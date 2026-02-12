Nvidia, Vera Rubin GPU'lar için beklentileri düşürdü

HBM4 hızları aşağı çekildi
İddiaya göre bu kararın arkasında tedarik kısıtları yer alıyor. Yüksek hız spesifikasyonları korunursa, Nvidia'nın ihtiyaç duyduğu toplam HBM4 hacmine ulaşamayabileceği konuşuluyor. Mevcut tabloda SK hynix'in Rubin için HBM4 arzının yaklaşık yüzde 70'ini, Samsung'un ise yüzde 30'unu karşılaması bekleniyor. Micron'un ise ilk aşamada tedarik zincirinde yer almayacağı paylaşıldı.
HBM4 hız gereksiniminin düşürülmesi, üretim verimini artırarak daha fazla yonganın kabul edilebilir standartlara ulaşmasını sağlayabilir. Bu da özellikle büyük ölçekli veri merkezi siparişlerinde Nvidia'nın elini rahatlatır. Öte yandan bazı analistler, oluşabilecek boşlukta Micron'un devreye girme ihtimalini de tamamen dışlamıyor.
Kaçıranlar için Rubin platformu, yeni Vera CPU, Rubin GPU ve HBM4 bellek kombinasyonuyla şirketin yapay zekâ tarafındaki bir sonraki büyük adımı olarak konumlanıyor. Ancak görünen o ki performans kadar arz güvenliği de bu nesilde belirleyici olacak. Keza AI talebinin zirve yaptığı bu dönemde, bellek tedariki en az mimari yenilikler kadar kritik bir unsur haline gelmiş durumda.