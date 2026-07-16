Nvidia, insansı robotlara özel yeni yapay zeka platformunu duyurdu: İşte Jetson Thor T3000 ve T2000 özellikleri

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Tam Boyutta Gör Nvidia, fiziksel yapay zeka (Physical AI) ekosistemine yönelik Jetson Thor ailesini genişletti. Yeni tanıtılan Jetson Thor T3000 ve Jetson Thor T2000, insansı robotlar, endüstriyel otomasyon ve Edge AI uygulamaları için geliyor. Her iki platform da 2027 yılının ilk çeyreğinde erişilebilir olacak.

Jetson Thor T3000 özellikleri

Nvidia'nın duyurusuna göre Jetson Thor T3000, serinin üst modeli T5000'in daha kompakt bir sürümü olarak geliştirildi. Nvidia Blackwell GPU mimarisini temel alan platform, 865 TFLOPS FP4 yapay zeka işlem gücü sunuyor. Ayrıca, 8 adede kadar Arm Neoverse çekirdeği, 32 GB LPDDR5X 273 GB/sn bellek, 25 GbE Ethernet ve 70W güç tüketimine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Nvidia yeni Jetson Agent Skills yazılım araçlarını da duyurdu. Şirket, geliştiricilerin bu araçlar sayesinde bellek kullanımını önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Paylaşılan örneklere göre, bazı insansı robot projelerinde bellek kullanımı 15 GB'a kadar azaltıldı. Ayrıca endüstriyel uygulamalarda Jetson AGX Orin platformunda yaklaşık yüzde 50 daha düşük bellek tüketimi sağlandı.

Akıllı ulaşım sistemlerinde ise bellek kullanımı yüzde 30 azaltılarak aynı donanım üzerinde daha fazla yapay zeka özelliğinin çalıştırılması mümkün hale geldi.

GPU: Blackwell

İşlemci: 8 adede kadar Arm Neoverse çekirdeği

Yapay zeka performansı: 865 TFLOPS (FP4)

Bellek: 32 GB LPDDR5X

Bellek bant genişliği: 273 GB/sn

Bağlantı: 25 GbE Ethernet

Güç tüketimi: 70W

Nvidia'ya göre T3000, büyük dil modelleri (LLM), görsel dil modelleri (VLM) ve World Foundation Model gibi çok modlu yapay zeka iş yüklerinde T5000'e yakın çıkarım performansı sunabiliyor.

Jetson Thor T2000 özellikleri

Jetson Thor T2000 ise giriş seviyesini hedefleyen yeni platform olarak konumlanıyor. Görsel yapay zeka ajanları, otonom mobil robotlar ve Edge AI uygulamaları için geliştirilen sistem daha düşük güç tüketimine odaklanıyor. Platform, 400 TFLOPS (FP4) performansa, 16GB belleğe ve 40W güç tüketimine sahip.

Yapay zeka performansı: 400 TFLOPS (FP4)

Bellek: 16 GB

Güç tüketimi: 40W

2027'nin ilk çeyreğinde geliyor

Jetson Thor T3000, bu ay yayınlanacak JetPack 7.2.1 ile emülasyon modunda geliştiricilere sunulacak. Jetson Thor T2000 desteği ise daha sonraki bir yazılım güncellemesiyle eklenecek. Her iki modülün de 2027'nin ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkması planlanıyor.

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Detaylara göre yeni Jetson Thor platformları, Amazon Robotics, Boston Dynamics, FANUC, Hitachi, Medtronic, Agility Robotics ve Techman Robot gibi birçok şirket tarafından geliştirilen robotik ve fiziksel yapay zeka projelerinde kullanılacak. Bu hamleyle şirket, insansı robotlar ve Edge AI pazarındaki ürün yelpazesini giriş seviyesinden üst segmente kadar genişletmiş oldu.

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Nvidia, yeni Jetson Thor'u tanıttı: Robotik alanında yeni dönem!

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