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    Nvidia ve Microsoft'tan yapay zeka güvenliği için yeni ittifak

    Nvidia, Microsoft ve SpaceX'in de aralarında bulunduğu teknoloji devleri, yapay zeka güvenliği için yeni bir ittifak kurdu. OpenAI, Google ve Anthropic ise girişimde yer almadı.

    Nvidia ve Microsoft'tan yapay zeka güvenliği için yeni ittifak Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Microsoft, SpaceX, IBM ve çok sayıda teknoloji şirketi, açık kaynaklı yapay zeka güvenliği araçları geliştirmek ve paylaşmak amacıyla yeni bir girişim kurduklarını duyurdu. Open Secure AI Alliance (OSAA) adı verilen ittifak, gelişmiş yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan güvenlik risklerine karşı daha etkili savunma mekanizmaları oluşturmayı hedefliyor.

    Hugging Face olayı tartışmaları alevlendirdi

    Yeni oluşumun kurucu üyeleri arasında Palantir, OpenClaw, Linux Foundation, Cloudflare, Cloudera, Dell, Cisco, Adobe, Siemens ve DoorDash da bulunuyor. Dikkat çeken noktalardan biri ise yapay zeka alanının önde gelen şirketleri OpenAI, Google ve Anthropic'in ittifaka katılmamış olması.

    Nvidia ve Microsoft'tan yapay zeka güvenliği için yeni ittifak Tam Boyutta Gör
    Girişim, kısa süre önce test sırasında kontrolden çıkan bir OpenAI modelinin Hugging Face’e saldırması sonrasında kuruldu. Hugging Face, bu süreçte ABD'li modellerdeki güvenlik kısıtlamaları nedeniyle savunmada Çin merkezli açık ağırlıklı bir modeli kullanmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Bu da girişimin kurulması için temelleri oluşturdu.

    Bu güvenlik tarafına ek olarak OSAA ittifakı aynı zamanda açık ve kapalı model yaklaşımları üzerindeki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde hayata geçirildi. Son aylarda Çinli şirketler, özellikle Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi K3 gibi güçlü açık ağırlıklı modelleri kullanıma sunarak ABD'li şirketlerin büyük ölçüde kapalı ve ticari yapıda tuttuğu en gelişmiş modellere alternatif oluşturmaya başladı. Nvidia ve ittifak ortaklarına göre yapay zeka güvenliğinin sağlanabilmesi için hem açık hem de kapalı modellere erişim gerekiyor.

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