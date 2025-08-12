Giriş
    Nvidia yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı: Hedef robotlar

    Nvidia, robotik ve fiziksel yapay zeka için 7 milyar parametreli Cosmos Reason modelini tanıttı. Ayrıca yeni altyapılarla geliştiricilere sentetik veri üretimi ve akıllı planlama imkanı sunuyor.

    Nvidia yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı: Hedef robotlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia, robotik geliştiriciler için tasarladığı yeni yapay zeka modelleri ve altyapılarını duyurdu. Öne çıkan yeniliklerden biri olan Cosmos Reason, 7 milyar parametreye sahip “akıl yürütme” yeteneği bulunan bir görsel-dil modeli olarak fiziksel yapay zeka ve robotik uygulamalarda kullanılacak.

    Ayrıca mevcut Cosmos dünya modelleri ailesine yeni üyeler eklendi. Cosmos Transfer-2, 3D simülasyon sahneleri ve mekansal kontrol girdilerinden sentetik veri üretimini hızlandırmaya odaklanıyor. Bu modelin daha hızlı çalışabilen, optimize edilmiş bir versiyonu da geliştirildi. Nvidia, SIGGRAPH konferansında yaptığı açıklamada, bu modellerin robotlar ve yapay zeka ajanları için eğitim amaçlı sentetik metin, görüntü ve video veri setleri oluşturmak üzere geliştirildiğini belirtti.

    Robotlar da “akıl yürütebilecek”

    Nvidia yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı: Hedef robotlar Tam Boyutta Gör
    Cosmos Reason’ın en önemli özelliklerinden biri, belleği ve fiziksel dünyayı anlama yeteneği sayesinde robotların ve yapay zeka ajanlarınınakıl yürütmesini” sağlaması. Bu sayede somut bir görevi yerine getirmek için hangi adımların atılacağına dair planlama yapabiliyor. Şirket, bu modelin veri düzenleme, robot planlama ve video analizlerinde kullanılabileceğini vurguladı.

    Nvidia aynı zamanda geliştiricilerin sensör verilerini kullanarak gerçek dünyayı 3D olarak simüle etmelerini sağlayan bir render tekniği içeren yeni yeniden yapılandırma kütüphanelerini de tanıttı. Bu özellik, geliştiricilerin sıklıkla kullandığı açık kaynak simülatör CARLA platformuna da entegre ediliyor.

    Robotik iş akışları için yeni donanımlar da tanıtıldı. Nvidia RTX Pro Blackwell Server, robotik geliştirme süreçlerini tek bir mimari altında toplayarak kolaylık sağlıyor. Bulut tabanlı yönetim platformu Nvidia DGX Cloud ise robotik projelerin bulutta yönetilmesini mümkün kılıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

