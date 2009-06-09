Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan mobil GPU'lar için WHQL sertifikalı GeForce 186.03 sürücüsü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,3b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'dan mobil GPU'lar için WHQL sertifikalı GeForce 186.03 sürücüsü
Tam Boyutta Gör

Nvidia dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni bir sürücüsünü daha kullanıma sundu. Firmanın GeForce serisi mobil grafik işlemciler için hazırladığı, GeForce 186.03 sürüm numaralı WHQL sertifikalı yeni sürücü GeForce 8M, 9M, 100M ve 200M serisi mobil grafik işlem birimlerini desteklemekte. Hybrid SLI desteği sunmayan ayrıca Fujitsu, Lenovo ThinkPad veya Sony VAIO dizüstü bilgisayarla çalışmadığı belirtilen yeni sürücü, v9.09.0203 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımıyla birlikte geliyor. Çoklu monitör desteği sunan ayrıca CUDA 2.2 uyumluluğu bulunan sürücünün performans konusunda kazandırdıkları ise yapılan resmi açıklamaya göre şu şekilde;

- Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead için antialiasing açıkken %22'ye varan performans artışı.
- Fallout 3 için antialiasing açıkken %11'e varan performans artışı.
- Far Cry 2 için %14'e varan performans artışı.
- Mirror's Edge için antialiasing açıkken %45'e varan performans artışı.

Nvidia'nın mobil grafik işlem birimleri için hazırladığı GeForce 186.03 sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

- GeForce 186.03 for Notebooks WHQL (Windows Vista 32bit)
- GeForce 186.03 for Notebooks WHQL (Windows Vista 64bit)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ananlababani 10 yıl
beyler sürücülerde sorun var. NVDİA buna dikkat etmeli bazı oyunlarda görüntü bile yok yav!!!!!!!!!!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
sağolun indiriyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlineBulent 10 yıl
Haber için teşekkürler fx57


Bende 8400M GS var. İndiriyorum hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
mobilciler yaşadı bayağı iyileştirmeler var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GIGABYTE Fabrika Turu; Bir anakart doğuyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim