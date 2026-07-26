Nvidia ve SK Group'tan 500 milyar dolarlık dev yapay zeka ortaklığı

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Nvidia ile Güney Koreli SK Group, 500 milyar doların üzerinde değere sahip stratejik yapay zeka ortaklığı için niyet mektupları imzaladı. Uzun vadeli bellek tedariki, yeni nesil yapay zeka veri merkezleri ve gelecekteki altyapı yatırımlarını kapsayan iş birliği, Güney Kore’de yapay zeka ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.

Devasa ver merkezi kurulacak

Anlaşmanın en dikkat çeken ayağını SK Telecom'un Güney Kore'de kurmayı planladığı 2 gigawatt (GW) kapasiteli yapay zeka veri merkezi oluşturuyor. Tesis, Nvidia'nın DSX AI Factory platformu üzerine inşa edilecek ve SK hynix'in HBM4 yüksek bant genişlikli bellekleriyle donatılmış Vera Rubin sistemlerini kullanacak.

İlk veri merkezinin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor. Şirketler, bu altyapıyı egemen yapay zeka, kurumsal yapay zeka, fiziksel yapay zeka ve ve ajan tabanlı yapay zeka uygulamalarını Güney Kore ile Asya-Pasifik genelinde desteklemek için kullanmayı amaçlıyor.

HBM4 de paketin parçası

Yeni ortaklık iki şirket arasında haziran ayında duyurulan uzun vadeli bellek tedarik ve ortak geliştirme anlaşmasını da kapsıyor. Böylece Nvidia'nın gelecek nesil yapay zeka sistemlerinde kullanılacak HBM4 belleklerin uzun yıllar boyunca SK hynix tarafından sağlanması hedefleniyor.

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Açıklamada öne çıkan 500 milyar dolarlık rakam, tek bir sözleşmenin büyüklüğünü ifade etmiyor. Bu tutar, taraflar arasında yıllara yayılarak gerçekleşmesi beklenen ticari faaliyetlerin toplam değerini temsil ediyor.

Buna SK Telecom'un Nvidia'dan satın alacağı GPU'lar, ağ ekipmanları ve diğer veri merkezi donanımları ile SK hynix'in Nvidia'ya sağlayacağı bellekler, DSX AI Factory ekosisteminde yer alan üretici ve çözüm ortaklarının gelirleri ve ilk 2 GW kurulumunun ötesindeki olası kapasite artışları da dahil ediliyor.

Yüz binlerce işlemci kullanılabilir

Şirketler veri merkezinin donanım ayrıntılarını paylaşmasa da 2 GW ölçeğindeki bir tesisin binlerce NVL72 VR200 rafı ile yüz binlerce Vera CPU ve Rubin yapay zeka GPU'su kullanmasının beklendiği belirtiliyor. Ancak resmi açıklamadaki teknik detayların sınırlı olması nedeniyle kesin donanım sayıları belirsiz

Nvidia'nın tanımına göre DSX AI Factory, hızlandırılmış bilgi işlem donanımı, ağ altyapısı, yazılım katmanı ve iş ortaklarının teknolojilerini tek bir veri merkezi platformunda bir araya getirerek en düşük maliyetli token üretimi ve yüksek enerji verimliliği sağlamayı amaçlıyor.

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Nvidia ve SK Group'tan 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı

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