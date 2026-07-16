Nvidia, insansı robotlara özel yeni yapay zeka platformunu duyurdu: İşte Jetson Thor T3000 ve T2000 özellikleri

Jetson Thor T3000 özellikleri
Nvidia'nın duyurusuna göre Jetson Thor T3000, serinin üst modeli T5000'in daha kompakt bir sürümü olarak geliştirildi. Nvidia Blackwell GPU mimarisini temel alan platform, 865 TFLOPS FP4 yapay zeka işlem gücü sunuyor. Ayrıca, 8 adede kadar Arm Neoverse çekirdeği, 32 GB LPDDR5X 273 GB/sn bellek, 25 GbE Ethernet ve 70W güç tüketimine sahip olacak.
Akıllı ulaşım sistemlerinde ise bellek kullanımı yüzde 30 azaltılarak aynı donanım üzerinde daha fazla yapay zeka özelliğinin çalıştırılması mümkün hale geldi.
- GPU: Blackwell
- İşlemci: 8 adede kadar Arm Neoverse çekirdeği
- Yapay zeka performansı: 865 TFLOPS (FP4)
- Bellek: 32 GB LPDDR5X
- Bellek bant genişliği: 273 GB/sn
- Bağlantı: 25 GbE Ethernet
- Güç tüketimi: 70W
Nvidia'ya göre T3000, büyük dil modelleri (LLM), görsel dil modelleri (VLM) ve World Foundation Model gibi çok modlu yapay zeka iş yüklerinde T5000'e yakın çıkarım performansı sunabiliyor.
Jetson Thor T2000 özellikleri
Jetson Thor T2000 ise giriş seviyesini hedefleyen yeni platform olarak konumlanıyor. Görsel yapay zeka ajanları, otonom mobil robotlar ve Edge AI uygulamaları için geliştirilen sistem daha düşük güç tüketimine odaklanıyor. Platform, 400 TFLOPS (FP4) performansa, 16GB belleğe ve 40W güç tüketimine sahip.
- Yapay zeka performansı: 400 TFLOPS (FP4)
- Bellek: 16 GB
- Güç tüketimi: 40W
2027'nin ilk çeyreğinde geliyor
Jetson Thor T3000, bu ay yayınlanacak JetPack 7.2.1 ile emülasyon modunda geliştiricilere sunulacak. Jetson Thor T2000 desteği ise daha sonraki bir yazılım güncellemesiyle eklenecek. Her iki modülün de 2027'nin ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkması planlanıyor.
Detaylara göre yeni Jetson Thor platformları, Amazon Robotics, Boston Dynamics, FANUC, Hitachi, Medtronic, Agility Robotics ve Techman Robot gibi birçok şirket tarafından geliştirilen robotik ve fiziksel yapay zeka projelerinde kullanılacak. Bu hamleyle şirket, insansı robotlar ve Edge AI pazarındaki ürün yelpazesini giriş seviyesinden üst segmente kadar genişletmiş oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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