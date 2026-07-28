Nvidia ve Microsoft'tan yapay zeka güvenliği için yeni ittifak

Hugging Face olayı tartışmaları alevlendirdi
Yeni oluşumun kurucu üyeleri arasında Palantir, OpenClaw, Linux Foundation, Cloudflare, Cloudera, Dell, Cisco, Adobe, Siemens ve DoorDash da bulunuyor. Dikkat çeken noktalardan biri ise yapay zeka alanının önde gelen şirketleri OpenAI, Google ve Anthropic'in ittifaka katılmamış olması.
Bu güvenlik tarafına ek olarak OSAA ittifakı aynı zamanda açık ve kapalı model yaklaşımları üzerindeki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde hayata geçirildi. Son aylarda Çinli şirketler, özellikle Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi K3 gibi güçlü açık ağırlıklı modelleri kullanıma sunarak ABD'li şirketlerin büyük ölçüde kapalı ve ticari yapıda tuttuğu en gelişmiş modellere alternatif oluşturmaya başladı. Nvidia ve ittifak ortaklarına göre yapay zeka güvenliğinin sağlanabilmesi için hem açık hem de kapalı modellere erişim gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: