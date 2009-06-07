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Nvidia'nın 40nm GPU'ları DirectX 10.1 desteği ile geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,9b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 40nm GPU'ları DirectX 10.1 desteği ile geliyor
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DirectX 11 destekli GT300 GPU'su ve GeForce GTX 300 serisi ekran kartları merakla beklenen Nvidia'dan sürpriz bir hamle. GeForce 8800 serisi grafik kartlarıyla DirectX 10.0 desteği sunmaya başlayan ilk üretici olan firma, hatırlanacağı üzere AMD-ATi'nin aksine DirectX 10.1 desteğine pek sıcak bakmadığını açıklamıştı. Nvidia'nın bu duruşunu aksine AMD-ATi ise Radeon HD 3000 serisinden bu yana DiretX 10.1 desteği veriyor ve bu desteğin uyumlu oyunlarda %25'e varan performans artışı sağladığını belirtiliyor.

Gelen son haberlere göre AMD-ATi'den sonra Nvidia da DirectX 10.1 desteği sunmayı başlıyor.Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve yakında kullanıma sunmayı planladığı GT218 ve GT216 kod adlı yeni GPU'ların DirectX 10.1 desteğine sahip olacakları belirtiliyor. Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 40nm GPU'larında DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayacak olan Nvidia ile birlikte oyun sayısında da artış olması beklenebilir.

DirectX 11 desteği sunacak GT300 GPU'sunun yılın ikinci yarısında, muhtemelen 3. çeyrek sonu veya üç aylık son dönemde anons edilmesi bekleniyor.


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yonex78 10 yıl
n vidia hani direct x10.1 destegi vermeyecekti bu amd korkusu bunlara daha çok şey yaptırır:)
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OBA INC 10 yıl
ati yakında dx11 desteği sunacak nvidia daha yeni 10.1 desteği ile geliyor


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sertacaygun 10 yıl
Diciotto, tüm yorumları okumadan senin diyeceğini diyecektim, çok yaşa :)! Tükürdüğünü yalla be emmi (nVidia) !
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Castle Bravo 10 yıl
Aynı kartların Dx 10.1'lisini çıkarmaması da iyidir, diyeceğim ama çıkan kartların özellikleri tam ne olacak? Dx 10.0 kartlarla bir karmaşa olacak mı tercih yaparken?
Şu işi ATi'nin yaptığı gibi baştan halletselerdi keşke.

%25 fark demek 4870'in bile GTX275 ile başabaş veya daha iyi sonuçlar alması anlamına gelir


Bu tür genellemeler yapma, donanım uzmanı.

Tabii, sana göre 260'la 4870 böyle hep aynı sonuçları veriyor; %25 getiri oldu mu 275 başarımı oluyor...

Dx 10.1 getirisine gerek duymadan da GTX 275 başarımı verdiği olur; getiri olunca da 275'in gerisinde kaldığı da olur.
Hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. %25 getiri gökten inen ayrı bir şey değil. Getiri ille %25 olmak zorunda da değil.

Bu söylediklerim ayrıntı da değil üstelik.


demiyorki biz gtx2xx serisi kartlarda sadece g92 nin birimlerini 2 katı arttırdık baska bşey ekleyemedik ondan koyamadık bişey karta vs vs


Demez, çünkü G200'de zaten birçok geliştirme var. Senin bunlardan haberin yoksa, suçu kendinde ara.
Çıkalı 1 yıl oldu, adam hâlâ G92'nin çok birimli hâli olduğunu düşünüyor G200'ün.
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KANUNI61 10 yıl
süper yaaa komik adam bu nvidia ceo su
adamlar 40nm de dx11 e gecti biri soylesin sü herife
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@nano@ 10 yıl
nvidia bu işe el attığına benim kartın dx10.1 performansını görme şansım olacak demektir herşey için sağol nvidia... cimri ati oyunlara bi sponsor olmadı gitti
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fatihcanery 10 yıl
hani bi bir işe yaramıyordu bu.geçerlerse bir anlam ifade etmiyordu (!)fanları kudurur şimdi o kadar directx10.1 i kötülüyorlardı.Simdi de överler artık :D
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scutaro 10 yıl
Gereksiz denmesinin sebebi oyunlarda az kullanılmasından dolayıydı getirisinin olmamasından dolayı değil Nvidia kullandırtmamış falan bunlar kullanıcının sorunu değil istese 55nm GT200b'lere pekala bu desteği verebilirdi DirectX 10.1'in oyunlarda desteği artsın hepimiz övelim bu işin fanlıkla falan alakası yok ama önce şu performans getiri testi bir yapılsın lafla olmuyor bu işler %25 fark demek 4870'in bile GTX275 ile başabaş veya daha iyi sonuçlar alması anlamına gelir eğer madem böyleyse yazılım olarak avantajını oyun firmalarıyla anlaşarak gösterseydi daha az para verir Ati alırdık.
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Timeguard 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

hani bi bir işe yaramıyordu bu.geçerlerse bir anlam ifade etmiyordu (!)fanları kudurur şimdi o kadar directx10.1 i kötülüyorlardı.Simdi de överler artık :D


kötülenicek birsey yok ortada dünyaları yerinden oynatan bir getirisi yok görsel olarak hatta nerdeyse hic fark yok fark perfomans manasında ve nvidia üst seviye kartlarıda perfoamansları kötü deil bu yüzden aşırı büyük bir eksiklik deil denebilirdi


ama olmasının kötü oldugunu kim söledi ise hata etmis
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yc#1 10 yıl
Artık Assasins Creed'e DX10.1 desteği getiren, sonra da geri çekilen yamayı tekrar yayınlarlar :D
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Artık Assasins Creed'e DX10.1 desteği getiren, sonra da geri çekilen yamayı tekrar yayınlarlar :D


Çok doğru söylemişsin.
O kadar revizyonun ardından GPU larına 10.1 i koymadığı gibi logolu oyunlardaki 10.1 desteğini kaldırtan Nvidia kullanıcılar için hep göyle iyi işler yapıyor.
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01Mrt 10 yıl
Hani nvidia 10.1 e geçmeden 11 e geçecekti... "Kendi tükürdüğünü yalamak" diye güzel bir ata sözümüz var... Tabi işin ayrıntısında şuda olabilir sanırım DX11 le DX10.1 birbirleri ile yakından bağlantılı yada DX10.1 ilerleyen günlerde daha avantajlı... Mutlaka nvidia bunları düşünerek hareket etmiştir... Assasins Creed'de bi ara ATI kartların ne yaptağını ve nvidianın ne yaptığını hepimiz biliyoruz... :)
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scutaro 10 yıl
Nvidia'nın bu yaptığı şey son derece yanlış bir hamle eğer sadece orta seviye kartlar için DirectX 10.1 desteği vericekse o dahada saçma neyse derdim değil çünkü birkaç ay sonra elimdekini çıkarıp DirectX 11 destekli kartları bekleyeceğim.


DirectX 10.1'in %25 getirisi var madem DirectX 10.1 destekli oyunlarda DirectX 10 ile karşılaştırma yapılsın bizde öğrenmiş oluruz DH'den böyle bir test bekliyoruz.
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hærun 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

Hani nvidia 10.1 e geçmeden 11 e geçecekti... "Kendi tükürdüğünü yalamak" diye güzel bir ata sözümüz var... Tabi işin ayrıntısında şuda olabilir sanırım DX11 le DX10.1 birbirleri ile yakından bağlantılı yada DX10.1 ilerleyen günlerde daha avantajlı... Mutlaka nvidia bunları düşünerek hareket etmiştir... Assasins Creed'de bi ara ATI kartların ne yaptağını ve nvidianın ne yaptığını hepimiz biliyoruz... :)

bencede öyle
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Timeguard 10 yıl
en azından dx 11 cıkmadan nvidia kart alıcakalr artık dx 10.1 bizde yok demezler bu yonden iyi

ama bu zamana kadar uygulanan politikalar ile ati lerin dx10.1 de performans göstermesini engellediği icin bu yonden kötü bir haber bakalım gunler neler getırıcek


ve nvidia nında gpu larına teknolojik yenilik koyarak yeni üretim serileri yapmaya baslaması g92 vaziyeti göz önüne alındıgında sevindirici bir haber bile olabilir.

-GT218 ORTA SEVİYE BİR KART OLABİLİR- VE gt216 orta üst seviye bir kart olabilir

Öngörüleri genellikle gerçekleşen vr-zone sitesi şimdi de Nvidia'nın GT218 kod adını taşıyan son çekirdeğinin taslak çizimine ve teknik özelliklerine yer verdi.
Nvidia'nın giriş segmentine yönelik çözümü olacak GT218 çekirdeği, bildiğimiz gibi firmanın 40nm'lik üretim teknolojisi ile üretilecek ilk çekirdeklerinden biri -hatta belki birincisi- olacak. İlk numulerine Mart ayında düzenlenecek CeBIT ile tanık olacağımız modellerin piyasaya ertesi ay sürülmesi bekleniyor.

Resimde gördüğümüz karttan hareket edecek olursak bunun D10M1-30 kodlu, P692 PCB tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Çalışma hızları ise 550MHz/1375MHz olarak belirtilmiş. 64 Bit bellek arayüzüne sahip olan kart 800MHz hızında 512MB'lık DDR3 bellek kapasitesi ile gelecek. Kaç tane paralel işlemci barındıracağı ise henüz belli değil. Bunların haricinde kartta; DVI + HDMI ve display port yer alacak.

Şimdilik eldeki veriler bundan ibaret.
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