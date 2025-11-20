Windows 11'de performans krizi: Nvidia hotfix 581.94 sürücüsü yayınlandı

Hotfix Display Driver 581.94 sürümü yayınlandı
Kaçıranlar için performans sorunlarının Windows 11 24H2 veya 25H2 sürümüne güncelleme yapan ve KB5066835 kodunu içeren sistemlerde yaşandığı doğrulandı. Kullanıcı raporlarında, özellikle bazı oyunlarda kare hızının düştüğü ve genel bir yavaşlama yaşandığı paylaşıldı. Nvidia ise, yapılan inceleme sonucunda problemin Windows 11'in Ekim güvenlik güncellemesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor.
GeForce Hotfix 581.94, oyuna yönelik yeni özellikler eklemiyor ve destek listesinde değişiklik bulunmuyor. Yalnızca KB5066835 kaynaklı performans düşüşünü hedefleyen bir geçici çözüm sunuyor. NVIDIA, güncellemeyi özellikle söz konusu Windows 11 paketini kurmuş ve kare hızı düşüşü yaşayan kullanıcıların yüklemesini öneriyor.
Sorun yaşamayan oyuncular ise ileride yayımlanacak Game Ready veya Studio sürücülerini bekleyebilir. Grafik dışı sorunlar yaşayan kullanıcıların ise Microsoft'un ilgili yamalarını ayrıca kurması gerekiyor. Yeni sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: