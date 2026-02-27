Giriş
    Nvidia, yeni ekran kartı sürücüsünü yayından kaldırdı!

    Nvidia’nın Resident Evil Requiem odaklı 595.59 sürücüsü, siyah ekran ve performans sorunları nedeniyle geri çekildi. Şirket, kullanıcıların 591.86 WHQL sürümüne dönmesini öneriyor.

    Nvidia, yeni ekran kartı sürücüsünü yayından kaldırdı! Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, en yeni GeForce Game Ready sürücüsünü yayınladıktan kısa süre sonra geri çekmek zorunda kaldı. Özellikle Resident Evil Requiem için optimizasyonlar içeren GeForce Game Ready Driver v595.59 sürümünün kullanıcı tarafında ciddi sorunlara yol açtığı bildirildi.

    Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada Game Ready ve Studio 595.59 WHQL sürücülerinde bir hata tespit edildiği ve teknik ekibin incelemesi süresince indirme bağlantılarının geçici olarak kaldırıldığı bildirildi. Nvidia, sürücüyü kurmuş ve özellikle fan kontrolüyle ilgili problem yaşayan kullanıcılara 591.86 WHQL sürümüne geri dönmelerini tavsiye etti.

    Siyah ekran, donma ve performans kaybı sorunları var

    v595.59 sürümü, yeni Resident Evil yapımı için çeşitli iyileştirmeler içeriyordu. Güncelleme kapsamında DLSS 4 Multi Frame Generation (MFG) ve DLSS Ray Reconstruction desteği sunulmuştu. Ancak sürücünün yayınlanmasının hemen ardından Nvidia’nın resmi forumları şikayet mesajlarıyla doldu.

    Özellikle RTX 50 serisi ekran kartı sahipleri güncelleme sonrası siyah ekran ve donma problemleri yaşadıklarını belirtti. Birden fazla oyunda kararsızlık rapor edilirken kullanıcılar sorunu kendi başlarına çözemediklerini ifade etti.

    Gelen geri bildirimlere göre en yaygın problemler arasında GPU’nun aşırı ısınması, ani çökme, siyah ekran hataları ve performans düşüşü bulunuyor. Bazı kullanıcılar voltaj değerlerinin kilitlendiğini, bazılarının ise sistem performansında belirgin kayıplar yaşadığını aktardı.

    Sorunlar yalnızca oyun performansıyla sınırlı kalmadı. GPU fan kontrol araçlarını kullanan bazı kullanıcılar fanların tamamen devre dışı kaldığını veya özel fan eğrisi ayarlarının çalışmadığını bildirdi.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

