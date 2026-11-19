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Oynat Nvidia sürücülerinde ortaya çıkan yeni bir hata, sistem boşta beklerken bile SSD belleğe veri yazılmasına sebep oluyor. Soruna arka plandaki bir hizmetin günlük dosyasını sürekli üzerine yazması yol açıyor. Kullanıcılar saatte 30 gigabayta varan bu yoğun disk etkinliğinin özellikle son güncellemelerden sonra arttığını ve SSD ömrünü tehdit ettiğini belirtiyor. Nvidia henüz hatayı resmi olarak açıklamadı. Etkilenen kullanıcılar şimdilik eski sürücüye dönerek çözüm sağlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD'nin kısa süre önce giderdiği sürücü kaynaklı SSD yazma sorununun ardından benzer bir şikâyet bu kez Nvidia kullanıcılarından geldi. Bazı GeForce sürümlerinde, bilgisayar herhangi bir işlem yapmazken bile arka planda yüksek miktarda veri yazıldığı bildiriliyor. Kullanıcı ölçümlerine göre bu miktar saatte 30 GB seviyesine ulaşabiliyor.

Sürücü SSD'ye neden veri yazıyor?

Sorunun, Nvidia Display Container LS hizmetiyle ilişkili NVDisplay.Container.exe işleminden kaynaklandığı düşünülüyor. TroubleGrid tarafından yayımlanan incelemede, işlemin belirli bir günlük dosyasını sürekli yeniden yazdığı ve bunun gereksiz disk etkinliğine yol açtığı paylaşıldı. Şikâyetlerin merkezinde C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

vtopps

ct

vlog.nvlgstg konumundada bulunan günlük dosyası yer alıyor:

İddiaya göre Nvidia'nın arka plan hizmeti, bu dosyaya yeni kayıtlar eklemek yerine dosyanın içeriğini tekrar tekrar üzerine yazarak güncelliyor. Bu işlem de bilgisayar boşta olsa bile SSD üzerinde sürekli yazma etkinliği oluşturabiliyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın resmi forumlarında paylaşılan kullanıcı raporları, özellikle 4 Kasım'da yayımlanan 621.14 sürümünde belirgin bir artış yaşandığını gösteriyor. Bir kullanıcı, bilgisayar boşta beklerken beş dakika içinde yaklaşık 515 MB yazma etkinliği ölçtüğünü bildirdi. Aynı koşullarda 621.01 sürümünde bu miktarın 2 MB'ın altında kaldığı ifade edildi.

Başka bir kullanıcı 10 dakikada 3 GB'tan fazla veri yazıldığını belirtirken 621.24 sürümünü kullanan bir başka kişi, saatlik yazma miktarının yaklaşık 30 GB'a ulaştığını aktardı. Ancak bunların bireysel kullanıcı ölçümleri olduğunu belirtmek gerekiyor. Windows'un işlem bazlı I/O sayaçları, doğrudan SSD'nin NAND belleğine yazılan fiziksel veri miktarını göstermiyor.

Sorun nasıl kontrol edilir?

Kullanıcılar, Windows'un Kaynak İzleyicisi üzerinden disk etkinliğini kontrol edebilir. Bunun için Win + R tuşlarına basıp resmon komutunu çalıştırmak ve Disk sekmesinde NVDisplay.Container.exe işlemini incelemek yeterli. İlgili günlük dosyasına sürekli veri yazılıp yazılmadığı buradan görülebiliyor.

Bazı kullanıcılar Nvidia Display Container LS hizmetini durdurup günlük dosyasını sildikten sonra hizmeti yeniden başlatarak geçici çözüm elde ettiklerini bildiriyor. Ayrıca 621.01 sürümüne geri dönmenin de bazı sistemlerde sorunu giderdiği belirtiliyor. Ancak hizmetin kalıcı olarak devre dışı bırakılması Nvidia Denetim Masası ve NVIDIA uygulamasının çalışmasını engelleyebilir.

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AMD, benzer bir sorunu Adrenalin 26.11.1 sürücüsüyle gidermişti. Nvidia ise henüz söz konusu günlük dosyasıyla ilgili şikâyetleri resmen kabul etmiş değil. Şirketin 12 Kasım'da yayımladığı 621.24 sürüm notlarında da bu hataya yer verilmiyor. Bu nedenle sürücü değiştirmeden önce sistemde gerçekten olağan dışı disk yazma etkinliği olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.

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Nvidia sürücülerinde SSD sorunu: Saatte 30 GB veri yazılabiliyor

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