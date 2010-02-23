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Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce GT 320, 330 ve 340

Nvidia sistem üreticileri için yeniden isimlendirerek hazırladığı GeForce GT 320, 330 ve 340 modellerini tanıttı.
9 yıl
18,6b
1
82
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dün yaptığı açıklamayla DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart'ta gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde tanıtacağını duyuran Nvidia, yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası olarak DirectX 10.1 destekli GeForce GT 320, 330 ve 340 modellerini lanse etti. Son kullanıcılardan öte daha çok OEM üreticileri için hazırlanan dolayısıyla hazır bilgisayarlarda kullalnılması beklenen "yeni" modellerin, 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT2xx grafik yongalarını kullandıkları ifade edilmekte. DirectX 11 destekli yeni modellerini henüz pazara sürmüş olmasa da, güçlü bir tablo çizen dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla analistleri bile şaşırtan Nvidia'nın, yeniden isimlendirilmiş modeller ile OEM üreticiler ve sistem entegratörleri üzerinden yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülüyor.

Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce GT 320, 330 ve 340
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GeForce GT 340

Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce GT 340, Ekim ayından bu yana satılmakta olan GeForce GT 240'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak yorumlanıyor. 96x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartında, grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlemcileri 1340MHz ve bellekleri de 1700MHz'de görev yapıyor. Üretici tercihine bağlı olarak 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek konfigürasyonuna sahip olan GeForce GT 340, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanan ekran kartı aktif soğutma ile serinletilirken, çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ise ihtiyaç duymuyor.

Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce GT 320, 330 ve 340
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GeForce GT 330

GeForce 300 serisi altında tanıtılan ikinci yeni model ise GeForce GT 330. Teknik özelliklerine göre farklı varyasyonları bulunan GeForce GT 330, 96 veya 112x paralel işlem birimi ve 192-bit veya 256-bit bellek veri yolu desteği ile tercih edilebilecek. Yine modeline göre 500/550MHz grafik işlemci, 1250/1340MHz paralel işlemci ve 500/800MHz bellek hızlarına sahip olacağı açıklanan GeForce GT 330, 1GB veya 2GB GDDR2 bellek kapasitesileriyle donatılabilecek. Serinin en yavaş modeli olan GeForce GT 320 ise 72x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin, 540MHz GPU, 1302MHz paralel işlemci ve 790MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı ayrıca 43 Watt güç çekeceği açıklandı.

Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce GT 320, 330 ve 340
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GeForce GT 320

Sistem üreticileri için hazırlanan DirectX 10.1 destekli ekran kartlarının detaylı özellikleri için; GeForce GT 320, GeForce GT 330 ve GeForce GT 340


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mubil 9 yıl
gghfh
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DH Misafiri 9 yıl
Burda da driver'ı var.
Nvidia Geforce GT 320 Driver İndir
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WoXeD 9 yıl
yeni isim uzmanı nvidia
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DH Misafiri 9 yıl
ilk ekran kartım ati 1900xt idi ! Sonra bozuldu bana 8800gts verildi. Sonra oda bozuldu bana ati3870 verildi. Sonra oda bozuldu :)))) gtx275 verildi (bi nevi sınıf atladı ) sonuc ; durum 2-2 demekki hepsi bozulabilio yada sıkıntı yaşayabilio ama şu gerçek ne zaman nvidia kullansam bana fiyatını haketmediği ama perfonmasıyla durumu kurtadıgı hissi verdi ! Atideyse az verdiğimi ama çok şey vaadettiği ama vaadilenlere bir türlü ulaşılamamanın hissini yaşadım! (driver sorunlarını anlatmıcam ) şimdiyse çok şey sunan ve çok fiyat isteyen bir ati ayrıca henüz bir şey sunmadan çok fiyat isteyen nvidia var !
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UzmaN345 9 yıl
bende 8800GTS yaktım birtane ama yerine firma gönderdi ne alaka yani ve herkes peste oynamıyor
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DH Misafiri 9 yıl
bu güne kadar ati x300 , ati x1900gt kullandım 2 side yandı , penta sonunda dayanamadı bana nvidia 7950 gt verdi onla şuan pes2010 u sonra grafik oynuyorum kasma donmada olmuyo he bu arada sistemim ;
amd ahtlon64 3200+
2 gb ram ddr-400
480 gb hdd
SİZ DÜŞÜNÜN ARTIK ?
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UzmaN345 9 yıl
Az önce 5850 aldım powercoler pcs+ modelini 10 senede 4 tane nivida kart deyiştirdim bende sonunda atiye terfi ettim nvidia hala abudık gubudık kartlarla urasıyor birde %5 performans artısı için 250 dolar fazla para istiyor dx 11 nvidia çok kotu cuvalladı hadi hayırlısı
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Geta 9 yıl

UzmaN345

Az önce 5850 aldım powercoler pcs+ modelini 10 senede 4 tane nivida kart deyiştirdim bende sonunda atiye terfi ettim nvidia hala abudık gubudık kartlarla urasıyor birde %5 performans artısı için 250 dolar fazla para istiyor dx 11 nvidia çok kotu cuvalladı hadi hayırlısı


Lütfen reklam kokan hareketlerden kaçınalım. ATI ve Nvidia kartların hatalı çıkma olasılıkları biribirine çok yakındır. Hani 10 senede iki Nvidia kart arıza yaptı desen inanırım ama 4 tane bozuk çıkması bana gerçek dışı geliyor. Eğer bu zaman zarfında sadece ATI kart kullanmış olsaydın en az 1-2 tane de bu markada bozulma olurdu inan.
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DH Misafiri 9 yıl
mart ayını bekleyim ozaman anlaşılacak birde. üst seviyede dx11 çıkartacak peki bu gt300 leri millet dx11 diye dşünmesn bilinçsiz insanları kandırmaya yönelik bir yaklaşımmı anlamadım ..anlaşıldı nvidia kardeşimiz gerçekten zordurumda :)
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BLACKPONTIAC 9 yıl
BAŞARILI
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yc#1 9 yıl
Bu Nvidia sayesinde reenkarnasyona inanmaya başladım.
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cihangir151 9 yıl
heralde bi süre daha müşterilerin bir kısmı nvidia alacak bir kısmı da grafik kartı...
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