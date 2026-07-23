Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor

    Nvidia, yeni nesil Vera veri merkezi işlemcisinin teknik detaylarını paylaştı. Şirket, özel Olympus çekirdeklerinin bazı yapay zekâ iş yüklerinde AMD EPYC Turin'i geride bıraktığını söylüyor.

    Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Vera Rubin platformunun bir parçası olarak geliştirdiği Vera veri merkezi işlemcisine ilişkin yeni teknik detayları paylaştı. Arm mimarisini temel alan işlemci, özellikle yapay zekâ ajanları (agentic AI) için optimize edilen yeni nesil Olympus çekirdekleriyle geliyor. 

    Nvidia, Vera CPU'nun teknik özelliklerini açıkladı

    Şirkete göre Vera CPU, karmaşık akıl yürütme, görev planlama, kod üretme ve araç çalıştırma gibi yapay zekâ uygulamalarının yanı sıra bilimsel veri işleme ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) gibi işlemci yoğun iş yükleri için tasarlandı. Vera CPU, tek yonga (monolithic) tasarım üzerinde toplam 88 Olympus çekirdeği ve 176 fiziksel iş parçacığı sunuyor.

    Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca işlemcide 64 KB dört yönlü L1 komut önbelleği, 96 KB altı yönlü L1 veri önbelleği, çekirdek başına 2 MB sekiz yönlü L2 önbellek ve toplam 164 MB birleşik L3 önbellek yer alıyor. Nvidia ise, Olympus mimarisinin geniş komut işleme hattı sayesinde saat çevrimi başına 16 komuta kadar veri çekebildiğini ve aynı anda 10 birleştirilmiş komutu çözümleyebildiğini belirtiyor.
    Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Yeni çekirdeklerde ayrıca gelişmiş dallanma tahmin sistemi ve yapay sinir ağı tabanlı branch predictor bulunuyor. Bu sistem, özellikle gecikmeye duyarlı yapay zekâ ve pekiştirmeli öğrenme uygulamalarında yanlış tahminleri azaltarak performansı artıracak. İşlemcide veri yoğun grafik analizleri için donanımsal grafik ön getirme (hardware graph prefetcher) desteği de sunuluyor.

    Bellek ve bağlantı tarafında da iddialı

    Vera CPU, Nvidia'nın Spatial Multithreading teknolojisini kullanarak sistem kaynaklarının daha esnek şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında Scalable Coherency Fabric altyapısıyla çekirdekler arasında 3,4 TB/s bant genişliği sunuluyor. Bellek tarafında işlemci, SOCAMM2 LPDDR5X üzerinden toplam 1,2 TB/s bant genişliği ve 1,5 TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor.

    Nvidia, Vera CPU'nun detaylarını açıkladı: EPYC'ye meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Bağlantı özellikleri arasında ise 1,8 TB/s hızında NVLink-C2C, PCIe 6.0 ve CXL 3.1 desteği bulunuyor. Vera, çift soketli sistemlerde de çalışabiliyor ve her soket 176 adet PCIe Gen 6 hattı sunuyor. Nvidia, gecikmeyi azaltmak amacıyla yazılım tabanlı NUMA yönetimi kullandığını ve bunun daha verimli bellek erişimi sağladığını belirtiyor.

    AMD EPYC Turin'e karşı

    Nvidia, Vera CPU'nun performansını göstermek amacıyla dahili SPEC CPU 2026 test sonuçlarını da paylaştı. Şirketin verilerine göre Vera, özellikle agentic AI iş yüklerinde kullanılan 714.cpython_r testinde AMD'nin EPYC Turin 9755 işlemcisine kıyasla 1,8 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor. Ancak bu sonuçların Nvidia'nın kendi laboratuvarlarında gerçekleştirilen dahili testlere dayandığını ve henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerek.

    Vera CPU ile Nvidia, yalnızca GPU pazarında değil, veri merkezi işlemcileri alanında da AMD ve Intel'e karşı daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin CPU ve GPU'yu aynı platformda sunma stratejisi rekabeti daha da artırabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ay ışığı plaj yorumlar kia mı hyundai mi idaş yatak yorumları veka radyatör yakıt filtresi kaç binde değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370
    CASPER Nirvana C370
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum