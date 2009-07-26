Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 9800GT - GeForce GTS 240

Tam Boyutta Gör

GeForce 8800GT -> GeForce 9800GT -> GeForce GTS 240 (saat hızları arttırılmış!)

GeForce 9 serisine geçiş döneminde bazı ekran kartlarını yeniden isimlendiren Nvidia, o dönemde eleştri oklarının hedefi haline gelmiş, hatta AMD-ATi "yeniden isimlendirmiyoruz, yeni teknoloji üretiyoruz" açıklaması yaparak rakibine göndermede bulunmuştu. Ürün gamını tek bir çatı altında toplamak ve kullanıcılara tercihlerinde kolaylık sağlamak adına, masaüstü ekran kartlarını GeForce 200 serisi altında toplamaya karar veren Nvidia, son olarak Mart ayında GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250 olarak yeniden isimlendirme ve sonrasında satışlarını arttırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını duyuran, Eylül ayında da 40nm masaüstü çözümlerini tanıtması beklenen firma, DirectX 11 destekli yeni jenerasyon ekran kartları öncesinde mevcut ürün gamı için yavaş yavaş son güncellemelerine başlıyor.

Tam Boyutta Gör

GeForce 9800GT -> GeForce GTS 240 ve GeForce 9800GTX -> GeForce GTS 250 değişimi

GeForce GTX 275 ve tek PCB'li GeForce GTX 295 modelleri sonrasında şu ana kadar masaüstü sistemlere yönelik herhangi bir yeni bir ekran kartı duyurusunda bulunmayan Nvidia, resmi internet sitesini sessizce güncelledi ve GeForce GTS 240 modelini tanıttı. GeForce GTX 240 son kullanıcılardan öte daha çok OEM üreticilerini hedef alıyor. Yani bu model tekno-market raflarından öte doğrudan sistem üreticilerine sağlanacak ve firmalar masaüstü sistemlerinde ekran kartı seçeneği olarak GeForce GTS 240'a da yer verebilecek. GeForce GTS 240 ismiyle yeni olan ancak teknik özellikleri dikkat alındığında geçmişi 2007 sonlarına kadar uzanan bir model. Zira saat hızlarındaki artış bir kenara bırakılsa, GeForce GTS 240, GeForce 9800GT yani yeniden isimlendirilmeden önceki adıyla GeForce 8800GT ile aynı özelliklere sahip. 55nm G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 240, artan saat hızları doğrultusunda GeForce 9800GT'den daha yüksek performans vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör

Tek slot tasarıma sahip olan GeForce GTS 240, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan yeni model, temel aldığı GeForce 9800GT ile kıyaslandığında %13 (GPU), %8 (paralel işlem birimleri) ve %22 (bellek) oranında daha yüksek saat hızlarıyla geliyor. GeForce 9800GT modelinde olduğu gibi 16x ROP ve 56x TMU birimine sahip olan GeForce GTS 240'ta artan saat hızlarına bağlı olarak teknik bazı değerler de gelişim göstermiş. Zira kartın piksel doldurma performansı 10.8 GP/sn'ye, doku doldurma performansı 37.8GT/sn'ye, bellek bant genişliği 70.4GB/sn'ye ve işlem gücü de 544GigaFLOP'a çıkmış bulunuyor. Son kullanıcı satışı en azından şimdilik ihtimaller dahilinde olmayan ve sadece OEM üretilicilerine sunulacak olan GeForce GTS 240'ın fiyatı şimdilik bilinmiyor ama temel aldığı 9800GT, 80 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.

http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gts_240_us.html