spark'ın ilk test sonuçları ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: