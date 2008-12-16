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Nvidia yeni nesil GT300 GPU'sunu 2009'un ilk çeyreğinde duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeni nesil GT300 GPU'sunu 2009'un ilk çeyreğinde duyurabilir
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Ekran kartı arenasında bir süredir devam eden sessizlik yerini önümüzdeki yıl ile birlikte gerilimi ve mücadele dozu yüksek yeni bir hareketliliğe bırakacak gibi görünüyor. 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak olanTüketici Elektroniği fuarında 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'lu GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini duyurmayı planlayan Nvidia'nın GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemcisini de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edebileceği iddia ediliyor.

Asya merkezli Digitimes'ın ekran kartı üreticilerine dayandırarak verdiği habere göre, Nvidia'nın GT300 GPU'su da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak. Henüz resmi detayları açıklanmayan grafik işlemcisinin DirectX 11 desteğine sahip olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu arada Digitimes ilgili haberinde, GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinin yerini alacakları mevcut Nvidia modellerine göre yeni üretim teknolojisinin katkısıyla %10-15 daha düşük güç tüketimine sahip olacaklarının altını çiziyor.


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justbejust 10 yıl
nvidia o tarihe yetiştiremez ya da yetiştirmek bile istemeyebilir, biraz gtx 285 ve 295'ten satış yapsınlar.
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CeFurkan 10 yıl
gelsin bakalim
gelsinde su andaki serilerin fiyatlari biraz daha dussun
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**Stolas** 10 yıl
GTX 295 285 hikaye geçis kartları ringte 4870x2 ye karşı çıkartılacak kartlar asıl kartlarda performasnı gt300lerle yapacaktır nasipse bi çift düşünüoruz
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Bakalım nasıl bir kart olacak merakla bekliyoruz
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coupant 10 yıl
Bunca zaman bekledik, biraz daha sabır.
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dennjS 10 yıl
GT300 vs RV800 hmm...


İyi olan kazansın
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scutaro 10 yıl
Demek tsmc 40nm'ye geçmeden gt300'leri 55nm üretmek istiyor bakalım fiyatlara nasıl yansıyacak önemli olan bu 480sp, 120tmu, 44rop olursa yine büyük bir gpu olur ve 40nm üretilmesini beklemek daha yerinde olur rv870 ile arasında fazla performans farkı olmamasını diliyorum yoksa fiyatlar uçabilir birde artık yapıcaksa iki modelide 512bit 1gb ddr3 veya 256bit 1gb ddr5 yapsın en üst modelin belki 2gb versiyonuda olabilir alt modelini almayı düşünsem yine 448bit 886mb gibi rakamlar olmasını istemem doğrusu 886mb 1gb kadar yeterli olsada bu durum sadece psikolojik ve istenmeyen birşey
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