Nvidia'nın 40nm GPU'ları DirectX 10.1 desteği ile geliyor

DirectX 11 destekli GT300 GPU'su ve GeForce GTX 300 serisi ekran kartları merakla beklenen Nvidia'dan sürpriz bir hamle. GeForce 8800 serisi grafik kartlarıyla DirectX 10.0 desteği sunmaya başlayan ilk üretici olan firma, hatırlanacağı üzere AMD-ATi'nin aksine DirectX 10.1 desteğine pek sıcak bakmadığını açıklamıştı. Nvidia'nın bu duruşunu aksine AMD-ATi ise Radeon HD 3000 serisinden bu yana DiretX 10.1 desteği veriyor ve bu desteğin uyumlu oyunlarda %25'e varan performans artışı sağladığını belirtiliyor.
Gelen son haberlere göre AMD-ATi'den sonra Nvidia da DirectX 10.1 desteği sunmayı başlıyor.Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve yakında kullanıma sunmayı planladığı GT218 ve GT216 kod adlı yeni GPU'ların DirectX 10.1 desteğine sahip olacakları belirtiliyor. Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 40nm GPU'larında DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayacak olan Nvidia ile birlikte oyun sayısında da artış olması beklenebilir.
DirectX 11 desteği sunacak GT300 GPU'sunun yılın ikinci yarısında, muhtemelen 3. çeyrek sonu veya üç aylık son dönemde anons edilmesi bekleniyor.
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Şu işi ATi'nin yaptığı gibi baştan halletselerdi keşke.
Bu tür genellemeler yapma, donanım uzmanı.
Tabii, sana göre 260'la 4870 böyle hep aynı sonuçları veriyor; %25 getiri oldu mu 275 başarımı oluyor...
Dx 10.1 getirisine gerek duymadan da GTX 275 başarımı verdiği olur; getiri olunca da 275'in gerisinde kaldığı da olur.
Hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. %25 getiri gökten inen ayrı bir şey değil. Getiri ille %25 olmak zorunda da değil.
Bu söylediklerim ayrıntı da değil üstelik.
Demez, çünkü G200'de zaten birçok geliştirme var. Senin bunlardan haberin yoksa, suçu kendinde ara.
Çıkalı 1 yıl oldu, adam hâlâ G92'nin çok birimli hâli olduğunu düşünüyor G200'ün.
adamlar 40nm de dx11 e gecti biri soylesin sü herife
kötülenicek birsey yok ortada dünyaları yerinden oynatan bir getirisi yok görsel olarak hatta nerdeyse hic fark yok fark perfomans manasında ve nvidia üst seviye kartlarıda perfoamansları kötü deil bu yüzden aşırı büyük bir eksiklik deil denebilirdi
ama olmasının kötü oldugunu kim söledi ise hata etmis
Çok doğru söylemişsin.
O kadar revizyonun ardından GPU larına 10.1 i koymadığı gibi logolu oyunlardaki 10.1 desteğini kaldırtan Nvidia kullanıcılar için hep göyle iyi işler yapıyor.
DirectX 10.1'in %25 getirisi var madem DirectX 10.1 destekli oyunlarda DirectX 10 ile karşılaştırma yapılsın bizde öğrenmiş oluruz DH'den böyle bir test bekliyoruz.
bencede öyle
ama bu zamana kadar uygulanan politikalar ile ati lerin dx10.1 de performans göstermesini engellediği icin bu yonden kötü bir haber bakalım gunler neler getırıcek
ve nvidia nında gpu larına teknolojik yenilik koyarak yeni üretim serileri yapmaya baslaması g92 vaziyeti göz önüne alındıgında sevindirici bir haber bile olabilir.
-GT218 ORTA SEVİYE BİR KART OLABİLİR- VE gt216 orta üst seviye bir kart olabilir
Öngörüleri genellikle gerçekleşen vr-zone sitesi şimdi de Nvidia'nın GT218 kod adını taşıyan son çekirdeğinin taslak çizimine ve teknik özelliklerine yer verdi.
Nvidia'nın giriş segmentine yönelik çözümü olacak GT218 çekirdeği, bildiğimiz gibi firmanın 40nm'lik üretim teknolojisi ile üretilecek ilk çekirdeklerinden biri -hatta belki birincisi- olacak. İlk numulerine Mart ayında düzenlenecek CeBIT ile tanık olacağımız modellerin piyasaya ertesi ay sürülmesi bekleniyor.
Resimde gördüğümüz karttan hareket edecek olursak bunun D10M1-30 kodlu, P692 PCB tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Çalışma hızları ise 550MHz/1375MHz olarak belirtilmiş. 64 Bit bellek arayüzüne sahip olan kart 800MHz hızında 512MB'lık DDR3 bellek kapasitesi ile gelecek. Kaç tane paralel işlemci barındıracağı ise henüz belli değil. Bunların haricinde kartta; DVI + HDMI ve display port yer alacak.
Şimdilik eldeki veriler bundan ibaret.