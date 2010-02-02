Nvidia yeni model isimlerini açıkladı: GeForce GTX 470 ve GTX 480

Ve Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için belirlediği model isimlerini açıkladı. GF100 kod adını taşıyan Fermi tabanlı yeni nesil grafik işlem biriminin güç vereceği yüksek performans modelleri için resmi açıklama yapıldı ve isimler "Twitter" üzerinden açıklandı. Bilindiği üzere Nvidia cephesinde, DirectX 11 destekli ilk modellerin GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 model isimleriyle geleceği düşünülüyordu. Ancak firmanın GeForce 200 serisinin giriş seviyesindeki bazı temsilcilerini GeForce 300 çatısı altında yeni isimlendirmesi, Fermi tabanlı yeni jenerasyon için takip edilecel modellendirme stratejisi için bazı soru işaretleri yaratmış ve Nvidia'nın farklı bir yol izleyeceği gündeme getirilmişti. Bugün yapılan açıklamayla bu bilgi doğrulandı ve Nvidia'nın GeForce 400 serisine geçtiği belirtildi.
DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında pazara sunmaya başlayan AMD'nin aksine Nvidia cephesinde şu ana kadar yaşanmış somut herhangi bir gelişme bulunmuyor ancak bu durumun içinde bulunduğumuz ayın sonu veya Mart ayının hemen başında gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarıyla birlikte değişmesi bekleniyor. Nvidia, 40nm üretim teknolojisyle hazırladığı GF100 kodlu grafik biriminin güç vereceği yüksek performans modellerini pazara GeForce GTX 480 ve GeForce GTX 470 isimleriyle sürecek. Bir önceki jenerasyondan farklı olarak ikinci modelin GeForce GTX 460 olmadığını görüyoruz. Gelen bilgilere göre, daha ekonomik bir seçenek olarak GeForce GTX 460 modelinin pazara sürülmesi de beklenirken, GTX 275 modelinin elde ettiği yüksek satış başarısı, Nvidia'yı bu yönde bir değişikliğe sevketmiş olabileceği belirtiliyor.
Peki yeni ekran kartları, hangi özelliklere sahip olacak? Model isimleri de netleşmiş olmasına rağmen Nvidia, detaylar özellikle de saat hızları onusunda sessizliğini koruyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 grafik yongasının güç vereceği yeni nesil ekran kartlarında GDDR5 bellek teknolojisin kullanılıyor. Üst modelinde 512 adet paralel işlem birimine yer verecek olan Nvidia, GeForce GTX 470 modelinde ise paralel işlemci sayısını kısacak gibi görünüyor. GeForce GTX 480 modelinde 48x ROP birimine, 64x doku ünitesine ve 384-bit bellek veri yolu teknolojisine yer verecek olan Nvidia, bu modeli endüstrinin en hızlı ekran kartı (tek GPU) olarak lanse etmeyi planlarken hem GTX 480 hem de 470 modellerinde 3DVision Surround (çoklu monitör) teknolojisini destek sunulacak.
PhysX, OpenGL 3.x, ve CUDA teknolojileriyle uyumlu olacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarında, çift DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilmesi bekleniyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteğiyle birlikte gelecek Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için henüz resmi herhangi bir fiyatlandırma olmamakla birlikte, GTX 480 modelinin ATi Radeon HD 5870 ve HD 5970 modeller arasında bir fiyatlandırmaya sahip olabileceği söyleniyor.
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Grafik kartına gelicek olursak şahsen Nvidia cı biri değilim.Fiyatları çok uçuk ve bana göre çok tuzlu... Yani 4850 80 fps vermiş gtx260 vermiş(cod4) bir insan gözü 40 fpsten sonra kasmayı falan anlayamaz.Tabi özel güçleriniz vardır bilemem o zaman gtx 260 alın.Yani 20 fps için +150 tl falan vermem yani.Bana göre iyi grafik kartı fiyatı 200TL yi geçmeyen işime yarıyacak alettir.Gidip Crysiste 5 fps alacam diye 1000tl vermenin bence anlamı yok.Burada da öle...Şimdi Nvidia 4xx serisini çıkarınca büyük ihtimal 1,500tl falan olucaktır.Ama 5xxx serisiyle hiçbir farkı olmayacaktır.Her yıl aynı şeyle karşılaşıyoruz.Nvidia çıkartıyo 1,000 tlye kartı tabi alan alıyor.Sonra bilmem yeni soğutma sistemli revizyonlar çıkıyor eee onlar da 1,000tl ilk başta alan adam kafayı taşlara falan vuruyor.Ati de ise ben böle bir strateji görmedim şimdilik. Ati "beni bilen bilir" hesabı bir kartı koyar ortaya isteyen alsın isteyen almasın...
Sonuca gelirsek Nvidia 4xx serisiyle 5xxx serisin üstesinden gelip fiyatının hakkını vermediği sürece bu kartı +5 fps için almayın lütfen(Tabi bunlar ön yorumlar kart çıktığında ağzım açık kalabilir sonra "eee sen böle demiştin" falan demeyiniz lütfen.
Teşekkürler
Bir amd-ati kullanıcısı olarak intelden örnek vereyim dedim sonra marka fanatizmine çekilerek konu saptırılıyor..
Yalniz soyle soyleyeyim, hani monitor basinda oynanacaksa ps3'un de cok bir anlami kalmiyor acikcasi. Monitor basinda oynanacaksa Cod vs.. direk pc'den ac oyna klavye mouse rahat rahat. Ps3'un en buyuk guzelligi tv hadisesi. Imkani olan evinde pc'sini de TV'ye baglayabilir ama boyle yapanlar %1 lik bir kesim bile degil.. O yuzden pc'yi de istersen tv ye baglarsin diye gelmeyelim buraya cunku bir elin parmagini gecmeyecek kadar insan o isi yapiyor. Ps3'un en buyuk handikapi ise berbat gamepadlere sahip olmasi. Hic mi alternatif uretmez koskoca Sony ya.. Insanlari rezil rusva gamepadlerle ugrastiriyor. Kendim ps3 takiliyorum cok seviyorum fakat gamepadlerinden nefret ediyorum. Fps icin ayri bir sistem uret cikar bak nasil para kiriyorsun. Sony bu konuda bence sinifta kalmistir. Belki de bir sonraki nesil icin planlari vardir. Cunku artik olayi astilar internet serverlari inanilmaz kalabalik 500.000+ Online oyuncu var Cod Mw2 serverlarinda.. Ister artik yeni ekipmanlar....
kardeşim her yorumun şahane her yorumun mükemmel ben yazacak bir şey bulamıyorum sayende herşeyi anlatmışsın ellerin dert görmesin:))) bende senin gibi insanları mantıklı düşünmeye davet ediyorum.yani diyorum kendimde yaptım ama işte yapımız böyle bu türk milleti kadar israf yapan bir millet daha yok..bu kadar geçim sıkıntısı çekiyoruz hala gırtlağımzdan kesip neleri düşünüyoruz değil mi...?? ama gerçekleri görmekten korkuyoruz yada görmek istemiyoruz
Ancak ; yapılan tartışmalar yersiz ve gereksiz,bu detayı geçmeme rağmen yazacaklarımdan vazgeçmeyi kendime yediremiyorum....
bu bağlamda;bugün günde bir paket sigara içen adamın aylık sigara maliyeti en ucuz 100 lira en pahalısını içiyorsa 210 lira,1000 liraya ekran kartı mı pahalı şimdi havaya üflenen sigara mı?Üstelik bu şşşoku içmeyen kesim yok..3+ olan benzin mi pahalı,2 lira olan toplu taşım ücretlerimi,zamlanan elektrik mi,eski parayla trilyonlar harcadıgımız bu kadar yağmura rağmen dolmayan barajlar mı,her seçimden sonra değiştirilen kaldırımlar mı,seçimlere harcanan paralar mı,kablo tv için bir,optik net için iki,4-5 senede bir su hattı için üç,elektirik hattı için dört,doğalgaz için beş,kanalizasyon ve altyapı iiçin 10 senede 6 defa olmak suretiyle büyük şehirlerde kazılan yollar mı pahalı,yoksa o yollara dökülen asfaltlar mı?durmadan kesilen ADSL mi?Elbette ki bu kartlara verilen para israf ama israf olan karta verdiğimiz para değil onun vergileriyle bertaraf edilenler,bizimde ettiklerimiz,onlarıda sıraladım,israf etmemeye içtiğin sigarayı bırakarak yada içmiyorsan yakın çevrene bıraktırarak,evindeki açık lambaları kapatarak,yattıgın odada gece soba açmayarak başla,1000 küsur liraya ekran kartı alınır mı demekle değil..?O kısma gelene kadar çok yol var...
Konsol-PC tartışması bitmez ancak son demlerini yaşayan toplama pcler bitmek üzere,zaten 32 bitinde NTFS ninde sonuna geldik,adamlar para kazanabileceği şekli değişmek zorunda bu kabakta toplama pclere patlar,boşuna her firma kendine özgü ekran kartı işlemci anakrt çıkarma platform yaratma amacında değil,o yüzden en kötü konsol bile en iyi pcden bir adım önde,neyi çalıştırıp çalıştırmadıgı önemli değil,konsollar her ne kadar kendi markalarına ait bir işlemci veya gpu kullanmasalarda,kendilerini başlı başına marka olarak tanıtabildikleri için önde,kaç tane araba üreten firma var kasa burdan şase burdan toplama imkanı var mı?buzdolabı tv vs içinde öyle,kim buzdolabının evapının hangi marka oldugunu biliyor yada arabasının egsozu hangi marka?pcde öyle olacak o yüzden pc hiç bir zaman uzun vade vermedi,vermiyor,vermeyecek,2015 te yine bu tarz haberler okuruz ölmez sağ kalırsak,ancak pclerde sadece markadan ibaret olacak,markadan ibaret olacak ki yıllar geçse bile hala destek sağlansın kullanıcı tatmin olsun (PS2 en iyi örnek),acer,lg,phlips,samsung,toshiba,htachi,kingston,crucial,ocz,ati,nvidia,intel vs vs yeni bilgiyasayarında xxxx gücünde olacagını açıkladı,destekleyen oyun firmları şöyle,kullanacagı yazılım Linux cart curt yada Microsoft car curt gibi..
Habere gelirsek çok ironik aslında; şu Nvidia yeniden isimlendirmeye o kadar alışmış ki daha kart çıkmadan yeniden isimlendirildi,fermi hakkında hep umutlu konuştum ama bu kez içimden bi ses bu karttan hayır beklemeyin,bel bağlamayın diyor..
pardon öyleyse yanlış anlayan ben olmuşum.. kusura bakma :)
@TechZone
ben sadece orta seviye olan kullanıcılar için konuşmuştum, bundan farklı olarak özel ihtiyaçları için parça alana en ufak bişey demeye hakkım bile yok ki... yanlış anlamışsın beni...
@esg222
nvidia yı seviyorum ama onu savunacak kadar değil sadece bi sempati...
cyrsis'i nedense bir allahın günü oynamak bile istemedim...oynamadım da. oynamayınca da bir eksikliğini hissetmedim. hadi tuttum oynadım diyelim..."crysiste küsür fps aldım" diye bir yarışa girme amacım da yok...
bilmiyorum oyunun grafiksel kıyaslaması olarak dmc4, crysis ile eşleştirilebilir mi... ama dmc4 ultra high da gayet rahat ve görüntü kalitesinden tatmin olmuş bir şekilde oynadım... ha 75 fps almışım ha 90... bunun arasında çok da önemli bir fark olmadığını bunun yüzlerce dolar bayınacak kadar önemli olmadığını anlatmaya çalışıyordum sadece.
marka saplantısına yada marka avukatlığına girmeden, sadece cebimi ve alabileceğim performansı düşünerek hareket ediyorum...hepsi bu.
@TechZone
ben sadece orta seviye olan kullanıcılar için konuşmuştum, bundan farklı olarak özel ihtiyaçları için parça alana en ufak bişey demeye hakkım bile yok ki... yanlış anlamışsın beni...
@esg222
nvidia yı seviyorum ama onu savunacak kadar değil sadece bi sempati...
cyrsis'i nedense bir allahın günü oynamak bile istemedim...oynamadım da. oynamayınca da bir eksikliğini hissetmedim. hadi tuttum oynadım diyelim..."crysiste küsür fps aldım" diye bir yarışa girme amacım da yok...
bilmiyorum oyunun grafiksel kıyaslaması olarak dmc4, crysis ile eşleştirilebilir mi... ama dmc4 ultra high da gayet rahat ve görüntü kalitesinden tatmin olmuş bir şekilde oynadım... ha 75 fps almışım ha 90... bunun arasında çok da önemli bir fark olmadığını bunun yüzlerce dolar bayınacak kadar önemli olmadığını anlatmaya çalışıyordum sadece.
marka saplantısına yada marka avukatlığına girmeden, sadece cebimi düşünerek hareket ediyorum...hepsi bu.