Nvidia, yeni nesil Vera Rubin Superchip çözümünü ilk kez tanıttı

CEO Jensen Huang, sunumda Rubin’in 100 PetaFLOPS FP4 performans sunacağını aktardı. Huang, Rubin GPU’ların artık laboratuvarlarda test edildiğini ve TSMC tarafından üretilen ilk örnekler olduğunu açıkladı.
Bilindiği üzere Nvidia’nın Superchip’leri geleneksel bir “çip”ten ziyade, üzerinde genel amaçlı CPU ve yüksek performanslı GPU’lar barındıran, esasında bir anakarta benzeyen sistemler olarak öne çıkıyor. Vera Rubin Superchip de bu geleneği sürdürüyor. Kart üzerinde Vera CPU, SOCAMM2 modülleri aracılığıyla LPDDR bellek ve iki Rubin GPU, büyük alüminyum ısı dağıtıcılarla kaplanmış şekilde bulunuyor. Her GPU, 8 HBM4 yığını ve iki reticle boyutunda GPU çipini barındırırken, Vera CPU 88 özel ARM çekirdeği ve 176 iş parçacığı ile yüksek performans sunuyor.
