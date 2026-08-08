Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX Spark, M4 Max ile karşılaştırıldı: Sonuçlar şaşırtıcı

    Nvidia'nın ARM tabanlı RTX Spark platformunun yeni Geekbench 7 sonuçları ortaya çıktı. 20 çekirdekli model, çok çekirdek performansında Apple'ın 14 çekirdekli M4 Max işlemcisine yaklaşıyor.

    Nvidia RTX Spark, M4 Max ile karşılaştırıldı: Sonuçlar şaşırtıcı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın MediaTek iş birliğiyle geliştirdiği ARM tabanlı RTX Spark platformu için yeni performans sonuçları ortaya çıktı. Geekbench 7 verileri, özellikle 20 çekirdekli modelin çok çekirdek performansında Apple M4 Max'e önemli ölçüde yaklaştığını gösteriyor.

    Nvidia RTX Spark, M4 Max ile karşılaştırıldı

    Testlerde 64 GB birleşik belleğe sahip iki farklı RTX Spark sistemi yer aldı. 18 çekirdekli model 2.541 tek çekirdek ve 21.776 çok çekirdek puanı alırken, 20 çekirdekli versiyon 2.570 ve 23.126 puana ulaştı. Karşılaştırma için 14 çekirdekli Apple M4 Max, Geekbench 7'de 3.404 tek çekirdek ve 25.957 çok çekirdek puanı elde ediyor.

    • RTX Spark N1X – 20 çekirdek / 6.144 CUDA çekirdeği: Tek çekirdek: 2.570, Çok çekirdek: 23.126
    • RTX Spark N1X – 18 çekirdek / 5.120 CUDA çekirdeği: Tek çekirdek: 2.541, Çok çekirdek: 21.776
    • Apple M4 Max – 14 çekirdek: Tek çekirdek: 3.404, Çok çekirdek: 25.957
    Nvidia RTX Spark, M4 Max ile karşılaştırıldı: Sonuçlar şaşırtıcı Tam Boyutta Gör
    Buna göre RTX Spark'ın 20 çekirdekli işlemcisi çok çekirdek testinde M4 Max'ten yüzde 11 daha yavaş kalıyor. Tek çekirdek performansında ise fark yüzde 24,5'e çıkıyor. İki RTX Spark modeli kendi arasında karşılaştırıldığında 20 çekirdekli versiyon, tek çekirdekte yüzde 1,14, çok çekirdekte ise yüzde 6,2 daha yüksek performans sunuyor.

    Ancak RTX Spark'ın asıl öne çıkması beklenen bölüm işlemci değil, Blackwell GPU'su olacak. Windows 11 ARM64 için yayımlanan bir geliştirici sürücüsüne göre 18 çekirdekli modelde 5.120 CUDA çekirdeği, 20 çekirdekli üst modelde ise 6.144 CUDA çekirdeği bulunacak. Bu değer, masaüstü RTX 5070 ve RTX 3080 ile aynı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gliserin kulak damlası yorumlar sözel ilk 100 netleri ramazan yetgin mi mehmet celal özyıldız mı tıp açılımı nedir nesil car

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6T 5G
    Oppo A6T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Cyborg 15
    MSI Cyborg 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum