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Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 9800GT - GeForce GTS 240

Nvidia'da yeniden isimlendirme devam ediyor. GeForce 9800GTX -> GeForce GTS 250 değişiminden sonra şimdi de GeForce 9800GT -> GeForce GTS 240
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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92
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 9800GT - GeForce GTS 240
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GeForce 8800GT -> GeForce 9800GT -> GeForce GTS 240 (saat hızları arttırılmış!)

GeForce 9 serisine geçiş döneminde bazı ekran kartlarını yeniden isimlendiren Nvidia, o dönemde eleştri oklarının hedefi haline gelmiş, hatta AMD-ATi "yeniden isimlendirmiyoruz, yeni teknoloji üretiyoruz" açıklaması yaparak rakibine göndermede bulunmuştu. Ürün gamını tek bir çatı altında toplamak ve kullanıcılara tercihlerinde kolaylık sağlamak adına, masaüstü ekran kartlarını GeForce 200 serisi altında toplamaya karar veren Nvidia, son olarak Mart ayında GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250 olarak yeniden isimlendirme ve sonrasında satışlarını arttırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını duyuran, Eylül ayında da 40nm masaüstü çözümlerini tanıtması beklenen firma, DirectX 11 destekli yeni jenerasyon ekran kartları öncesinde mevcut ürün gamı için yavaş yavaş son güncellemelerine başlıyor.

Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 9800GT - GeForce GTS 240
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GeForce 9800GT -> GeForce GTS 240 ve GeForce 9800GTX -> GeForce GTS 250 değişimi

GeForce GTX 275 ve tek PCB'li GeForce GTX 295 modelleri sonrasında şu ana kadar masaüstü sistemlere yönelik herhangi bir yeni bir ekran kartı duyurusunda bulunmayan Nvidia, resmi internet sitesini sessizce güncelledi ve GeForce GTS 240 modelini tanıttı. GeForce GTX 240 son kullanıcılardan öte daha çok OEM üreticilerini hedef alıyor. Yani bu model tekno-market raflarından öte doğrudan sistem üreticilerine sağlanacak ve firmalar masaüstü sistemlerinde ekran kartı seçeneği olarak GeForce GTS 240'a da yer verebilecek. GeForce GTS 240 ismiyle yeni olan ancak teknik özellikleri dikkat alındığında geçmişi 2007 sonlarına kadar uzanan bir model. Zira saat hızlarındaki artış bir kenara bırakılsa, GeForce GTS 240, GeForce 9800GT yani yeniden isimlendirilmeden önceki adıyla GeForce 8800GT ile aynı özelliklere sahip. 55nm G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 240, artan saat hızları doğrultusunda GeForce 9800GT'den daha yüksek performans vaat ediyor.

Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 9800GT - GeForce GTS 240
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Tek slot tasarıma sahip olan GeForce GTS 240, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan yeni model, temel aldığı GeForce 9800GT ile kıyaslandığında %13 (GPU), %8 (paralel işlem birimleri) ve %22 (bellek) oranında daha yüksek saat hızlarıyla geliyor. GeForce 9800GT modelinde olduğu gibi 16x ROP ve 56x TMU birimine sahip olan GeForce GTS 240'ta artan saat hızlarına bağlı olarak teknik bazı değerler de gelişim göstermiş. Zira kartın piksel doldurma performansı 10.8 GP/sn'ye, doku doldurma performansı 37.8GT/sn'ye, bellek bant genişliği 70.4GB/sn'ye ve işlem gücü de 544GigaFLOP'a çıkmış bulunuyor. Son kullanıcı satışı en azından şimdilik ihtimaller dahilinde olmayan ve sadece OEM üretilicilerine sunulacak olan GeForce GTS 240'ın fiyatı şimdilik bilinmiyor ama temel aldığı 9800GT, 80 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.


http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gts_240_us.html Yorum Yaz
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neXXen 10 yıl
Nvidia'nın çıkardıgı bu model ATI nin cıkardıgı HD4860 ile rakip olarak gösteriliyor.
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waltran 10 yıl
nvidiaya yakışmıyor böyle şey olurmu yaw :D
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msw 10 yıl

waltran

nvidiaya yakışmıyor böyle şey olurmu yaw :D


tanıyın nvidiayı işte
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KANUNI61 10 yıl
walla nederle suyu cıkdı 10.1 gecmeyecez dediler ++++ koydular kartlara sonra 10.1 gectiler 200 lere gectiler anlamadığı birşey var mille hicmi araştırmıyor alacağı ürünü adamlar öyle yada böyle satıyor helalolsun nediyelim
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neXXen 10 yıl
9800GT ile 4870 arasında 9800GT daha iyi derim.4870 kullanıyorum ATI kadar sorun cıkartan kart görmedim.GT300 gpu ları sürsün piyasaya yeni Nvidia kartları almayı düşünürüm.Ama ATI ne kadar erken cıkartsada azım yandı ATI kart almam.GTA yı bırak 1680*1050 yi.medium ayarlarda 1280*1024 de bile arasıra kasarken görüyordum.Nvidia güzel çalışan kartlar.Ne kadar saat hızları düşük olsa bile.Driverları saglam yapıyor yazılımcıları.O yüzden tartışmaya hiç gerek yok o kart guzel bu kart guzel.8800GT ile bile Full acabilirsin cogu oyunu.
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Miasmus 10 yıl
Ben şahsen 8800gt (o üzerinde Nazi subayının bulunduğu Company of Heroes hediyeli Asus 8800gt) çıktığından beri bu kartlara ilgi duyuyordum o zamanlar ATi kullıyordum. 8800gt sahibi olamadım, ama zamanının en iyi kartlarındandı. G92 serisi bence efsaneleşmiş bir mimari oldu. Yeniden isimlendirme falan reklamın iyisi kötüsü olmaz. Nvidia ve Ati istese yepyeni mimari çıkarabilir her 3 ayda bir şimdiki kartlardan 2-3 hatta 5 kat daha iyi kartlar çıkarır o zaman demez misiniz? Durduramıyoruz teknolojiyi paramız yetmiyor. Ufak tefek bu değişikler uygun fiyata kart almamızı sağlıyor. Oyun yapımcılarıda ona göre oyun yapıyor. Şimdi GTS250 veya GTS240 yerine yeni mimariler çıksa ona göre hazırlanmış yeni oyunlar çıksa panik olmaz mısınız yeni kart almak için paralar kazanmaya biriktirmeye başlamaz mısınız? Şahsen DX11 ne kadar gecikirse benim o kadar işime gelir. Yepyeni bir kütüphane diyorlar, yeni kartlar alıcağız sırf dx11 için ne için? dx9 ile 10 arasında pek fark yoktu 11 ile gerçekten olucak mı? Ama alıcağız napalım bnce böylesi daha kötü eski kartları güçlendirmek bana daha mantıklı geliyor.
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Miasmus 10 yıl
Bu sonuçlardan biraz daha fazla score alır GTS240. Dediğim gibi bunlar kötü kartlar değildi. Başarılı olucağına eminim.
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Miasmus 10 yıl
dx11 çıkmadan satabileceği kadar dx10 kartı satmaya çalışıyor nVidia. Taktik açısından bakarsak doğru ve başarılı olabilecek bir taktik. gts240 tam olarak 9800gt ye eşit değil ufak performans artışları var overclock ile ama, tabi ki tamamen yeni teknoloji değil. Tıpkı GTS250 ve 9800gtx+ gibi 9800 lerin sayısı o kadar artmıştı ki 9800gtx+ pek satmadı. 9800gt, 9800gtx, 9800gtx+ derken bi X veya + için ekran kartı değiştirmeye değmez düşüncesiyle (veya daha fazla para vermeye değmez) kullanıcılar 9800 yerine ATİ tercih etti. Geç kalınmış bir isimlendirme politikası gibi ilk kartlar arasında belirgin isim farkları olmalıydı. Ayrıca kullanıcılarada yararı var düşük fiyata orta seviye dx10+physx kart alabilirler. Çokta düşük performans kartlar değil. Üretici ve Tüketici yararları olan Pazarlama açısından güçlü bir taktik bence.
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ramazzotti 10 yıl
Bir yemek bile döne döne ısıtılıp sunulmaz. Dx 11 arifesinde stokları eritmeye mi çalışıyor bunlar.
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winnerS 10 yıl
yakında "8800gtx ultra"yı gtx345 falan yaparlarsa şaşmam :) veya 8800gt- 9800gt- gts240- gts330- gt420 diye gider bu :D
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gonuldagi 10 yıl
Allah Allah Sen aklıma mukayet ol
Biri Nvidia nın G92 sini durdursun

Yada ustasını durdursun Millet bıktı Temcit Plavı yemekten 40nm yapayınca sürdü gene piyasa benim bildiğim bu kart
40nm olarak çıkacaktı olmayınca madem söz verdik sürelim temcit plavını Nvidia cılar çala kaşık
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CoreXXX 10 yıl
bu nvidianın pazarlama müdürü acaba kendi isminde bu kadar sık değişiyormu merak ettim:D birinci evlilik başarısız olunca isim değiş mesela ne güzel:D
msn si varsa yazın ekleyip konuşucam :))))))))))9
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