Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, uzayda yapay zeka eğitimiyle yeni bir dönem başlattı

    Nvidia uzayda yapay zeka eğitimiyle yeni bir dönemi başlattı. Starcloud’un yörüngedeki GPU deneyi, veri merkezlerinin geleceğini yeniden şekillendirebilir. İşte detaylar:

    Nvidia, uzayda yapay zeka eğitimiyle yeni bir dönem başlattı Tam Boyutta Gör
    Nvidia uzayda yapay zeka eğitimi alanında önemli bir ilke imza atarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Nvidia’nın desteklediği Starcloud girişimi, yüksek performanslı bir Nvidia GPU’yu Dünya yörüngesine göndererek uzayda bir yapay zeka modelini başarıyla çalıştırdı ve eğitti.

    Yörüngedeki GPU deneyi ne anlama geliyor?

    Starcloud tarafından SpaceX roketiyle fırlatılan Nvidia GPU, yörüngede aktif hale getirilerek Google’ın açık kaynaklı büyük dil modeli Gemma’yı çalıştırdı. Bu test, uzayda modern bir yapay zeka çipinin gerçek zamanlı olarak kullanıldığı ilk örnek olarak kayda geçti. Şirket ayrıca Shakespeare’in tüm eserleri üzerinde eğitilmiş küçük ölçekli bir dil modeli geliştirerek uzayda yapay zeka eğitiminin mümkün olduğunu somut biçimde gösterdi. Modelin ürettiği metinler, klasik Shakespeare İngilizcesine yakın bir dil kullanmasıyla dikkat çekti.

    Starcloud CEO’su Philip Johnston’a göre bu deney, konseptin teknik olarak sağlam olduğunu kanıtlıyor. Johnston, Dünya’daki veri merkezlerinde yapılan hemen her işlemin uzayda da gerçekleştirilebileceğini ve asıl motivasyonun enerji kısıtlamalarını aşmak olduğunu vurguluyor. Nvidia uzayda yapay zeka eğitimi yaklaşımı, özellikle soğutma ve enerji maliyetleri açısından ciddi avantajlar sunabilir. Uzayda güneş enerjisinin sürekli ve bol olması, uzun vadede operasyonel maliyetleri düşürme potansiyeli taşıyor.

    Bununla birlikte, uzayda veri merkezi işletmenin zorlukları da azımsanacak gibi değil. Dünya’daki tesisler hava ve suyla soğutulabilirken, uzay ortamında ısıyı uzaklaştırmak çok daha karmaşık mühendislik çözümleri gerektiriyor. Starcloud bu sorunu, pasif radyatif soğutma prensiplerine dayanan devasa panellerle aşmayı planlıyor. Şirketin hedefi, altı kilometrekareden büyük soğutma yüzeyine sahip ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan beş gigawatt kapasiteli bir yörünge veri merkezi kurmak.

    Teknik raporlara göre bu tür yörünge veri merkezleri, modüler yapıları sayesinde hızlı şekilde ölçeklenebilecek. Ayrıca Dünya’daki arazi, izin ve altyapı kısıtlamaları olmadan genişleme imkanı sunacak. Nvidia uzayda yapay zeka eğitimi vizyonu, bu anlamda yalnızca bir teknoloji gösterisi değil, aynı zamanda uzun vadeli bir altyapı stratejisi olarak görülüyor. Ancak radyasyonun elektronik bileşenlere etkisi, uzay çöpleriyle çarpışma riski, yörüngede kalmak için gereken yakıt ve veri güvenliği gibi konular hâlâ çözülmesi gereken başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

    Bu alana ilgi duyan tek şirket Starcloud değil. Google, Project Suncatcher adı verilen girişimiyle kendi tensör işlem birimlerini yörüngeye taşımayı hedefliyor. OpenAI, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Google CEO’su Sundar Pichai ve Elon Musk gibi isimler de uzay tabanlı veri merkezleri fikrini açıkça tartışıyor. Bu da Nvidia uzayda yapay zeka eğitimi hamlesinin, sektörde daha geniş bir dönüşümün parçası olduğunu gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    plaka boyama mafya aşk filmleri yabancı s t dupont çakmak orjinali nasıl anlaşılır megane 1.3 tce joy comfort yorum debica lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum