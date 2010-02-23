Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce GT 320, 330 ve 340

Dün yaptığı açıklamayla DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart'ta gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde tanıtacağını duyuran Nvidia, yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası olarak DirectX 10.1 destekli GeForce GT 320, 330 ve 340 modellerini lanse etti. Son kullanıcılardan öte daha çok OEM üreticileri için hazırlanan dolayısıyla hazır bilgisayarlarda kullalnılması beklenen "yeni" modellerin, 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT2xx grafik yongalarını kullandıkları ifade edilmekte. DirectX 11 destekli yeni modellerini henüz pazara sürmüş olmasa da, güçlü bir tablo çizen dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla analistleri bile şaşırtan Nvidia'nın, yeniden isimlendirilmiş modeller ile OEM üreticiler ve sistem entegratörleri üzerinden yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülüyor.

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GeForce GT 340

Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce GT 340, Ekim ayından bu yana satılmakta olan GeForce GT 240'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak yorumlanıyor. 96x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartında, grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlemcileri 1340MHz ve bellekleri de 1700MHz'de görev yapıyor. Üretici tercihine bağlı olarak 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek konfigürasyonuna sahip olan GeForce GT 340, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanan ekran kartı aktif soğutma ile serinletilirken, çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ise ihtiyaç duymuyor.

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GeForce GT 330

GeForce 300 serisi altında tanıtılan ikinci yeni model ise GeForce GT 330. Teknik özelliklerine göre farklı varyasyonları bulunan GeForce GT 330, 96 veya 112x paralel işlem birimi ve 192-bit veya 256-bit bellek veri yolu desteği ile tercih edilebilecek. Yine modeline göre 500/550MHz grafik işlemci, 1250/1340MHz paralel işlemci ve 500/800MHz bellek hızlarına sahip olacağı açıklanan GeForce GT 330, 1GB veya 2GB GDDR2 bellek kapasitesileriyle donatılabilecek. Serinin en yavaş modeli olan GeForce GT 320 ise 72x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin, 540MHz GPU, 1302MHz paralel işlemci ve 790MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı ayrıca 43 Watt güç çekeceği açıklandı.

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GeForce GT 320

Sistem üreticileri için hazırlanan DirectX 10.1 destekli ekran kartlarının detaylı özellikleri için; GeForce GT 320, GeForce GT 330 ve GeForce GT 340