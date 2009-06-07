Nvidia'nın 40nm GPU'ları DirectX 10.1 desteği ile geliyor

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DirectX 11 destekli GT300 GPU'su ve GeForce GTX 300 serisi ekran kartları merakla beklenen Nvidia'dan sürpriz bir hamle. GeForce 8800 serisi grafik kartlarıyla DirectX 10.0 desteği sunmaya başlayan ilk üretici olan firma, hatırlanacağı üzere AMD-ATi'nin aksine DirectX 10.1 desteğine pek sıcak bakmadığını açıklamıştı. Nvidia'nın bu duruşunu aksine AMD-ATi ise Radeon HD 3000 serisinden bu yana DiretX 10.1 desteği veriyor ve bu desteğin uyumlu oyunlarda %25'e varan performans artışı sağladığını belirtiliyor.

Gelen son haberlere göre AMD-ATi'den sonra Nvidia da DirectX 10.1 desteği sunmayı başlıyor.Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve yakında kullanıma sunmayı planladığı GT218 ve GT216 kod adlı yeni GPU'ların DirectX 10.1 desteğine sahip olacakları belirtiliyor. Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 40nm GPU'larında DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayacak olan Nvidia ile birlikte oyun sayısında da artış olması beklenebilir.

DirectX 11 desteği sunacak GT300 GPU'sunun yılın ikinci yarısında, muhtemelen 3. çeyrek sonu veya üç aylık son dönemde anons edilmesi bekleniyor.