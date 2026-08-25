Nvidia Vera Rubin, Blackwell'e fark attı: 30 kat daha güçlü

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Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni nesil Vera Rubin platformu için AgentX test sonuçları paylaştı. Yeni mimari, yapay zeka çıkarım performansında Blackwell'a kıyasla büyük bir sıçrama sunuyor. Şirketin verilerine göre Vera Rubin, belirli agentic AI iş yüklerinde watt başına throughput (verim) değerini 30 kata kadar artırırken milyon token başına maliyeti 35 kata kadar düşürüyor.

Blackwell'e resmen fark attı

Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre, elde edilen sonuçlar gerçek dünyadaki agentic coding senaryolarından alınan verilerle ölçülmüş durumda. Testlerde kullanılan SemiAnalysis AgentX platformu, Kimi K3, MiniMax M3, GLM5.3, Qwen3.5 ve DeepSeek V4 Pro gibi farklı yapay zeka modellerinin agentic coding çıkarım performansını değerlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Testlerde öncelikle Blackwell platformunun Hopper karşısındaki performansı ölçüldü. GB300 NVL72 Grace Blackwell sistemi, DeepSeek V4 Pro 1.6T modelinde H200 NVL8 Hopper sistemine kıyasla megawatt başına 15 kat daha yüksek throughput (verim) sundu. Blackwell ayrıca önceki nesle kıyasla milyon token başına maliyeti 10 kata kadar düşürdü.

Model boyutu arttığında Blackwell’ın avantajı daha da belirgin hale geliyor. Kimi K3 2.8T modeliyle yapılan testte GB300 NVL72, Hopper'a kıyasla megawatt başına 80 kat daha yüksek throughput (verim) sağladı. Kullanıcı başına etkileşimli çıktı hızı ise saniyede 215 token seviyesine ulaştı. Ancak Nvidia'nın asıl dikkat çektiği sonuçlar Vera Rubin tarafında ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın Vera Rubin NVL72 platformu, DeepSeek V4 Pro 1.6T modelinde Grace Blackwell NVL72’ye kıyasla 30 kata kadar daha yüksek throughput sundu. Kullanıcı başına yaklaşık 160 token/saniyelik etkileşim seviyesine ulaşan platformun bazı senaryolarda 280 token/saniyeye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Blackwell ise 180 token/saniyenin altında kalıyor.

Maliyet tarafındaki fark daha da dikkat çekici. Vera Rubin’in agentic coding iş yüklerinde milyon token başına maliyeti Blackwell'a göre 35 kata kadar daha düşük. Bu durum, aynı altyapı ve güç bütçesi içerisinde çok daha fazla yapay zeka ajanının sürekli çalıştırılmasına imkan verebilir. Ayrıca Nvidia, DSX MaxLPS gibi güç yönetimi teknolojileri sayesinde aynı megawatt bütçesi içerisinde yapay zeka fabrikalarının yüzde 40'a kadar daha fazla GPU barındırabileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte testlerde şu aşamada Vera CPU'nun araç çağırma performansı hesaba katılmadı. Ayrıca ölçümler, Nvidia'nın tam 7 çipli Extreme Codesign platformu yerine Vera Rubin GPU'ları üzerinden gerçekleştirildi.

Tam Boyutta Gör Bu nedenle Nvidia'nın ifadesine göre gelecekte tam Vera Rubin platformları devreye girdikçe agentic AI ve çıkarım performansında daha yüksek sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca Vera CPU'lar, Rubin GPU'ları, Vera Rubin sunucuları, Groq 3 LPX çipleri ve ağ çözümleri dahil olmak üzere yapay zeka ürünlerinin tamamında üretim sürecini başlattığını açıkladı.

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Nvidia Vera Rubin, Blackwell'e fark attı: 30 kat daha güçlü

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