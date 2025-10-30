Nvidia, yeni nesil Vera Rubin Superchip çözümünü ilk kez tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GTC 2025’te merakla beklenen Vera Rubin Superchip çözümünü ilk kez kamuoyuna gsöterdi. Şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplamalar (HPC) için tasarlanmış iki Rubin GPU ile birlikte özel geliştirilmiş 88 çekirdekli Vera CPU’yu içeren kompakt ama güçlü bir çözümü duyurdu. Nvidia, tüm bileşenlerin önümüzdeki yıl üretime gireceğini açıkladı.

CEO Jensen Huang, sunumda Rubin’in 100 PetaFLOPS FP4 performans sunacağını aktardı. Huang, Rubin GPU’ların artık laboratuvarlarda test edildiğini ve TSMC tarafından üretilen ilk örnekler olduğunu açıkladı.

Bilindiği üzere Nvidia’nın Superchip’leri geleneksel bir “çip”ten ziyade, üzerinde genel amaçlı CPU ve yüksek performanslı GPU’lar barındıran, esasında bir anakarta benzeyen sistemler olarak öne çıkıyor. Vera Rubin Superchip de bu geleneği sürdürüyor. Kart üzerinde Vera CPU, SOCAMM2 modülleri aracılığıyla LPDDR bellek ve iki Rubin GPU, büyük alüminyum ısı dağıtıcılarla kaplanmış şekilde bulunuyor. Her GPU, 8 HBM4 yığını ve iki reticle boyutunda GPU çipini barındırırken, Vera CPU 88 özel ARM çekirdeği ve 176 iş parçacığı ile yüksek performans sunuyor.

Vera Rubin Superchip’leri ufukta

Tam Boyutta Gör Yeni platformlardan ilki Nvidia Vera Rubin NVL144, iki yeni çipten oluşacak. Rubin GPU’lar 50 PFLOPS FP4 performans ve 288 GB yeni nesil HBM4 bellek sunacak. Vera CPU, 88 çekirdek, 176 iş parçacığı ve 1,8 TB/s NVLINK-C2C bağlantı hızı ile sistemin merkezi olacak. NVL144 platformu, 3,6 Exaflops FP4 inference ve 1,2 Exaflops FP8 eğitim performansı, 13 TB HBM4 bellek ve 75 TB hızlı hafıza kapasitesi ile GB300 NVL72’ye göre ciddi bir yükseltme sağlıyor. NVLINK ve CX9 yetenekleri ise iki katına çıkarılarak sırasıyla 260 TB/s ve 28,8 TB/s seviyelerine ulaşıyor. Bu sistemin 2026’nın ikinci yarısında çıkması hedefleniyor.

Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası 9 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör İkinci platform Nvidia Rubin Ultra NVL576, 2027’nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Bu sistem, NVL mimarisini 144’ten 576’ya ölçeklendirecek. CPU mimarisi değişmese de Rubin Ultra GPU, dörtlü yapılandırma ile 100 PFLOPS FP4 performans ve 16 HBM4e yığını ile toplam 1 TB bellek sunacak. NVL576 platformu, 15 Exaflops FP4 inference ve 5 Exaflops FP8 eğitim performansı, 4,6 PB HBM4 bellek ve 365 TB hızlı bellek kapasitesiyle GB300 NVL72’ye kıyasla 14 kat daha yüksek performans sağlayacak. NVLINK ve CX9 bağlantı kapasiteleri de sırasıyla 12 ve 8 kat artırılarak 1,5 PB/s ve 115,2 TB/s seviyelerine çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, yeni nesil Vera Rubin Superchip çözümünü ilk kez tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: