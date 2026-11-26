Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'nın yeni sürücüsü, SSD hatasını çözerken bu kez siyah ekran krizine yol açtı. GeForce 621.40 güncellemesi, özellikle RTX 50 serisinde monitörlerin sinyal alamamasına, görüntü donmalarına ve oyunlarda ciddi performans kayıplarına neden oluyor. Kullanıcılar harici ekran bağlantılarında yaşanan bu problemler yüzünden çareyi eski sürücülere dönmekte buluyor. Nvidia'dan henüz açıklama gelmezken, uzmanlar sürücüyü bir süre güncellememeyi öneriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Nvidia GeForce ekran kartı kullanıcıları, yeni sürücü güncellemeleriyle birlikte sorun yaşamaya devam ediyor. Şirketin SSD'ye aşırı veri yazılmasına neden olan hatayı gidermek amacıyla yayımladığı 621.40 sürücüsü, bu kez ekran sinyali kaybı ve siyah ekran şikayetlerine neden olmaya başladı. Özellikle RTX 50 serisi kullanıcıları, bilgisayarın yeniden başlatılması sırasında ve harici monitör bağlantılarında çeşitli problemler yaşadıklarını söylüyor.

İki gün önce yayımlanan GeForce Game Ready 621.40 sürücüsü, Warhammer 40,000: Dawn of War IV ve Assetto Corsa Rally için optimizasyonlar içeriyor. Ayrıca önceki sürümlerde ekran kartının SSD'ye sürekli veri yazmasına neden olan hatayı gidermesi bekleniyordu. Ancak yeni güncellemenin farklı görüntü çıkışı sorunlarını beraberinde getirdiği ortaya çıktı.

RTX 50 ekran kartlarında siyah ekran sorunu

Nvidia'nın 621.40 sürüm notlarında, Blackwell tabanlı RTX 50 ekran kartlarında video oynatımı sırasında donma ve siyah ekran oluşmasına neden olan bir hatanın giderildiği belirtiliyor. Buna rağmen kullanıcı raporları, HDMI, DisplayPort ve USB-C bağlantılarında yeni sorunların devam ettiğini gösteriyor.

Nvidia'nın resmi GeForce sürücü geri bildirim başlığında paylaşım yapan kullanıcılar, monitörlerin zaman zaman sinyal alamadığını ve bilgisayar yeniden başlatıldığında görüntünün gelmediğini söylüyor. Özellikle USB-C ve DisplayPort üzerinden harici monitör kullanan bazı kişiler, bağlantının her seferinde düzgün algılanmadığını belirtiyor.

Bir RTX 50 kullanıcısı, harici monitörünün USB-C veya DisplayPort kablosunu taktığında yaklaşık yüzde 50 ihtimalle açılmadığını ve sorunu çözmek için kabloyu yeniden takması ya da bilgisayarı yeniden başlatması gerektiğini söylüyor.

Kullanıcılar eski sürücülere dönüyor

Şikayetler yalnızca siyah ekran ve bağlantı kopmalarıyla sınırlı değil. HDR DisplayPort ve SDR pasif DP-HDMI bağlantılarını birlikte kullanan çoklu monitör sistemlerinde, GPU bellek saat hızları boşta düştüğünde ikincil ekranlarda kısa süreli renkli görüntü bozulmaları yaşandığı da belirtiliyor. Bazı kullanıcılar sorunu çözmek için önceki sürümlere dönmeyi tercih ediyor.

Nvidia ekran kartlarını bulmak daha da zorlaşabilir 8 sa. önce eklendi

Aynı sürümün bazı oyunlarda performans kaybına neden olduğu ve Call of Duty: Modern Warfare 4'te 20 FPS'ye varan düşüşler yaşandığı paylaşıldı. Şimdilik Nvidia'nın 621.40 sürümündeki yeni bağlantı sorunlarına ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle özellikle mevcut sisteminde sorunsuz çalışan kullanıcıların yeni sürüme geçmeden önce geri bildirimleri takip etmesi faydalı olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia sürücülerinde sorun bitmiyor: Siyah ekran sorunu başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: