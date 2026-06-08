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    Nvidia ve SK Hynix'ten yapay zeka çipleri için çok yıllı ortaklık

    Nvidia ve SK Hynix, yapay zeka veri merkezlerine yönelik yeni nesil bellek teknolojileri geliştirmek için çok yıllı ortaklık kurdu. Nvidia ayrıca Hyundai ve SK Telecom ile de yeni anlaşmalar açıkladı.

    Nvidia ve SK Hynix'ten yapay zeka çipleri için çok yıllı ortaklık Tam Boyutta Gör
    Nvidia ile Güney Koreli bellek üreticisi SK Hynix, yapay zeka odaklı yeni nesil bellek teknolojilerinin geliştirilmesi için uzun vadeli iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, yapay zeka veri merkezlerine yönelik bellek çözümlerinin geliştirilmesini kapsarken hızla büyüyen yapay zeka pazarında SK Hynix'in Samsung Electronics ve Micron gibi rakipleri karşısındaki konumunu da güçlendirmiş oldu.

    Duyuru, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Güney Kore ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Huang'ın ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında SK Group, LG Group ve Hyundai Motor Group gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi. Nvidia ayrıca Naver, SK Telecom ve Doosan Group ile de çeşitli iş birlikleri açıkladı.

    Birliktelik uzun vadeli hale getirildi

    Yapılan açıklamaya göre SK Hynix ve Nvidia arasında imzalanan anlaşma kapsamında şirketler, küresel yapay zeka veri merkezlerinde kullanılacak gelişmiş bellek çözümlerinin geliştirilmesi için birlikte çalışacak. Anlaşmanın finansal büyüklüğü açıklanmadı. İki şirket zaten AI GPU’ları özelinde birlikte çalışıyordu.

    Nvidia ve SK Hynix'ten yapay zeka çipleri için çok yıllı ortaklık Tam Boyutta Gör
    Jensen Huang, SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, SK Hynix'in Nvidia'nın en büyük bellek tedarikçisi olduğunu ve bu konumunu koruyacağını ifade etti. Huang, anlaşmanın iki yıldan daha uzun bir süreyi kapsadığını ve uzatma opsiyonu bulunduğunu söyledi.

    Nvidia'nın halihazırda SK Hynix'ten her yıl milyarlarca dolarlık bellek ürünü satın aldığını belirten Huang, bu hacmin önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacağını vurguladı. Huang, Vera CPU’da SK Hynix’in DRAM belleklerinin kullanıldığını da doğruladı.

    Nvidia’nın yaptığı diğer anlaşmalar

    Nvidia'nın Güney Kore'de açıkladığı iş birlikleri yalnızca çip geliştirme alanıyla sınırlı kalmadı. SK Telecom, Nvidia teknolojilerini kullanarak ülkede gigawatt ölçeğinde bir yapay zeka bulut altyapısı kuracağını açıkladı. Proje kapsamında geliştirilecek ilk yapay zeka veri merkezinin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

    Robot geliştirme faaliyetleri yürüten ve Nvidia'nın en güçlü yapay zeka işlemcilerinden olan Blackwell serisi çiplerde kullanılan malzemeleri üreten Doosan da Nvidia ile iş birliğini genişletiyor.

    Şirket, geliştirdiği enerji çözümlerinin Nvidia'nın veri merkezi platformlarında kullanılmasını beklediğini açıkladı. Ayrıca Nvidia'nın fiziksel yapay zeka teknolojilerinden de yararlanmayı planlıyor.

    Nvidia aynı zamanda Hyundai Motor ile de ortaklığını derinleştireceğini bildirdi. Taraflar, otonom mobilite teknolojileri, robotik sistemler ve yapay zeka destekli üretim süreçleri gibi alanlarda ortak projeler geliştirecek. Huang ayrıca Nvidia ve Hyundai'nin yapay zekayı tüm ulaşım biçimlerine entegre etmek ve endüstriyel robotik çözümlerini hızlandırmak için birlikte çalışacağını söyledi.

    Güney Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı da ayrı bir açıklamayla ülkenin kamu destekli yapay zeka projesi için önemli bir donanım yatırımı planladığını duyurdu.

    Bakanlık, 2026 yılında toplam 2,08 trilyon won değerindeki devlet yapay zeka projesi kapsamında 9.704 GPU temin etmeyi hedefliyor. Bu donanımlar arasında Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin GPU'larından 2.016 adet bulunacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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