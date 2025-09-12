Nvidia ve Kioxia, 100 kat hızlı SSD geliştirmeyi planlıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia ve Kioxia, 2027 yılına kadargeleneksel SSD’lere kıyasla 100 kat daha hızlı çalışacakticari SSD’ler geliştirmeyi planlıyor. Bu sayede yapay zeka alanında önemli bir sıçrama yapmaya hazırlanıyorlar.

HBM yerine HBF yaklaşımı

Nvidia’nın, HBM (High-Bandwidth Memory) teknolojisinden uzaklaşarak yeni nesil çözümler aradığı ve bu kapsamda HBF (High-Bandwidth Flash) tabanlı depolama çözümlerine yöneldiği belirtiliyor. Bu sistemlerde SSD’ler doğrudan GPU’ya entegre edilecek ve yüksek kapasiteyle birlikte günümüz HBM çözümlerinden çok daha yüksek performans sunacak.

Kioxia ile ortak geliştirilecek bu yeni SSD’lerin, toplamda 200 milyon IOPS seviyesine ulaşması bekleniyor. Bunun için her biri 100 milyon IOPS değerine sahip iki SSD’nin birlikte kullanılacağı ifade ediliyor. Yüksek hız için PCIe 7.0 arayüzünden yararlanılacak ve HBM’nin yerini alacak şekilde sıfırdan yeniden tasarlanmış bir mimari gerekecek.

SanDisk tarafından temeli atılan HBF, NAND belleklerin sınırlamalarını aşmak için geliştirildi. En büyük avantajı, tek bir cihazda terabaytlarca kapasite sunabilmesi. Böylece veri merkezleri, yapay zeka çıkarım görevlerinde devasa bellek havuzundan yararlanabilecek. Kioxia ayrıca XL-Flash gibi yüksek performanslı NAND çözümleri üzerinde de çalışıyor.

HBM’in sınırlarını aşmak için sektör yeni çözümler üretirken, görünüşe göre NAND tabanlı teknolojiler yapay zeka belleğinin geleceğinde kilit rol oynayacak.

