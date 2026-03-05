Nvidia yeni sürücü hatasını kabul etti: Hotfix yayımlandı

Şirketin kısa süre önce yayımladığı 595.71 WHQL sürücüsünün, bazı sistemlerde GPU voltajını sınırlandırdığı ortaya çıktı. Bu durum özellikle GeForce RTX 50 Series ekran kartlarında performans düşüşüne neden olabiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre GPU'nun ulaşabildiği voltaj seviyesi sınırlanıyor ve bu da oyun performansının beklenen seviyenin altına inmesine yol açıyor.
Hotfix sürümü yayımlandı
Sorunun ortaya çıkmasının ardından Nvidia'dan hızlı bir yanıt geldi ve yeni bir hotfix sürümü yayımladı. Şirket, sorun yaşayan kullanıcıların GeForce Display Driver 595.78 hotfix paketini indirerek güncelleme yapmasını öneriyor.
Yeni sürücü yalnızca voltaj sınırı sorununu değil, bazı oyunlara özgü hataları da hedef alıyor. Örneğin Resident Evil: Requiem için yayımlanan Game Ready sürücüsünde görülen parlak ışık ve grafik artefaktı hataları düzeltilmiş durumda. Bunun yanında Starfield tarafında rapor edilen bazı çökme sorunları da giderildi. RTX 50 serisi kullanıcılarının özellikle 595.71 sürümünü kullanıyorsa yeni hotfix paketine geçmesi öneriliyor.
