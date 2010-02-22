Nvidia'nın "büyük" anonsu ION 2 çıktı, Fermi için gözler 26 Mart tarihinde!

Nvidia geçtiğimiz hafta hem Twitter hem de Facebook'taki resmi profil sayfalarında, "hazır mısın" sorusunu sorarak 22 Şubat için büyük bir duyurunun planlandığını belirtmişti. Ağırlıklı olarak yeni nesil ekran kartlarını tanıtacağı düşünülen Nvidia, beklenilenin aksine Fermi tanıtımı yerine basına özel ION 2 lansmanı gerçekleştirdi. Peki Fermi tabanlı ve DirectX 11 destekli GeForce 400 serisi ne zaman tanıtılacak?

Daha önce de belirttiğimiz gibi 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında Nvidia tabanlı ekran kartı üreten bazı isimlerin, Fermi tabanlı GeForce 480 ve/veya 470 modellerini tanıtmaları bekleniyor. Öte taraftan Nvidia'nın, 26-Mart tarihinde Boston'da düzenlenecek PAX isimli oyun etkinliğine hazırlandığı ve yeni nesil kartlarını bu etkinlik kapsamında duyurmayı planladığı belirtiliyor.

Nvidia'nın mevcut programına göre, Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin yaygın satışı Nisan ayını bulacak gibi görünüyor.

