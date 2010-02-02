Nvidia yeni model isimlerini açıkladı: GeForce GTX 470 ve GTX 480

Ve Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için belirlediği model isimlerini açıkladı. GF100 kod adını taşıyan Fermi tabanlı yeni nesil grafik işlem biriminin güç vereceği yüksek performans modelleri için resmi açıklama yapıldı ve isimler "Twitter" üzerinden açıklandı. Bilindiği üzere Nvidia cephesinde, DirectX 11 destekli ilk modellerin GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 model isimleriyle geleceği düşünülüyordu. Ancak firmanın GeForce 200 serisinin giriş seviyesindeki bazı temsilcilerini GeForce 300 çatısı altında yeni isimlendirmesi, Fermi tabanlı yeni jenerasyon için takip edilecel modellendirme stratejisi için bazı soru işaretleri yaratmış ve Nvidia'nın farklı bir yol izleyeceği gündeme getirilmişti. Bugün yapılan açıklamayla bu bilgi doğrulandı ve Nvidia'nın GeForce 400 serisine geçtiği belirtildi.

DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında pazara sunmaya başlayan AMD'nin aksine Nvidia cephesinde şu ana kadar yaşanmış somut herhangi bir gelişme bulunmuyor ancak bu durumun içinde bulunduğumuz ayın sonu veya Mart ayının hemen başında gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarıyla birlikte değişmesi bekleniyor. Nvidia, 40nm üretim teknolojisyle hazırladığı GF100 kodlu grafik biriminin güç vereceği yüksek performans modellerini pazara GeForce GTX 480 ve GeForce GTX 470 isimleriyle sürecek. Bir önceki jenerasyondan farklı olarak ikinci modelin GeForce GTX 460 olmadığını görüyoruz. Gelen bilgilere göre, daha ekonomik bir seçenek olarak GeForce GTX 460 modelinin pazara sürülmesi de beklenirken, GTX 275 modelinin elde ettiği yüksek satış başarısı, Nvidia'yı bu yönde bir değişikliğe sevketmiş olabileceği belirtiliyor.

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Peki yeni ekran kartları, hangi özelliklere sahip olacak? Model isimleri de netleşmiş olmasına rağmen Nvidia, detaylar özellikle de saat hızları onusunda sessizliğini koruyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 grafik yongasının güç vereceği yeni nesil ekran kartlarında GDDR5 bellek teknolojisin kullanılıyor. Üst modelinde 512 adet paralel işlem birimine yer verecek olan Nvidia, GeForce GTX 470 modelinde ise paralel işlemci sayısını kısacak gibi görünüyor. GeForce GTX 480 modelinde 48x ROP birimine, 64x doku ünitesine ve 384-bit bellek veri yolu teknolojisine yer verecek olan Nvidia, bu modeli endüstrinin en hızlı ekran kartı (tek GPU) olarak lanse etmeyi planlarken hem GTX 480 hem de 470 modellerinde 3DVision Surround (çoklu monitör) teknolojisini destek sunulacak.

PhysX, OpenGL 3.x, ve CUDA teknolojileriyle uyumlu olacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarında, çift DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilmesi bekleniyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteğiyle birlikte gelecek Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için henüz resmi herhangi bir fiyatlandırma olmamakla birlikte, GTX 480 modelinin ATi Radeon HD 5870 ve HD 5970 modeller arasında bir fiyatlandırmaya sahip olabileceği söyleniyor.