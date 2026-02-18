Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia vs AMD: Körlemesine testin galibi DLSS 4.5 oldu

    Binlerce oyuncuyla gerçekleştirdiği körlemesine testte Nvidia DLSS 4.5, hem yerel çözünürlüğü hem de AMD FSR 4’ü geride bırakarak tüm senaryolarda en çok tercih edilen teknoloji oldu.

    Nvidia vs AMD: Körlemesine testin galibi DLSS 4.5 oldu Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı teknolojilerinde yapay zeka destekli görüntü yükseltme çözümleri arasındaki rekabet sürerken gerçekleştirilen geniş çaplı körlemesine testte dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. ComputerBase tarafından düzenlenen ve binlerce oyuncunun katıldığı çevrim içi karşılaştırmada Nvidia’nın DLSS 4.5 teknolojisi hem yerel çözünürlükte render edilen görüntüyü hem de AMD’nin FSR 4 tabanlı yapay zeka destekli yükseltme çözümünü geride bıraktı.

    DLSS 4.5 her oyunda lider oldu

    Test kapsamında katılımcılara hangi teknolojinin kullanıldığı açıklanmadı. Görüntüler yalnızca numaralandırılmış seçenekler şeklinde sunuldu. Böylece tercihler marka algısından bağımsız olarak, tamamen görsel kaliteye göre yapıldı. İki hafta süren değerlendirme sürecinin sonunda ortaya çıkan tablo, DLSS 4.5’in her senaryoda en yüksek oyu aldığını gösterdi.

    Nvidia vs AMD: Körlemesine testin galibi DLSS 4.5 oldu Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırmada Anno 117, ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory ve The Last of Us Part II gibi farklı grafik karakterine sahip yapımlar kullanıldı. Sonuçlara göre DLSS 4.5 tüm oyunlarda en çok tercih edilen seçenek oldu. Yalnızca Cyberpunk 2077’de yerel çözünürlükle neredeyse başa baş bir tablo oluştu. Buna rağmen DLSS 4.5 burada da küçük bir farkla öne çıkmayı başardı.

    DLSS 4.5’in başarısının temelinde, ikinci nesil Transformer modeli yer alıyor. Nvidia, bu yeni modelin ilk DLSS 4 Transformer yükselticisine kıyasla beş kat daha fazla hesaplama yatırımıyla eğitildiğini belirtiyor. Ayrıca eğitim sürecinde çok daha geniş bir oyun veri seti kullanıldı.

    Yeni sürümde FP8 veri formatının kullanılması da dikkat çekiyor. Bu format, hassasiyet kaybını minimum seviyede tutarken daha fazla işlem yapılmasına imkan tanıyor. Nvidia’nın verdiği bilgilere göre sistem, yükseltme sürecinde giriş verisini çok daha akıllı biçimde analiz ediyor. Böylece bağlama duyarlı çalışan algoritma, sahnedeki detayları daha doğru tahmin ederek daha net ve kararlı bir görüntü üretiyor.

    AMD cephesinde durum ne?

    Karşılaştırmada AMD’nin makine öğrenimi tabanlı en güncel görüntü teknolojileri de yer aldı. Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında sunulan ve AMD’nin “Redstone” paketi altında konumlandırdığı FSR 4 tabanlı yükseltme çözümü, özellikle Cyberpunk 2077 ve ARC Raiders oyunlarında tam destekle test edildi.

    Ancak sonuçlara bakıldığında, bu iki oyunda dahi oyuncuların büyük çoğunluğu AMD’nin yapay zeka destekli yükseltmesini tercih etmedi. İlginç biçimde, her iki senaryoda da kullanıcıların önemli bir kısmı yerel çözünürlükte render edilen görüntüyü AMD’nin çözümüne kıyasla daha başarılı buldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 10 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dupont orjinallik sorgulama triger değişim ücreti elektrik süpürgesi motoru çok ses çıkarmaya başladı kışın araba yıkanır mı kepçe kulak ameliyatı oldum pişmanım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum