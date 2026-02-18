Nvidia vs AMD: Körlemesine testin galibi DLSS 4.5 oldu

DLSS 4.5 her oyunda lider oldu
Test kapsamında katılımcılara hangi teknolojinin kullanıldığı açıklanmadı. Görüntüler yalnızca numaralandırılmış seçenekler şeklinde sunuldu. Böylece tercihler marka algısından bağımsız olarak, tamamen görsel kaliteye göre yapıldı. İki hafta süren değerlendirme sürecinin sonunda ortaya çıkan tablo, DLSS 4.5’in her senaryoda en yüksek oyu aldığını gösterdi.
DLSS 4.5’in başarısının temelinde, ikinci nesil Transformer modeli yer alıyor. Nvidia, bu yeni modelin ilk DLSS 4 Transformer yükselticisine kıyasla beş kat daha fazla hesaplama yatırımıyla eğitildiğini belirtiyor. Ayrıca eğitim sürecinde çok daha geniş bir oyun veri seti kullanıldı.
Yeni sürümde FP8 veri formatının kullanılması da dikkat çekiyor. Bu format, hassasiyet kaybını minimum seviyede tutarken daha fazla işlem yapılmasına imkan tanıyor. Nvidia’nın verdiği bilgilere göre sistem, yükseltme sürecinde giriş verisini çok daha akıllı biçimde analiz ediyor. Böylece bağlama duyarlı çalışan algoritma, sahnedeki detayları daha doğru tahmin ederek daha net ve kararlı bir görüntü üretiyor.
AMD cephesinde durum ne?
Karşılaştırmada AMD’nin makine öğrenimi tabanlı en güncel görüntü teknolojileri de yer aldı. Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında sunulan ve AMD’nin “Redstone” paketi altında konumlandırdığı FSR 4 tabanlı yükseltme çözümü, özellikle Cyberpunk 2077 ve ARC Raiders oyunlarında tam destekle test edildi.
Ancak sonuçlara bakıldığında, bu iki oyunda dahi oyuncuların büyük çoğunluğu AMD'nin yapay zeka destekli yükseltmesini tercih etmedi. İlginç biçimde, her iki senaryoda da kullanıcıların önemli bir kısmı yerel çözünürlükte render edilen görüntüyü AMD'nin çözümüne kıyasla daha başarılı buldu.
vay be gayet iyi