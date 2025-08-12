Nvidia yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı: Hedef robotlar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, robotik geliştiriciler için tasarladığı yeni yapay zeka modelleri ve altyapılarını duyurdu. Öne çıkan yeniliklerden biri olan Cosmos Reason, 7 milyar parametreye sahip “akıl yürütme” yeteneği bulunan bir görsel-dil modeli olarak fiziksel yapay zeka ve robotik uygulamalarda kullanılacak.

Ayrıca mevcut Cosmos dünya modelleri ailesine yeni üyeler eklendi. Cosmos Transfer-2, 3D simülasyon sahneleri ve mekansal kontrol girdilerinden sentetik veri üretimini hızlandırmaya odaklanıyor. Bu modelin daha hızlı çalışabilen, optimize edilmiş bir versiyonu da geliştirildi. Nvidia, SIGGRAPH konferansında yaptığı açıklamada, bu modellerin robotlar ve yapay zeka ajanları için eğitim amaçlı sentetik metin, görüntü ve video veri setleri oluşturmak üzere geliştirildiğini belirtti.

Robotlar da “akıl yürütebilecek”

Tam Boyutta Gör Cosmos Reason’ın en önemli özelliklerinden biri, belleği ve fiziksel dünyayı anlama yeteneği sayesinde robotların ve yapay zeka ajanlarının “akıl yürütmesini” sağlaması. Bu sayede somut bir görevi yerine getirmek için hangi adımların atılacağına dair planlama yapabiliyor. Şirket, bu modelin veri düzenleme, robot planlama ve video analizlerinde kullanılabileceğini vurguladı.

“Dünya, 2027’de 15 yıllık bir yapay zeka distopyasına girecek” 23 sa. önce eklendi

Nvidia aynı zamanda geliştiricilerin sensör verilerini kullanarak gerçek dünyayı 3D olarak simüle etmelerini sağlayan bir render tekniği içeren yeni yeniden yapılandırma kütüphanelerini de tanıttı. Bu özellik, geliştiricilerin sıklıkla kullandığı açık kaynak simülatör CARLA platformuna da entegre ediliyor.

Robotik iş akışları için yeni donanımlar da tanıtıldı. Nvidia RTX Pro Blackwell Server, robotik geliştirme süreçlerini tek bir mimari altında toplayarak kolaylık sağlıyor. Bulut tabanlı yönetim platformu Nvidia DGX Cloud ise robotik projelerin bulutta yönetilmesini mümkün kılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı: Hedef robotlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: