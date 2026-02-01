NVIDIA ve OpenAI'ın 100 milyar dolarlık anlaşması tehlikede

NVIDIA CEO'su, OpenAI'ın iş disiplininden şüphe duyuyor
Wall Street Journal’ın haberine göre, NVIDIA ile OpenAI arasındaki anlaşma hala resmiyete kavuşmadı. NVIDIA CEO'su Jensen Huang’ın, Sam Altman ve ekibinin iş disiplininden yoksun bir yaklaşım sergilediğini düşündüğü ifade ediliyor. NVIDIA cephesinde ayrıca OpenAI’nin rakiplerinin, özellikle Anthropic ve Google’ın, hızla güç kazandığı görüşü hakim. Bu da OpenAI’nin yapay zeka yarışındaki konumunun eskisi kadar sağlam olmadığına işaret ediyor.
NVIDIA’nın daha önceki finansal raporunda, OpenAI ile yapılan anlaşmanın “bağlayıcı olmayan” bir mutabakat olduğu ve gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti bulunmadığı açıkça belirtilmişti.
Jensen Huang’ın “disiplin eksikliği” ifadesiyle tam olarak neyi kastettiği net değil. Ancak uygulama katmanına bakıldığında, OpenAI’nin GPT ekosisteminin eskisi kadar gündemde olmadığı görülüyor. Sektörde Anthropic’in Claude Opus 4.5 modeli ve etrafında geliştirilen uygulamalar dikkat çekerken, Google’ın Gemini platformu da ciddi ilerleme kaydetmiş durumda.
Öte yandan, Sam Altman'ın bu yıl bir halka arz hedeflediği konuşuluyor ve bu nedenle birçok şirket OpenAI ile iş birliği yapma konusunda aceleci davranıyor. Fakat daha geniş perspektiften bakıldığında, OpenAI'nin yapay zekanın uygulama katmanındaki liderliği zayıflıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, NVIDIA'nın, OpenAI'nin verdiği taahhütlerin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini dikkatle izlediği belirtiliyor.Kaynakça https://www.wsj.com/tech/ai/the-100-billion-megadeal-between-openai-and-nvidia-is-on-ice-aa3025e3 https://wccftech.com/nvidia-100-billion-mega-deal-with-sam-altmans-openai-is-in-danger/