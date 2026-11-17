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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, ulusal güvenlik ve ihracat denetimi için yönetim bünyesinde yeni bir komite kurdu. ABD'nin Çin'e gelişmiş yapay zeka çipi satışını kısıtladığı bu dönemde kurulan komite, ulusal güvenlik ve küresel ticaret mevzuatına uyumu denetleyecek. Suzanne Nora Johnson liderliğindeki yapı, bağımsız uzmanlarla çalışarak şirketin Çin pazarındaki risklerini yönetmeyi hedefliyor. Atılan adım, eski CEO ile ilgili güvenlik tartışmalarının ardından geldi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Teknoloji devi Nvidia, ulusal güvenlik politikalarını, ihracat kontrollerine uyumu ve küresel ticaret risklerini denetlemek üzere yönetim kurulu bünyesinde yeni bir komite oluşturdu. Şirketin bu adımı, ABD’nin gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaşmasını engellemeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Nvidia'da ulusal güvenlik denetimi güçlendiriliyor

Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre Ulusal Güvenlik ve İhracat Kontrolü Gözetim Komitesi, şirketin ulusal güvenlik ve küresel ticaret mevzuatına uyum programlarını denetleyecek. Komiteye yönetim kurulu üyesi Suzanne Nora Johnson başkanlık edecek. Stephen Neal ve John Dabiri de komitede görev alacak.

Yeni yapı, çalışmalarını bağımsız hukuk, ulusal güvenlik ve ticaret uyumluluğu uzmanlarıyla birlikte yürütecek. Nvidia'nın mevcut Ulusal Güvenlik Ekibi ve Küresel Ticaret Uyumluluğu Ekibi de yeni komiteye rapor verecek. Günlük operasyonlarda ise geçici CEO Colette Kress sorumluluk üstlenecek.

Komitenin en az üç ayda bir toplanması ve bu görüşmelerde hem şirket yöneticileriyle hem de yönetim ekibinden bağımsız oturumlarda değerlendirmeler yapılması planlanıyor.

Çin'e çip ihracatında yeni kısıtlamalar gündemde

Nvidia'nın yeni komite kararı, ABD yönetiminin Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini daha da sınırlandıracağını açıklamasından bir gün sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere ülkeye gitmeye hazırlandığı dönemde açıklanan karar, Nvidia gibi şirketlerin Çin'e yönelik satışlarını yeniden gündeme taşıdı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'a Asya ziyaretinde eşlik edecek yetkililer arasında bulunuyor. Lutnick, Nvidia ile ilgili son gelişmelerin ardından Çin'e çip ihracatına yönelik denetimlerin yönetimi konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Öte yandan Nvidia'nın yeni komite kararı, kısa süre önce görevinden ayrılan eski CEO Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddialar ve bunların ulusal güvenlik açısından yaratabileceği riskler hakkındaki tartışmaların ardından geldi. Söz konusu iddialar arasında Huang'ın Çinli bir casus olduğundan şüphelenilen bir kişiyle ilişkisi bulunduğuna yönelik haberler de yer alıyor. Bu gelişmeler, şirketin yönetim yapısı ve çip ihracatı üzerindeki denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Nvidia, salı günü piyasa kapanışının ardından üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da açıklayacak. Bazı tahminlere göre şirketin çip satın alımları, veri merkezi kiralamaları ve hisse yatırımlarını kapsayan tedarik ve kapasite taahhütleri 500 milyar doları aşıyor.

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Nvidia, ulusal güvenlik ve ihracat denetimi için yeni komite kurd

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