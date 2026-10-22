Nvidia, yeni Game Ready sürücüsünü yayınladı: İşte yenilikler

Cyberpunk 2077’ye DLSS 4.5 desteği
CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 için 22 Ekim'de yayınladığı 2.5 güncellemesi, Nvidia teknolojileri açısından önemli yenilikler içeriyor. Oyun, DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation desteğine kavuşurken mevcut Multi Frame Generation, Ray Reconstruction ve Super Resolution özellikleri de ikinci nesil yapay zeka modellerine yükseltiliyor.
Böylece GeForce RTX kullanıcıları daha gelişmiş görüntü kalitesi ve daha yüksek kare hızlarından yararlanabilecek. Nvidia ayrıca Phantom Blade Zero, NBA 2K27, Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown ve Planet Zoo 2 gibi yapımlardaki DLSS özelliklerini de güncel sürümle destekliyor. Yeni sürücünün bir diğer önemli özelliği ise Microsoft Advanced Shader Delivery desteği.
Call of Duty: Modern Warfare 4 ve Gears of War: E-Day, NVIDIA'nın yeni teknolojisini destekleyen oyunlar arasına katılıyor. Advanced Shader Delivery, oyuncunun donanım ve sürücü yapılandırmasına uygun önceden derlenmiş shader'ları indirerek oyun ilk açıldığında yaşanan uzun shader derleme sürecini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu sayede oyuncuların oyuna giriş süresi kısalırken oyun sırasında yaşanabilen takılmaların da azaltılması hedefleniyor.
Call of Duty: Modern Warfare 4 ayrıca RTX 40 serisi ekran kartlarında DLSS Frame Generation, RTX 50 serisinde ise DLSS Dynamic Multi Frame Generation desteği sunuyor. Nvidia, RTX 50 serisinde Dynamic Multi Frame Generation ile kare hızının 6 kata kadar artırılabildiğini belirtiyor. Nvidia Reflex desteği de tüm uyumlu RTX ekran kartlarında kullanılabiliyor.
Bazı hatalar da giderildi
Nvidia yeni sürücüsü yalnızca yeni özellikler getirmiyor. Wuthering Waves'te DLSS Frame Generation ve NVIDIA Freestyle filtreleri birlikte kullanıldığında yaşanabilen çökmeler giderilirken, Star Citizen'daki Vulkan kaynaklı çökme ve Surviving Mars'taki yeniden başlatma sorunu da düzeltiliyor. Bunun yanında 360 Hz QHD monitörlerde görülebilen siyah ekran parlaması, G-SYNC Pulsar monitörlerde yaşanabilen FPS düşüşleri ve bazı ASUS dizüstü bilgisayarlardaki parlaklık sorunları için de düzeltmeler sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: