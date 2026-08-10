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    Nvidia ve AMD’ye Çin’de şok: Pazar payları çakılıyor

    ABD’nin yaptırımları ve Çin’in yerli çip atağı Nvidia ve AMD’yi zorluyor. TrendForce’a göre iki şirketin Çin’deki toplam pazar payı 2026’da yüzde 10’a düşebilir.

    Nvidia ve AMD’ye Çin’de şok: Pazar payları çakılıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e yönelik çip kısıtlamaları ve ülkenin yerli çip üretimine verdiği destek Nvidia ve AMD’nin Çin pazarındaki payını ciddi şekilde azaltabilir. Pazar araştırma şirketi TrendForce’a göre iki şirketin toplam pazar payı 2026’da yüzde 10’a kadar gerileyebilir. Çinli üreticilerin ise pazarın yüzde 90’ını ele geçirmesi bekleniyor.

    Çin’in yerli çip üretimi hızlanıyor

    Çin, ABD yaptırımlarının etkisini azaltmak amacıyla yapay zeka çiplerinin yerli üretimine ağırlık veriyor. Huawei gibi şirketler en gelişmiş ABD yapımı yapay zeka çipleriyle aynı seviyeye ulaşmakta zorlansa da devlet teşvikleri yerli çip üretiminin ve sevkiyatlarının hızla büyümesini sağlıyor.

    TrendForce, 2026’da üst seviye Çin yapay zeka çiplerinin sevkiyatının yıllık yüzde 83 artacağını öngörüyor. Daha önceki tahminlerde ise Çin yapımı yapay zeka çiplerinin sevkiyatının 2026’da 5 milyon adede ulaşabileceği ve SMIC ile Shanghai Hua Hong tarafından üretilen çiplerin birkaç yıl boyunca yıllık bileşik olarak yüzde 50 büyüyeceği belirtilmişti.

    TrendForce, bu koşullar altında Nvidia ve AMD’nin Çin’deki toplam pazar payının yüzde 10’a düşmesini, yerli çiplerin ise yüzde 90’a ulaşmasını bekliyor. Tabi burada gelişmiş Nvidia ve AMD çiplerinin Çin’e satışında ABD onayına ihtiyaç duyulduğunu da belirtelim. Tüm bunlar birleştiğinde ise Çin’de pazarın önemli bölümünü Huawei ve Cambricon oluşturması bekleniyor. Ayrıca Baidu, Alibaba ve Tencent tarafından geliştirilen özel amaçlı ASIC çiplerinin de öne çıkacağı söyleniyor.

    Nvidia ise Çin pazarındaki varlığını korumak için yaptırımlara uyumlu yeni ürünler hazırlıyor. Şirketin, GDDR7 bellek kullanan RTX Pro 5000 tabanlı bir GPU sürümünü Çin’de satışa sunması bekleniyor.

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