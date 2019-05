Nvidia'dan mobil GPU'lar için WHQL sertifikalı GeForce 186.03 sürücüsü

Tam Boyutta Gör

Nvidia dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni bir sürücüsünü daha kullanıma sundu. Firmanın GeForce serisi mobil grafik işlemciler için hazırladığı, GeForce 186.03 sürüm numaralı WHQL sertifikalı yeni sürücü GeForce 8M, 9M, 100M ve 200M serisi mobil grafik işlem birimlerini desteklemekte. Hybrid SLI desteği sunmayan ayrıca Fujitsu, Lenovo ThinkPad veya Sony VAIO dizüstü bilgisayarla çalışmadığı belirtilen yeni sürücü, v9.09.0203 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımıyla birlikte geliyor. Çoklu monitör desteği sunan ayrıca CUDA 2.2 uyumluluğu bulunan sürücünün performans konusunda kazandırdıkları ise yapılan resmi açıklamaya göre şu şekilde;



- Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.

- Crysis: Warhead için antialiasing açıkken %22'ye varan performans artışı.

- Fallout 3 için antialiasing açıkken %11'e varan performans artışı.

- Far Cry 2 için %14'e varan performans artışı.

- Mirror's Edge için antialiasing açıkken %45'e varan performans artışı.



Nvidia'nın mobil grafik işlem birimleri için hazırladığı GeForce 186.03 sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;



- GeForce 186.03 for Notebooks WHQL (Windows Vista 32bit)

- GeForce 186.03 for Notebooks WHQL (Windows Vista 64bit)