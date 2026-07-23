Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Vera Rubin platformunun bir parçası olarak geliştirdiği Vera veri merkezi işlemcisine ilişkin yeni teknik detayları paylaştı. Arm mimarisini temel alan işlemci, özellikle yapay zekâ ajanları (agentic AI) için optimize edilen yeni nesil Olympus çekirdekleriyle geliyor.

Nvidia, Vera CPU'nun teknik özelliklerini açıkladı

Şirkete göre Vera CPU, karmaşık akıl yürütme, görev planlama, kod üretme ve araç çalıştırma gibi yapay zekâ uygulamalarının yanı sıra bilimsel veri işleme ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) gibi işlemci yoğun iş yükleri için tasarlandı. Vera CPU, tek yonga (monolithic) tasarım üzerinde toplam 88 Olympus çekirdeği ve 176 fiziksel iş parçacığı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca işlemcide 64 KB dört yönlü L1 komut önbelleği, 96 KB altı yönlü L1 veri önbelleği, çekirdek başına 2 MB sekiz yönlü L2 önbellek ve toplam 164 MB birleşik L3 önbellek yer alıyor. Nvidia ise, Olympus mimarisinin geniş komut işleme hattı sayesinde saat çevrimi başına 16 komuta kadar veri çekebildiğini ve aynı anda 10 birleştirilmiş komutu çözümleyebildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni çekirdeklerde ayrıca gelişmiş dallanma tahmin sistemi ve yapay sinir ağı tabanlı branch predictor bulunuyor. Bu sistem, özellikle gecikmeye duyarlı yapay zekâ ve pekiştirmeli öğrenme uygulamalarında yanlış tahminleri azaltarak performansı artıracak. İşlemcide veri yoğun grafik analizleri için donanımsal grafik ön getirme (hardware graph prefetcher) desteği de sunuluyor.

Bellek ve bağlantı tarafında da iddialı

Vera CPU, Nvidia'nın Spatial Multithreading teknolojisini kullanarak sistem kaynaklarının daha esnek şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında Scalable Coherency Fabric altyapısıyla çekirdekler arasında 3,4 TB/s bant genişliği sunuluyor. Bellek tarafında işlemci, SOCAMM2 LPDDR5X üzerinden toplam 1,2 TB/s bant genişliği ve 1,5 TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı özellikleri arasında ise 1,8 TB/s hızında NVLink-C2C, PCIe 6.0 ve CXL 3.1 desteği bulunuyor. Vera, çift soketli sistemlerde de çalışabiliyor ve her soket 176 adet PCIe Gen 6 hattı sunuyor. Nvidia, gecikmeyi azaltmak amacıyla yazılım tabanlı NUMA yönetimi kullandığını ve bunun daha verimli bellek erişimi sağladığını belirtiyor.

AMD EPYC Turin'e karşı

Nvidia, Vera CPU'nun performansını göstermek amacıyla dahili SPEC CPU 2026 test sonuçlarını da paylaştı. Şirketin verilerine göre Vera, özellikle agentic AI iş yüklerinde kullanılan 714.cpython_r testinde AMD'nin EPYC Turin 9755 işlemcisine kıyasla 1,8 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor. Ancak bu sonuçların Nvidia'nın kendi laboratuvarlarında gerçekleştirilen dahili testlere dayandığını ve henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerek.

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Vera CPU ile Nvidia, yalnızca GPU pazarında değil, veri merkezi işlemcileri alanında da AMD ve Intel'e karşı daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin CPU ve GPU'yu aynı platformda sunma stratejisi rekabeti daha da artırabilir.

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