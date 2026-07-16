Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, insansı robotlara özel yeni yapay zeka platformunu duyurdu: İşte Jetson Thor T3000 ve T2000 özellikleri

    Nvidia, Jetson Thor T3000 ve T2000 platformlarını duyurdu. Yeni çözümler insansı robotlar, Edge AI ve otonom sistemler için 865 TFLOPS'a varan yapay zeka performansı sunuyor.

    Nvidia, yeni Jetson Thor'u tanıttı: Robotik alanında yeni dönem! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, fiziksel yapay zeka (Physical AI) ekosistemine yönelik Jetson Thor ailesini genişletti. Yeni tanıtılan Jetson Thor T3000 ve Jetson Thor T2000, insansı robotlar, endüstriyel otomasyon ve Edge AI uygulamaları için geliyor. Her iki platform da 2027 yılının ilk çeyreğinde erişilebilir olacak. 

    Jetson Thor T3000 özellikleri

    Nvidia'nın duyurusuna göre Jetson Thor T3000, serinin üst modeli T5000'in daha kompakt bir sürümü olarak geliştirildi. Nvidia Blackwell GPU mimarisini temel alan platform, 865 TFLOPS FP4 yapay zeka işlem gücü sunuyor. Ayrıca, 8 adede kadar Arm Neoverse çekirdeği, 32 GB LPDDR5X 273 GB/sn bellek, 25 GbE Ethernet ve 70W güç tüketimine sahip olacak. 

    Nvidia, yeni Jetson Thor'u tanıttı: Robotik alanında yeni dönem! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Nvidia yeni Jetson Agent Skills yazılım araçlarını da duyurdu. Şirket, geliştiricilerin bu araçlar sayesinde bellek kullanımını önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Paylaşılan örneklere göre, bazı insansı robot projelerinde bellek kullanımı 15 GB'a kadar azaltıldı. Ayrıca endüstriyel uygulamalarda Jetson AGX Orin platformunda yaklaşık yüzde 50 daha düşük bellek tüketimi sağlandı.

    Akıllı ulaşım sistemlerinde ise bellek kullanımı yüzde 30 azaltılarak aynı donanım üzerinde daha fazla yapay zeka özelliğinin çalıştırılması mümkün hale geldi.

    • GPU: Blackwell
    • İşlemci: 8 adede kadar Arm Neoverse çekirdeği
    • Yapay zeka performansı: 865 TFLOPS (FP4)
    • Bellek: 32 GB LPDDR5X
    • Bellek bant genişliği: 273 GB/sn
    • Bağlantı: 25 GbE Ethernet
    • Güç tüketimi: 70W

    Nvidia'ya göre T3000, büyük dil modelleri (LLM), görsel dil modelleri (VLM) ve World Foundation Model gibi çok modlu yapay zeka iş yüklerinde T5000'e yakın çıkarım performansı sunabiliyor.

    Jetson Thor T2000 özellikleri

    Jetson Thor T2000 ise giriş seviyesini hedefleyen yeni platform olarak konumlanıyor. Görsel yapay zeka ajanları, otonom mobil robotlar ve Edge AI uygulamaları için geliştirilen sistem daha düşük güç tüketimine odaklanıyor. Platform, 400 TFLOPS (FP4) performansa, 16GB belleğe ve 40W güç tüketimine sahip. 

    • Yapay zeka performansı: 400 TFLOPS (FP4)
    • Bellek: 16 GB
    • Güç tüketimi: 40W

    2027'nin ilk çeyreğinde geliyor

    Jetson Thor T3000, bu ay yayınlanacak JetPack 7.2.1 ile emülasyon modunda geliştiricilere sunulacak. Jetson Thor T2000 desteği ise daha sonraki bir yazılım güncellemesiyle eklenecek. Her iki modülün de 2027'nin ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkması planlanıyor.

    Detaylara göre yeni Jetson Thor platformları, Amazon Robotics, Boston Dynamics, FANUC, Hitachi, Medtronic, Agility Robotics ve Techman Robot gibi birçok şirket tarafından geliştirilen robotik ve fiziksel yapay zeka projelerinde kullanılacak. Bu hamleyle şirket, insansı robotlar ve Edge AI pazarındaki ürün yelpazesini giriş seviyesinden üst segmente kadar genişletmiş oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Profil resmi
    XanthiN 21 saat önce

    Aman dikkat

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    02129 nerenin numarası togg alınır mı kurumuş kireç lekesi nasıl çıkar mild hybrid toyota auris 1.33 life

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Premier 5G
    Tecno Camon 40 Premier 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370
    CASPER Nirvana C370
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum