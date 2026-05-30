Nvidia ve Microsoft’tan gizemli mesaj: N1X dizüstüler geliyor!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Computex 2026 yaklaşırken Nvidia ve Microsoft’un sosyal medya hesaplarından yapılan dikkat çekici paylaşımlar teknoloji dünyasına adeta damga vurdu. Nvidia, etkinlik öncesinde “PC’de yeni bir dönem” ifadesini kullanarak Taipei Music Center’ın koordinatlarını paylaştı. Burası, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın GTC Taipei 2026 kapsamındaki açılış konuşmasını gerçekleştireceği yer olarak biliniyor.

İki devden aynı mesaj

Nvidia’nın bu paylaşımını daha dikkat çekici kılan şey ise Microsoft’un Windows hesabının da aynı mesajı yayınlaması oldu. İki şirketin koordineli görünen bu hamlesi akıllara ilk olarak Nvidia N1X dizüstü bilgisayar platformunun Computex 2026’da tanıtılabileceğini getiriyor. Bu durum ilgili sistemlerin Windows on Arm işletim sistemiyle çalışabileceğine de işaret ediyor.

Sektördeki söylentilere göre N1X, Nvidia’nın DGX Spark mini bilgisayarında kullanılan GB10 Superchip’in mobil sürümü olarak geliştiriliyor. GB10 platformu RTX 5070 seviyesinde olduğu belirtilen bir grafik birimi, 128 GB LPDDR5X bellek ve MediaTek tarafından tasarlanan 20 çekirdekli Arm işlemci kümesini bir araya getiriyor.

Mevcut DGX Spark sistemi Ubuntu Linux tabanlı bir yapay zeka geliştirme platformu olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla geliştiricilere yönelik bir çözüm olarak öne çıkıyor. N1X’in Windows on Arm desteğiyle piyasaya sürülmesi halinde ise durum değişebilir.

N1X’in Windows ekosistemine katılması, Microsoft açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. Şirketin mevcut Windows on Arm ortakları arasında GB10 seviyesinde güçlü ve kapsamlı bir yapay zeka altyapısı sunan bir çözüm bulunmuyor.

Bu nedenle N1X tabanlı dizüstü bilgisayarlar Microsoft’un Windows üzerindeki yapay zekâ hedeflerini hızlandırabilecek yeni bir donanım sınıfı oluşturabilir. Özellikle birleşik bellek mimarisiyle çalışan yüksek performanslı bir platformun sağladığı işlem gücü, bugün piyasadaki Copilot+ PC modellerinin sunduğu kapasitenin ötesine geçen yerel yapay zeka deneyimlerinin geliştirilmesine kapı aralayabilir.

Oyun performansı soru işareti yaratıyor

Bununla birlikte GB10 mimarisinin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Sistemde CPU ve GPU aynı LPDDR5X bellek havuzunu paylaşıyor. Bu yapı, grafik biriminin yaklaşık 273 GB/s bant genişliğine erişebilmesini sağlıyor.

Bu değer, kendi GDDR belleğine sahip ayrık ekran kartları kullanan geleneksel dizüstü bilgisayarların sunduğu bant genişliğinin ciddi şekilde gerisinde kalıyor. Bu nedenle platformun asıl güçlü yönünün oyun olmadığı değerlendiriliyor.

Fiyatların yüksek olması bekleniyor

N1X tabanlı sistemlerin karşılaşabileceği bir diğer önemli konu ise maliyet. Mevcut GB10 tabanlı sistemlerin yaklaşık 5.000 dolar seviyesinde satıldığı belirtiliyor. Bu fiyatın bir kısmı özel ağ donanımlarından kaynaklansa da yüksek kapasiteli RAM ve büyük SSD çözümlerinin günümüzde halen pahalı olması, dizüstü bilgisayarların da üst segmentte konumlanabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Nvidia’nın yalnızca 128 GB bellekli üst düzey yapılandırmalarla sınırlı kalmayıp daha düşük bellek kapasitesine ve daha mütevazı CPU-GPU kaynaklarına sahip modeller hazırlaması durumunda platformun daha ulaşılabilir fiyat seviyelerine inmesi mümkün olabilir.

Şimdilik N1X platformunun teknik detayları ve nihai ürün yapısı hakkında bilinmeyenler oldukça fazla. Ancak Nvidia ile Microsoft’un ortak mesajlar vermesi ve Windows on Arm vurgusunun güçlenmesi Computex 2026’nın en önemli duyurularından birinin bu alanda gelebileceğine işaret ediyor.

Nvidia N1 ve N1X tabanlı yeni Surface cihazların gelmesi olası görünüyor. Zira Windows ve Surface’in başkanı Pavan Davuluri, "geliştiriciler için yeni bir şey geliyor" diyerek kavisli bir ekran kenarına benzeyen gizemli bir görüntü paylaştı. Davuluri, gelecek olan şeyin "yeni bir işletim sistemi sürümü olmadığını" da not düştü.

31 Mayıs Pazar günü Nvidia'nın Computex etkinliğinde ve ardından 2 Haziran Salı günü Microsoft'un Build etkinliğinde çok daha fazla şey öğreneceğiz.

