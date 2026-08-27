Nvidia, yapay zekada yavaşlama beklentilerini yıktı geçti: Gelirler rekor kırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka altyapısına yönelik talebin hız kesmeden devam ettiğini gösteren güçlü finansal beklentilerim açıkladı. Şirket, gelecek mali yılda gelirlerinin yaklaşık yüzde 70 artmasını bekliyor. Oysa analistler bile aynı dönem için yüzde 44’lük büyüme öngörüyordu.

Nvidia'nın mali takvimi ocak ayında sona eriyor. Buna göre şirket, Ocak 2028'de sona erecek mali yılda gelirlerinin yaklaşık yüzde 70 büyümesini bekliyor. Nvidia'nın bir yıl sonrasına ilişkin bu ölçekte bir gelir tahmini paylaşması da alışılmışın oldukça dışında.

CEO Jensen Huang, yapay zekanın artık önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "Yapay zeka faydalı işler yapıyor. Ürettiği tokenlar üretken ve karlı. Artık hesaplama gelir anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Üçüncü çeyrek geliri 108 milyar dolara çıkabilir

Tam Boyutta Gör Nvidia, içinde bulunduğumuz mali yılın üçüncü çeyreği için 108 milyar dolar gelir bekliyor. Şirketin tahmini yüzde 2'lik bir sapma payı içeriyor. En kötü ihtimalde bu, piyasa beklentisinin 2 milyar dolar üzerinde gelir anlamına geliyor.

Şirket mali yılın ikinci çeyreğinde ise gelirlerini yıllık bazda 2 kat artırarak 96,22 milyar dolara taşıdı. Yine bu başarı da piyasa beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde.

Tam Boyutta Gör Büyümenin kaynağı ise doğal olarak veri merkezleri. Temmuz ayında sona eren çeyrekte veri merkezi geliri 89 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor.

Nvidia’nın Vera CPU’ları Grok yapay zekasında kullanılacak 18 sa. önce eklendi

Toplam kar da 59,7 milyar dolara ulaşarak iki kattan fazla arttı. Nvidia böylece ilk kez çeyreklik gelirde 100 milyar dolar sınırına yaklaşmış oldu. Amazon, Apple ve Alphabet gibi şirketler bu seviyeyi daha önce defalarca aşmıştı.

Vera Rubin yüzleri güldürecek

Nvidia'nın gelecek dönemdeki büyümesinin önemli unsurlarından biri yeni nesil Vera Rubin platformu olacak. Şirket, platformun müşterilere gönderilmeye başlandığını ve mevcut çeyrekte toplam veri merkezi gelirlerinin yaklaşık beşte birini oluşturmasının beklendiğini açıkladı.

Nvidia yöneticileri, önümüzdeki birkaç yıl için Vera Rubin çiplerinin üretiminin artırılacağını ve özellikle yapay zeka laboratuvarlarına yönelik satışların genişletileceğini belirtti. Şirket, yapay zeka laboratuvarlarından gelecek talebin gelecek yıl toplam işinin yaklaşık dörtte birine ulaşmasını bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, yapay zekada yavaşlama beklentilerini yıktı geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: