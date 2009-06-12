Nvidia'nın 40nm mobil GPU'ları GDDR5 bellek desteği sunabilir

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AMD-ATi'den sonra Nvidia da önümüzdeki günlerde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni grafik işlem ünitelerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlerimizde firmanın yeni üretim teknolojisiyle hazırladığı GPU'larından DirectX 10.1 desteği sunacağı yönündeki gelişmelerden bahsetmiştik. Ancak görünen o ki Nvidia'nın 40nm ile tek sürprizi DirectX 10.1 desteği olmayabilir zira gelen haberlere göre firma yeni GPU'larıyla GDDR5 bellek desteği sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce yayımladığımız bir haberimizde GT200 GPU'sundaki bellek kontrolcüsünün aslında GDDR5 bellek desteğine de sahip olduğunu ancak yeni bellek teknolojisinin olgunlaşmasını bekleyen Nvidia'nın GDDR3 ile yoluna devam etmek kararı verdiğinden bahsetmiştik. Ancak 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, GT200 tabanlı yeni mobil grafik işlem birimleri, GDDR3 teknolojisine kıyasla 2 kat daha fazla bant genişliği sunan GDDR5 belleklere destek verecekleri belirtiliyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk GPU'larını ay sonuna doğru duyurması bekleniyor.