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    Nvidia ve AMD, Meta’ya 4 milyar dolar yatırım yapacak

    Nvidia ve AMD, yapay zeka altyapısını büyütmek isteyen Meta’ya toplam 4 milyar dolar yatırım yapacak. İş birliği, Vera Rubin, Vera CPU ve Muse projelerini de kapsayacak.

    Nvidia ve AMD, Meta’ya 4 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör

    Meta, yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla toplam 95 milyar dolarlık finansman planını devreye aldı. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada ilk aşamada halka açık hisse senedi satışları yoluyla 35 milyar dolar toplamayı, ardından piyasada zamana yayılan hisse satışlarıyla 60 milyar dolar daha kaynak sağlamayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda şirketin Nvidia ve AMD ile iş birliği daha da derinleşecek.

    Nvidia ve AMD hisse satın alacak

    Nvidia ve AMD, bu plan kapsamında Meta’ya toplam 4 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. Nvidia 3 milyar dolarlık, AMD ise 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirecek.

    Nvidia, Meta’ya yapacağı yatırımın yanı sıra iki şirket arasındaki teknik iş birliğinin de genişleyeceğini açıkladı. Buna göre Meta, Nvidia’nın Vera Rubin platformunu ve Vera CPU işlemcilerini daha geniş ölçekte kullanacak. Şirketler ayrıca Meta’nın geçen ay kullanıma sunduğu yapay zeka ajanı Muse üzerinde ortak çalışmalarını derinleştirecek.

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zeka ajanlarının bilgi işlem alanında yeni bir dönemi temsil ettiğini belirtti. Huang’a göre bu sistemler kullanıcıların hedeflerini anlayabiliyor, akıl yürütebiliyor, araçlardan yararlanabiliyor ve görevleri kullanıcılar adına yerine getirebiliyor. Bu yaklaşımın bilgisayar kullanımını uygulamaları doğrudan yönetmekten akıllı ajanlarla çalışmaya doğru dönüştüreceğini ifade etti.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg de Nvidia ile iş birliğini sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirterek milyarlarca kullanıcıya yönelik kişisel yapay zeka ajanları ve gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    AMD de Meta ile mevcut iş birliğinin kapsamına ilişkin ayrıntılar paylaştı. Şirketin açıklamasına göre AMD Helios raf sistemleri Meta bünyesinde çalışırken EPYC işlemciler de Muse yapay zeka ajanına güç sağlıyor.

    AMD CEO’su Lisa Su, iki şirketin gigavat ölçeğinde altyapı kurup devreye aldığını belirtti. Su, çalışmaların Meta’nın gelişmiş yapay zeka modellerini ve hizmetlerini desteklemek amacıyla gelecekteki çip, yazılım ve sistem tasarımlarını da kapsadığını ifade etti.

    Bu iş birliği, Meta’nın yapay zeka altyapısında birden fazla donanım sağlayıcısından yararlandığını gösteriyor. Nvidia ve AMD açısından ise Meta’nın büyüyen bilgi işlem kapasitesi, işlemci ve hızlandırıcı çözümleri için önemli bir kullanım alanı oluşturuyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    M
    merkalıkendidünyasında 51 dakika önce

    https://tahminkafasi.com/soru/sosyal-medyada-viral-olan-ucan-tesla-roadster-videolari-hakkinda-elon-musktan-bu-hafta-xte-bir-aciklama-gelir-mi

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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