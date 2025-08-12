Nvidia yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı: Hedef robotlar

Ayrıca mevcut Cosmos dünya modelleri ailesine yeni üyeler eklendi. Cosmos Transfer-2, 3D simülasyon sahneleri ve mekansal kontrol girdilerinden sentetik veri üretimini hızlandırmaya odaklanıyor. Bu modelin daha hızlı çalışabilen, optimize edilmiş bir versiyonu da geliştirildi. Nvidia, SIGGRAPH konferansında yaptığı açıklamada, bu modellerin robotlar ve yapay zeka ajanları için eğitim amaçlı sentetik metin, görüntü ve video veri setleri oluşturmak üzere geliştirildiğini belirtti.
Robotlar da “akıl yürütebilecek”
Nvidia aynı zamanda geliştiricilerin sensör verilerini kullanarak gerçek dünyayı 3D olarak simüle etmelerini sağlayan bir render tekniği içeren yeni yeniden yapılandırma kütüphanelerini de tanıttı. Bu özellik, geliştiricilerin sıklıkla kullandığı açık kaynak simülatör CARLA platformuna da entegre ediliyor.
Robotik iş akışları için yeni donanımlar da tanıtıldı. Nvidia RTX Pro Blackwell Server, robotik geliştirme süreçlerini tek bir mimari altında toplayarak kolaylık sağlıyor. Bulut tabanlı yönetim platformu Nvidia DGX Cloud ise robotik projelerin bulutta yönetilmesini mümkün kılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: