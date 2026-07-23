Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor

Nvidia, Vera CPU'nun teknik özelliklerini açıkladı
Şirkete göre Vera CPU, karmaşık akıl yürütme, görev planlama, kod üretme ve araç çalıştırma gibi yapay zekâ uygulamalarının yanı sıra bilimsel veri işleme ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) gibi işlemci yoğun iş yükleri için tasarlandı. Vera CPU, tek yonga (monolithic) tasarım üzerinde toplam 88 Olympus çekirdeği ve 176 fiziksel iş parçacığı sunuyor.
Bellek ve bağlantı tarafında da iddialı
Vera CPU, Nvidia'nın Spatial Multithreading teknolojisini kullanarak sistem kaynaklarının daha esnek şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında Scalable Coherency Fabric altyapısıyla çekirdekler arasında 3,4 TB/s bant genişliği sunuluyor. Bellek tarafında işlemci, SOCAMM2 LPDDR5X üzerinden toplam 1,2 TB/s bant genişliği ve 1,5 TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor.
AMD EPYC Turin'e karşı
Nvidia, Vera CPU'nun performansını göstermek amacıyla dahili SPEC CPU 2026 test sonuçlarını da paylaştı. Şirketin verilerine göre Vera, özellikle agentic AI iş yüklerinde kullanılan 714.cpython_r testinde AMD'nin EPYC Turin 9755 işlemcisine kıyasla 1,8 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor. Ancak bu sonuçların Nvidia'nın kendi laboratuvarlarında gerçekleştirilen dahili testlere dayandığını ve henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerek.
Vera CPU ile Nvidia, yalnızca GPU pazarında değil, veri merkezi işlemcileri alanında da AMD ve Intel'e karşı daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin CPU ve GPU'yu aynı platformda sunma stratejisi rekabeti daha da artırabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: