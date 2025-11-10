Nvidia, yapay zekaya güç verecek yeni nesil Rubin GPU’larını üretime aldı

Rubin üretim hattında
Nvidia CEO’su Jensen Huang, birkaç hafta önce GTC 2025 konferansında tanıtılan Vera Rubin Superchip platformunu ilk kez kamuoyuna göstermişti. Bu devasa yonga, iki büyük GPU’nun yeni nesil Vera CPU ile entegre edildiği bir yapıya sahip. Çevresinde yer alan yüksek hızlı LPDDR bellek kümeleriyle birlikte bu tasarım, veri merkezlerinde yeni bir yapay zeka çağının temelini oluşturacak.
Tayvan merkezli UDN’in haberine göre Huang, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği TSMC ziyaretinde Rubin GPU’larının artık üretim hattına girdiğini ifade etti. Bu gelişme, yalnızca birkaç gün önce ilk Rubin GPU örneklerinin laboratuvarlara ulaştığının açıklanmasının ardından geldi.
Rubin üretimi başlarken mevcut nesil Blackwell ve Blackwell Ultra GPU’larına olan yoğun talep devam ediyor. Bu talep, TSMC’nin 3 nanometre üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırmasına neden oldu.
Rubin GPU’larının kalbinde yer alacak HBM4 bellekler, yüksek bant genişliğiyle yapay zeka ve HPC uygulamaları için kritik önem taşıyor. Nvidia’nın Samsung, SK hynix ve Micron gibi tüm büyük üreticilerden örnek temin ettiği belirtiliyor. Şirket, önceki dönemlerde de DRAM tedarikinde çoklu kaynak stratejisi izleyerek küresel arz dengesizliklerine karşı güvence sağlamıştı.
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...