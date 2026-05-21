    Nvidia uyardı: GeForce sürücülerinde yeni açık keşfedildi

    Nvidia, GeForce RTX ve GTX kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir güvenlik bülteni yayınladı. Şirket, yüksek riskli açıkların yeni sürücülerle kapatıldığını doğruladı.

    Nvidia, ekran kartı sürücülerini kapsayan yeni bir güvenlik bülteni yayınladı. Windows ve Linux platformlarını etkileyen açıklara ilişkin detaylar paylaşılırken, şirket özellikle GeForce RTX kullanıcılarının en güncel sürücüye geçmesini öneriyor. Yayınlanan bültene göre güvenlik açıkları yalnızca oyuncu ekran kartlarını değil, Quadro, Tesla ve NVS serilerini de kapsıyor.

    Güvenlik güncellemesi yayınlandı

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre açıklar, hizmet reddi (DoS), yetki yükseltme, veri sızdırma, veri manipülasyonu ve uzaktan kod çalıştırma gibi yüksek riskli senaryolara yol açabiliyor. Nvidia ise bu sorunların GeForce Game Ready Driver 596.36 ve üzeri sürümlerde giderildiğini doğruladı. En güncel sürücü olan 596.49 sürümü ise kısa süre önce Forza Horizon 6 desteğiyle yayınlanmıştı.

    Özellikle dikkat çeken noktalardan biri, güvenlik açıklarının yalnızca yeni nesil RTX modelleriyle sınırlı olmaması. Maxwell, Pascal ve Volta mimarili eski GeForce GTX kartlarının da etkilendiği belirtiliyor. Nvidia, eski nesil GPU kullanan kullanıcıların en az 582.53 sürümüne geçmesi gerektiğini söylüyor.

    Yeni güvenlik bülteni yalnızca masaüstü ekran kartlarını da kapsamıyor. Nvidia'nın vGPU yazılımı ve bulut oyun altyapısında kullanılan sürücülerde de çeşitli açıkların bulunduğu paylaşıldı. Şirket, özellikle "use-after-free" olarak tanımlanan bellek yönetimi açığının veri manipülasyonu ve kod çalıştırma riskine neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle GeForce NOW tarafındaki iş ortaklarının da Nisan 2026 sonrası yayınlanan güncel yazılımları kullanması gerekiyor.

    Son dönemde yapay zeka ve bulut oyun servislerinin yaygınlaşmasıyla birlikte GPU sürücülerinin güvenliği daha kritik hale gelmiş durumda. Özellikle çekirdek seviyesinde çalışan ekran kartı sürücülerindeki açıklar, sistemin tamamını etkileyebilecek saldırılar için önemli bir hedef oluşturuyor. 

    Öte yandan Nvidia App üzerinden otomatik sürücü güncelleme özelliğini kullanan kullanıcılar büyük ölçüde korunuyor. Ancak uzun süredir sürücü güncellemesi yapmayan kullanıcıların manuel kontrol gerçekleştirmesinde fayda var.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

