Nvidia vs AMD: Körlemesine testin galibi DLSS 4.5 oldu

Tam Boyutta Gör Ekran kartı teknolojilerinde yapay zeka destekli görüntü yükseltme çözümleri arasındaki rekabet sürerken gerçekleştirilen geniş çaplı körlemesine testte dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. ComputerBase tarafından düzenlenen ve binlerce oyuncunun katıldığı çevrim içi karşılaştırmada Nvidia’nın DLSS 4.5 teknolojisi hem yerel çözünürlükte render edilen görüntüyü hem de AMD’nin FSR 4 tabanlı yapay zeka destekli yükseltme çözümünü geride bıraktı.

DLSS 4.5 her oyunda lider oldu

Test kapsamında katılımcılara hangi teknolojinin kullanıldığı açıklanmadı. Görüntüler yalnızca numaralandırılmış seçenekler şeklinde sunuldu. Böylece tercihler marka algısından bağımsız olarak, tamamen görsel kaliteye göre yapıldı. İki hafta süren değerlendirme sürecinin sonunda ortaya çıkan tablo, DLSS 4.5’in her senaryoda en yüksek oyu aldığını gösterdi.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırmada Anno 117, ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory ve The Last of Us Part II gibi farklı grafik karakterine sahip yapımlar kullanıldı. Sonuçlara göre DLSS 4.5 tüm oyunlarda en çok tercih edilen seçenek oldu. Yalnızca Cyberpunk 2077’de yerel çözünürlükle neredeyse başa baş bir tablo oluştu. Buna rağmen DLSS 4.5 burada da küçük bir farkla öne çıkmayı başardı.

DLSS 4.5’in başarısının temelinde, ikinci nesil Transformer modeli yer alıyor. Nvidia, bu yeni modelin ilk DLSS 4 Transformer yükselticisine kıyasla beş kat daha fazla hesaplama yatırımıyla eğitildiğini belirtiyor. Ayrıca eğitim sürecinde çok daha geniş bir oyun veri seti kullanıldı.

Yeni sürümde FP8 veri formatının kullanılması da dikkat çekiyor. Bu format, hassasiyet kaybını minimum seviyede tutarken daha fazla işlem yapılmasına imkan tanıyor. Nvidia’nın verdiği bilgilere göre sistem, yükseltme sürecinde giriş verisini çok daha akıllı biçimde analiz ediyor. Böylece bağlama duyarlı çalışan algoritma, sahnedeki detayları daha doğru tahmin ederek daha net ve kararlı bir görüntü üretiyor.

AMD cephesinde durum ne?

Karşılaştırmada AMD’nin makine öğrenimi tabanlı en güncel görüntü teknolojileri de yer aldı. Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında sunulan ve AMD’nin “Redstone” paketi altında konumlandırdığı FSR 4 tabanlı yükseltme çözümü, özellikle Cyberpunk 2077 ve ARC Raiders oyunlarında tam destekle test edildi.

Ancak sonuçlara bakıldığında, bu iki oyunda dahi oyuncuların büyük çoğunluğu AMD’nin yapay zeka destekli yükseltmesini tercih etmedi. İlginç biçimde, her iki senaryoda da kullanıcıların önemli bir kısmı yerel çözünürlükte render edilen görüntüyü AMD’nin çözümüne kıyasla daha başarılı buldu.

