NVIDIA ve OpenAI'ın 100 milyar dolarlık anlaşması tehlikede

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör NVIDIA, birkaç ay önce OpenAI’a 10 GW'a kadar işlem gücü sağlayacak 100 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacağını açıklamış ve bu hamle, sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yeni bir rapor, bu anlaşmanın tehlikeye girdiğini iddia ediyor.

NVIDIA CEO'su, OpenAI'ın iş disiplininden şüphe duyuyor

Wall Street Journal’ın haberine göre, NVIDIA ile OpenAI arasındaki anlaşma hala resmiyete kavuşmadı. NVIDIA CEO'su Jensen Huang’ın, Sam Altman ve ekibinin iş disiplininden yoksun bir yaklaşım sergilediğini düşündüğü ifade ediliyor. NVIDIA cephesinde ayrıca OpenAI’nin rakiplerinin, özellikle Anthropic ve Google’ın, hızla güç kazandığı görüşü hakim. Bu da OpenAI’nin yapay zeka yarışındaki konumunun eskisi kadar sağlam olmadığına işaret ediyor.

NVIDIA’nın daha önceki finansal raporunda, OpenAI ile yapılan anlaşmanın “bağlayıcı olmayan” bir mutabakat olduğu ve gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti bulunmadığı açıkça belirtilmişti.

Jensen Huang’ın “disiplin eksikliği” ifadesiyle tam olarak neyi kastettiği net değil. Ancak uygulama katmanına bakıldığında, OpenAI’nin GPT ekosisteminin eskisi kadar gündemde olmadığı görülüyor. Sektörde Anthropic’in Claude Opus 4.5 modeli ve etrafında geliştirilen uygulamalar dikkat çekerken, Google’ın Gemini platformu da ciddi ilerleme kaydetmiş durumda.

Öte yandan, Sam Altman’ın bu yıl bir halka arz hedeflediği konuşuluyor ve bu nedenle birçok şirket OpenAI ile iş birliği yapma konusunda aceleci davranıyor. Fakat daha geniş perspektiften bakıldığında, OpenAI’nin yapay zekanın uygulama katmanındaki liderliği zayıflıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, NVIDIA’nın, OpenAI’nin verdiği taahhütlerin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini dikkatle izlediği belirtiliyor.

