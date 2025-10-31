Giriş
    Nvidia ve Güney Kore devleri arasında 260 binlik AI çip anlaşması

    Nvidia, Güney Kore hükümeti ile Samsung, SK Group, Hyundai ve Naver gibi devlerle yaptığı anlaşma kapsamında 260 binden fazla Blackwell serisi yapay zeka çipi tedarik edecek.

    Nvidia ve Güney Kore devleri arasında 260 binlik AI çip anlaşması Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yarı iletken devi Nvidia, yapay zeka alanındaki küresel hamlelerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Güney Kore hükümeti ve ülkenin önde gelen teknoloji şirketleriyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında 260 binden fazla Blackwell serisi yapay zeka çipi tedarik edeceğini duyurdu. Bu anlaşma, Nvidia’nın dünya genelinde yürüttüğü geniş çaplı iş birliklerine bir yenisini daha ekliyor.

    Kısa süre önce 5 trilyon dolar değere ulaşarak bir ilke imza atan Nvidia ve CEO’su Jensen Huang, “Kore'nin fiziksel fabrikaları sofistike gemiler, otomobiller, çipler ve elektronik cihazlarla dünyaya ilham verdiği gibi, ülke artık küresel dönüşümü yönlendirecek yeni bir ihracat ürünü olarak zeka üretebilir” dedi.

    Nvidia’dan G. Kore çıkarması

    Nvidia ile Güney Kore arasındaki bu stratejik iş birliği, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Gyeongju kentinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından duyuruldu. Toplantıda Jensen Huang’ın yanı sıra Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Samsung Electronics, SK Group ve Hyundai Motor Group yöneticileri de yer aldı.

    Güney Kore, anlaşma kapsamında 50 binden fazla Blackwell çipini devlet yapay zeka altyapısında kullanacak.  Samsung Electronics, SK Group ve Hyundai Motor Group ise her biri 50 bin civarında çipi kendi üretim süreçlerine entegre edecek. Bu çiplerin, özellikle akıllı fabrikalarda, yarı iletken üretiminde, otomotiv ve robotik sistemlerde kullanılacağı belirtildi.

    Ülkenin en büyük internet platformu Naver da 60 bin Nvidia çipi satın alarak anlaşmanın en büyük ticari alıcılarından biri olacak. Hükümet, Naver ve Kakao gibi internet şirketleriyle birlikte Ulusal Yapay Zeka Hesaplama Merkezi (National AI Computing Center) girişimi üzerinden ülke genelinde geniş ölçekli bir bilgi işlem altyapısı kurmayı planlıyor.

    Hyundai Motor Group, Nvidia ile iş birliğini derinleştirerek araç içi yapay zeka sistemleri, otonom sürüş, robotik çözümler ve akıllı fabrika uygulamaları için kullanılacak “süper bilgisayar” geliştirme çalışmalarına başladığını duyurdu.

