Nvidia, yapay zekada yavaşlama beklentilerini yıktı geçti: Gelirler rekor kırıyor

Nvidia'nın mali takvimi ocak ayında sona eriyor. Buna göre şirket, Ocak 2028'de sona erecek mali yılda gelirlerinin yaklaşık yüzde 70 büyümesini bekliyor. Nvidia'nın bir yıl sonrasına ilişkin bu ölçekte bir gelir tahmini paylaşması da alışılmışın oldukça dışında.
CEO Jensen Huang, yapay zekanın artık önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "Yapay zeka faydalı işler yapıyor. Ürettiği tokenlar üretken ve karlı. Artık hesaplama gelir anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Üçüncü çeyrek geliri 108 milyar dolara çıkabilir
Şirket mali yılın ikinci çeyreğinde ise gelirlerini yıllık bazda 2 kat artırarak 96,22 milyar dolara taşıdı. Yine bu başarı da piyasa beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde.
Toplam kar da 59,7 milyar dolara ulaşarak iki kattan fazla arttı. Nvidia böylece ilk kez çeyreklik gelirde 100 milyar dolar sınırına yaklaşmış oldu. Amazon, Apple ve Alphabet gibi şirketler bu seviyeyi daha önce defalarca aşmıştı.
Vera Rubin yüzleri güldürecek
Nvidia'nın gelecek dönemdeki büyümesinin önemli unsurlarından biri yeni nesil Vera Rubin platformu olacak. Şirket, platformun müşterilere gönderilmeye başlandığını ve mevcut çeyrekte toplam veri merkezi gelirlerinin yaklaşık beşte birini oluşturmasının beklendiğini açıkladı.
Nvidia yöneticileri, önümüzdeki birkaç yıl için Vera Rubin çiplerinin üretiminin artırılacağını ve özellikle yapay zeka laboratuvarlarına yönelik satışların genişletileceğini belirtti. Şirket, yapay zeka laboratuvarlarından gelecek talebin gelecek yıl toplam işinin yaklaşık dörtte birine ulaşmasını bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim