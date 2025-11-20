Giriş
    Windows 11'de performans krizi: Nvidia hotfix 581.94 sürücüsü yayınlandı

    NVIDIA, Windows 11 KB5066835 güncellemesi sonrasında yaşanan oyun performansı düşüşleri için GeForce Hotfix 581.94 sürümünü yayımladı. İşte çözülen sorunlar... 

    Nvidia, sorunlu Windows 11 güncellemesi için yeni sürücü paylaştı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Windows 11'in Ekim 2025 güncellemesi KB5066835 sonrasında ortaya çıkan performans kaybı sorunları için GeForce Hotfix Display Driver 581.94 sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, Game Ready Driver 581.80 temel alınarak hazırlanıyor ve yalnızca bu güncelleme sonrası görülen kare hızı kayıplarına odaklanıyor.

    Hotfix Display Driver 581.94 sürümü yayınlandı

    Kaçıranlar için performans sorunlarının Windows 11 24H2 veya 25H2 sürümüne güncelleme yapan ve KB5066835 kodunu içeren sistemlerde yaşandığı doğrulandı. Kullanıcı raporlarında, özellikle bazı oyunlarda kare hızının düştüğü ve genel bir yavaşlama yaşandığı paylaşıldı. Nvidia ise, yapılan inceleme sonucunda problemin Windows 11'in Ekim güvenlik güncellemesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

    GeForce Hotfix 581.94, oyuna yönelik yeni özellikler eklemiyor ve destek listesinde değişiklik bulunmuyor. Yalnızca KB5066835 kaynaklı performans düşüşünü hedefleyen bir geçici çözüm sunuyor. NVIDIA, güncellemeyi özellikle söz konusu Windows 11 paketini kurmuş ve kare hızı düşüşü yaşayan kullanıcıların yüklemesini öneriyor.

    Sorun yaşamayan oyuncular ise ileride yayımlanacak Game Ready veya Studio sürücülerini bekleyebilir. Grafik dışı sorunlar yaşayan kullanıcıların ise Microsoft'un ilgili yamalarını ayrıca kurması gerekiyor. Yeni sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.

