Nvidia yeni nesil GT300 GPU'sunu 2009'un ilk çeyreğinde duyurabilir

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Ekran kartı arenasında bir süredir devam eden sessizlik yerini önümüzdeki yıl ile birlikte gerilimi ve mücadele dozu yüksek yeni bir hareketliliğe bırakacak gibi görünüyor. 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak olanTüketici Elektroniği fuarında 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'lu GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini duyurmayı planlayan Nvidia'nın GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemcisini de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edebileceği iddia ediliyor.

Asya merkezli Digitimes'ın ekran kartı üreticilerine dayandırarak verdiği habere göre, Nvidia'nın GT300 GPU'su da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak. Henüz resmi detayları açıklanmayan grafik işlemcisinin DirectX 11 desteğine sahip olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu arada Digitimes ilgili haberinde, GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinin yerini alacakları mevcut Nvidia modellerine göre yeni üretim teknolojisinin katkısıyla %10-15 daha düşük güç tüketimine sahip olacaklarının altını çiziyor.