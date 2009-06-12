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Nvidia'nın 40nm mobil GPU'ları GDDR5 bellek desteği sunabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 40nm mobil GPU'ları GDDR5 bellek desteği sunabilir
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AMD-ATi'den sonra Nvidia da önümüzdeki günlerde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni grafik işlem ünitelerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlerimizde firmanın yeni üretim teknolojisiyle hazırladığı GPU'larından DirectX 10.1 desteği sunacağı yönündeki gelişmelerden bahsetmiştik. Ancak görünen o ki Nvidia'nın 40nm ile tek sürprizi DirectX 10.1 desteği olmayabilir zira gelen haberlere göre firma yeni GPU'larıyla GDDR5 bellek desteği sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce yayımladığımız bir haberimizde GT200 GPU'sundaki bellek kontrolcüsünün aslında GDDR5 bellek desteğine de sahip olduğunu ancak yeni bellek teknolojisinin olgunlaşmasını bekleyen Nvidia'nın GDDR3 ile yoluna devam etmek kararı verdiğinden bahsetmiştik. Ancak 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, GT200 tabanlı yeni mobil grafik işlem birimleri, GDDR3 teknolojisine kıyasla 2 kat daha fazla bant genişliği sunan GDDR5 belleklere destek verecekleri belirtiliyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk GPU'larını ay sonuna doğru duyurması bekleniyor.


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St Batuhan 10 yıl
Orqun önce Türkçeyi doğru kullan beqlıyor nedir :?: :) unutmadan fanboyluk hiç yakışmayan bir olaydır ki sende birden bunu gördüm çünkü ati zaten 40nm yi ürünlerinde kullanmaya başladı ve gddr5 kullanması ile nvidia sıçrama yapmıycak nasıl olsa ;) önemli olan her zamanki gibi dengeli bir yarış olması çünkü öbür türlü fiyatlar malum derecede artıyor ;)
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FightForBeer 10 yıl
Tmm arkadas nvidia gddr5 e gecerse atı gddr10 yapsa anca yaklasır bıde ustelık 40 nm xD atı'yı zorgunler beqlıyor...
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allergyman 10 yıl
nvidia gumbur gumbur geliyor anlasılan artık laptoplarda da masaustunu aratmayacak oyunlar oynanabilecek..
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aslanemre58 10 yıl
Şu an mobil olarak 1.sırada Nvidia GTX280 SLI var
Bakalım neler olacak
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Batuist 10 yıl
DDR4 ölü doğmuş demek ki kimse DDR4'ü telaffuz bile etmiyor..
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

DDR4 ölü doğmuş demek ki kimse DDR4'ü telaffuz bile etmiyor..


ddr3 e göre pek bi başarım göstermedi sanırım yada maliyet yüksek geldi ddr5 daha ucuz heralde :PPPPPPPPP
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dante38 10 yıl
Nvıdia uzun eşek için desteği sunaBİLİR...
:D
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DemirKipi 10 yıl
Nvidia sonuç olarak GDDR3 ile gayet başarılı bir şekilde yoluna devam etmiyor mu? Ne alıp veremediğiniz var ki? Siz oyunu iyi bir şekilde oynuyorsanız size ne Nvidia'nın hangi belleği kullandığından.
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Master_Evil 10 yıl
nvidia bu konuda çok gecikti, masaüstünden önce dizüstünde gddr5 bellekler ise çok ilginç
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