Nvidia RTX Spark, M4 Max ile karşılaştırıldı: Sonuçlar şaşırtıcı

Nvidia RTX Spark, M4 Max ile karşılaştırıldı

Testlerde 64 GB birleşik belleğe sahip iki farklı RTX Spark sistemi yer aldı. 18 çekirdekli model 2.541 tek çekirdek ve 21.776 çok çekirdek puanı alırken, 20 çekirdekli versiyon 2.570 ve 23.126 puana ulaştı. Karşılaştırma için 14 çekirdekli Apple M4 Max, Geekbench 7'de 3.404 tek çekirdek ve 25.957 çok çekirdek puanı elde ediyor.

RTX Spark N1X – 20 çekirdek / 6.144 CUDA çekirdeği: Tek çekirdek: 2.570, Çok çekirdek: 23.126

RTX Spark N1X – 18 çekirdek / 5.120 CUDA çekirdeği: Tek çekirdek: 2.541, Çok çekirdek: 21.776

Apple M4 Max – 14 çekirdek: Tek çekirdek: 3.404, Çok çekirdek: 25.957

Tam Boyutta Gör Buna göre RTX Spark'ın 20 çekirdekli işlemcisi çok çekirdek testinde M4 Max'ten yüzde 11 daha yavaş kalıyor. Tek çekirdek performansında ise fark yüzde 24,5'e çıkıyor. İki RTX Spark modeli kendi arasında karşılaştırıldığında 20 çekirdekli versiyon, tek çekirdekte yüzde 1,14, çok çekirdekte ise yüzde 6,2 daha yüksek performans sunuyor.

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Ancak RTX Spark'ın asıl öne çıkması beklenen bölüm işlemci değil, Blackwell GPU'su olacak. Windows 11 ARM64 için yayımlanan bir geliştirici sürücüsüne göre 18 çekirdekli modelde 5.120 CUDA çekirdeği, 20 çekirdekli üst modelde ise 6.144 CUDA çekirdeği bulunacak. Bu değer, masaüstü RTX 5070 ve RTX 3080 ile aynı.