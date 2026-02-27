Nvidia, yeni ekran kartı sürücüsünü yayından kaldırdı!

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada Game Ready ve Studio 595.59 WHQL sürücülerinde bir hata tespit edildiği ve teknik ekibin incelemesi süresince indirme bağlantılarının geçici olarak kaldırıldığı bildirildi. Nvidia, sürücüyü kurmuş ve özellikle fan kontrolüyle ilgili problem yaşayan kullanıcılara 591.86 WHQL sürümüne geri dönmelerini tavsiye etti.
Siyah ekran, donma ve performans kaybı sorunları var
v595.59 sürümü, yeni Resident Evil yapımı için çeşitli iyileştirmeler içeriyordu. Güncelleme kapsamında DLSS 4 Multi Frame Generation (MFG) ve DLSS Ray Reconstruction desteği sunulmuştu. Ancak sürücünün yayınlanmasının hemen ardından Nvidia’nın resmi forumları şikayet mesajlarıyla doldu.
Özellikle RTX 50 serisi ekran kartı sahipleri güncelleme sonrası siyah ekran ve donma problemleri yaşadıklarını belirtti. Birden fazla oyunda kararsızlık rapor edilirken kullanıcılar sorunu kendi başlarına çözemediklerini ifade etti.
Gelen geri bildirimlere göre en yaygın problemler arasında GPU’nun aşırı ısınması, ani çökme, siyah ekran hataları ve performans düşüşü bulunuyor. Bazı kullanıcılar voltaj değerlerinin kilitlendiğini, bazılarının ise sistem performansında belirgin kayıplar yaşadığını aktardı.
Sorunlar yalnızca oyun performansıyla sınırlı kalmadı. GPU fan kontrol araçlarını kullanan bazı kullanıcılar fanların tamamen devre dışı kaldığını veya özel fan eğrisi ayarlarının çalışmadığını bildirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: