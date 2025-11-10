Giriş
    Nvidia, yapay zekaya güç verecek yeni nesil Rubin GPU’larını üretime aldı

    Nvidia’nın 2026’da tanıtacağı Rubin GPU’larının üretim hattına girdiği bildiriliyor. Şirket, yeni mimaride kullanılacak yüksek bant genişlikli HBM4 bellekleri tüm büyük üreticilerden temin edecek.

    Nvidia, yeni nesil Rubin GPU’larını üretim hattına aldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka donanımında lider konumunu koruyan Nvidia, 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Rubin GPU’larını üretim hattına alıyor. Şirkete yakın kaynaklar, Rubin serisinin üretim sürecine girdiğini ve Nvidia’nın HBM4 bellek örneklerini tüm büyük DRAM üreticilerinden temin ettiğini bildiriyor.

    Rubin üretim hattında

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, birkaç hafta önce GTC 2025 konferansında tanıtılan Vera Rubin Superchip platformunu ilk kez kamuoyuna göstermişti. Bu devasa yonga, iki büyük GPU’nun yeni nesil Vera CPU ile entegre edildiği bir yapıya sahip. Çevresinde yer alan yüksek hızlı LPDDR bellek kümeleriyle birlikte bu tasarım, veri merkezlerinde yeni bir yapay zeka çağının temelini oluşturacak.

    Tayvan merkezli UDN’in haberine göre Huang, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği TSMC ziyaretinde Rubin GPU’larının artık üretim hattına girdiğini ifade etti. Bu gelişme, yalnızca birkaç gün önce ilk Rubin GPU örneklerinin laboratuvarlara ulaştığının açıklanmasının ardından geldi.

    Rubin üretimi başlarken mevcut nesil Blackwell ve Blackwell Ultra GPU’larına olan yoğun talep devam ediyor. Bu talep, TSMC’nin 3 nanometre üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırmasına neden oldu.

    Rubin GPU’larının kalbinde yer alacak HBM4 bellekler, yüksek bant genişliğiyle yapay zeka ve HPC uygulamaları için kritik önem taşıyor. Nvidia’nın Samsung, SK hynix ve Micron gibi tüm büyük üreticilerden örnek temin ettiği belirtiliyor. Şirket, önceki dönemlerde de DRAM tedarikinde çoklu kaynak stratejisi izleyerek küresel arz dengesizliklerine karşı güvence sağlamıştı.

    Seri üretim gelecek yıl

    Nvidia, yeni nesil Rubin GPU’larını üretim hattına aldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Rubin GPU’larının 2026’nın üçüncü çeyreğinde veya daha erken bir tarihte seri üretime geçmesinin beklendiğini daha önce belirtmişti. Burada “seri üretim” ifadesi, “risk üretimi”nden farklı olarak tam ölçekli tedarik sürecini ifade ediyor. Yeni nesil Rubin platformu şimdiden OpenAI ile yapılan 100 milyar dolarlık stratejik ortaklık kapsamında kullanılacak hızlandırıcı çözümler arasında yer alıyor.
