    Gezegenin en güçlü AI platformu: Karşınızda Nvidia Rubin ve detayları

    Nvidia, Blackwell’e göre 5 kata varan performans artışı sunan Rubin platformunu tanıttı. Rubin, HBM4 bellekli GPU’lar, 88 çekirdekli Vera CPU ve yeni NVLink altyapısı öne çıkıyor.

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka odaklı veri merkezleri için geliştirdiği Rubin platformunu resmen duyurdu. Şirketin mevcut Blackwell mimarisine kıyasla 5 kata varan performans artışı sunan Rubin, Nvidia’nın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı ve en güçlü yapay zeka platformu olarak konumlanıyor.

    Altı farklı çipten oluşan dev platform

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör
    Rubin platformu, üretimden çıkmış ve Nvidia laboratuvarlarında test aşamasında olan toplam altı ayrı çipten oluşuyor. Bu bileşenler Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 ve BlueField-4 ağ çözümleri ile Spectrum-X 102.4T CPO silikon fotonik altyapısından oluşuyor. Tüm bu bileşenler DGX, HGX ve MGX sistemlerinde birlikte çalışacak şekilde tasarlandı.
    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör
    Veri merkezlerinin merkezinde ise Nvidia Vera Rubin Superchip yer alıyor. Bu süper çip, iki Rubin GPU, bir Vera CPU ve yüksek kapasiteli HBM4 ile LPDDR5x bellek yapılandırmalarını bir araya getiriyor.

    Rubin GPU

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör
    Rubin GPU, her biri bağımsız işlem ve tensor çekirdeklerine sahip iki kalıplı tasarımla geliyor. Yapay zeka iş yükleri için özel olarak geliştirilen bu GPU, NVFP4 formatında 50 PFLOPs çıkarım ve 35 PFLOPs eğitim performansı sunuyor. Bu değerler, Blackwell’e kıyasla sırasıyla 5 kat ve 3,5 kat artış anlamına geliyor.

    Bellek tarafında ise Rubin GPU, HBM4 teknolojisine geçiş yapıyor. Çip başına 22 TB/s bellek bant genişliği sunan bu yapı, Blackwell’e göre 2,8 kat artış sağlıyor. Ayrıca her CPU için 3,6 TB/s NVLink bant genişliği sunuluyor ve bu da önceki neslin iki katı seviyesinde.

    Vera CPU

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör
    Rubin platformunun işlemci tarafında yer alan Vera CPU, Nvidia’nın özel olarak geliştirdiği Olympus kod adlı yeni nesil Arm mimarisine dayanıyor. Toplam 88 çekirdek ve 176 iş parçacığı sunan bu işlemci, Nvidia Spatial Multi-Threading teknolojisini kullanıyor.

    Vera CPU 1,8 TB/s NVLink-C2C tutarlı bellek bağlantısı, 1,5 TB sistem belleği (Grace’e göre 3 kat artış) ve 1,2 TB/s LPDDR5x bellek bant genişliği ile dikkat çekiyor. Tüm bu yapı, veri işleme, sıkıştırma ve CI/CD iş yüklerinde Grace mimarisine kıyasla 2 kat performans artışı sağlıyor. Ayrıca platform, raf ölçeğinde gizli hesaplama desteği sunuyor.

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör

    Rubin platformunda kullanılan NVLink 6 Switch, 400G SerDes altyapısı sayesinde CPU başına 3,6 TB/s tümden tüm bağlantı bant genişliği sağlıyor. Toplamda 28,8 TB/s ağ kapasitesine ulaşan bu anahtarlar, 14,4 TFLOPS FP8 ağ içi işlem gücü sunuyor ve tamamen sıvı soğutmalı olarak tasarlanmış durumda.

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör

    Ağ tarafında ConnectX-9 SuperNIC, 1,6 TB/s bant genişliği, 200G PAM4 SerDes, programlanabilir RDMA ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. BlueField-4 DPU ise 64 çekirdekli Grace CPU’yu ConnectX-9 ile entegre ederek önceki nesle kıyasla 2 kat ağ, 6 kat işlem ve 3 kat bellek bant genişliği sunuyor.

    NVL72 raf sistemi sınırları zorluyor

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın bu tüm unsurları tek bir platformda, yani Nvidia Vera Rubin NVL72 raf sisteminde bir araya geliyor. Bu yapı, Blackwell tabanlı sistemlere göre 5 kat NVFP4 çıkarım (3,6 EFLOPS) ve 3,5 kat NVFP4 eğitim performansı (2,5 EFLOPS) sağlıyor. Bellek tarafında LPDDR5x kapasitesi 54 TB, HBM4 kapasitesi 20,7 TB seviyesine çıkarken HBM4 bant genişliği 1,6 PB/s ile 2,8 kat artış sunuyor. Ölçekleme bant genişliği ise 260 TB/s ile iki katına ulaşıyor.

    Nvidia, Rubin ile birlikte Spectrum-X Ethernet Co-Packaged Optics çözümünü de duyurdu. 102,4 Tb/s ölçeklenebilir anahtarlama altyapısı sunan bu sistem, 200G silikon fotonik entegrasyonu sayesinde ölçek altında %95 etkin bant genişliği sağlıyor. Nvidia’ya göre bu çözüm 5 kat verimlilik, 10 kat güvenilirlik ve 5 kat daha yüksek uygulama çalışma süresi sunuyor.

    Nvidia Rubin sahneye çıktı: Gezegenin en güçlü AI platformu Tam Boyutta Gör

    Rubin SuperPOD için tanıtılan Inference Context Memory Storage platformu ise gigaskala çıkarım senaryolarına odaklanıyor ve Dynamo, NIXL ve DOCA gibi Nvidia yazılım çözümleriyle tam entegre çalışıyor. Nvidia, Rubin platformunu 8 adet NVL72 raf içeren yeni nesil DGX SuperPOD sistemlerinde konumlandırırken daha geniş veri merkezleri için DGX Rubin NVL8 seçeneğini de sunacak.

    Nvidia’ya göre Rubin platformu, Blackwell GB200’e kıyasla çıkarım token maliyetini 10 kat, MoE model eğitiminde kullanılan GPU sayısını ise 4 kat azaltıyor. Geniş bir iş ortağı ekosistemiyle desteklenen Rubin platformu halihazırda tam üretim aşamasında bulunuyor ve ilk müşterilerin çipleri bu yıl içinde teslim almaya başlaması planlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

