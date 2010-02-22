Nvidia'nın "büyük" anonsu ION 2 çıktı, Fermi için gözler 26 Mart tarihinde!

Nvidia geçtiğimiz hafta hem Twitter hem de Facebook'taki resmi profil sayfalarında, "hazır mısın" sorusunu sorarak 22 Şubat için büyük bir duyurunun planlandığını belirtmişti. Ağırlıklı olarak yeni nesil ekran kartlarını tanıtacağı düşünülen Nvidia, beklenilenin aksine Fermi tanıtımı yerine basına özel ION 2 lansmanı gerçekleştirdi. Peki Fermi tabanlı ve DirectX 11 destekli GeForce 400 serisi ne zaman tanıtılacak?
Daha önce de belirttiğimiz gibi 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında Nvidia tabanlı ekran kartı üreten bazı isimlerin, Fermi tabanlı GeForce 480 ve/veya 470 modellerini tanıtmaları bekleniyor. Öte taraftan Nvidia'nın, 26-Mart tarihinde Boston'da düzenlenecek PAX isimli oyun etkinliğine hazırlandığı ve yeni nesil kartlarını bu etkinlik kapsamında duyurmayı planladığı belirtiliyor.
Nvidia'nın mevcut programına göre, Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin yaygın satışı Nisan ayını bulacak gibi görünüyor.
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quote:
@sahafiec, Şu an için Türkiye'ye kaç adet kartın geleceği bilgisini paylaşamıyoruz ama Fransa'dan daha fazla kart almamız son derece önemli. Çünkü geçtiğimiz aylarda ziyaret etme fırsatı bulduğumuz Nvidia Fransa ofisi; büyük bir yapılanma ve bölge merkezi gibi çalışıyor, dolayısıyla GeForce GTX 480 gibi beklentinin oldukça fazla, örnek sayısının ise en azından ilk etapta görece daha az olacağı bir model için fazla sayıda kart temin edebilmek kritik öneme sahip.
açıklama için teşekkürler, gizlilik sınırlarını daha fazla zorlamayalım o zaman.
sansür ne zaman kalkacak bu konuda? son fiyat bilginiz var mı?
(rakam verin demiyorum sadece ne tür bilgiler kesinleşmiş durumda onu merak ediyorum)
sanırım gelecek GTX480 adedi stratejik önem taşıyor bölge ofisleri için şirket içi rekabette...
dunyada boyle bi mesaja insanlar nasıl cevap verir biliyomusunuz
___LOL___
Bi de sen haksız çıktın diye bilmem kaç ay önce açtığım ve hatta "bunlar doğru bilgiler" bile demediğim, sadece iddiaları söylediğim konu başlıklarını buraya koyup verdiğim bilgilerin güvenilirliğini azaltmaya çalışan genç dostlarım var hala - ki o bahsettiğim iddiaları gayet herkesin görebileceği bir forumdaki biri yapmıştı, benle özel olarak hiç bir alakası yoktu. (Feci Fermi Haberleri konusundan bahsediyorum)
Deep Dive meeting'ini, NDA kalkma tarihlerini (saatine kadar), kartın 448 değil 512SP olacağını, 512 değil 384 bit olacağını, tessellator ünitesi olmadığı için kötü olacağı söylenen tess. performansının aslında 5870'den iki kat iyi olduğunu tam iki hafta önceden size söyledim. Tamamı doğru çıktı.
Charlie'nin yazdığı voltaj / ısı / performans problemini neredeyse kelimesi kelimesine aynı olarak ondan 1 ay önce yazdım.
Major anonsun ne olduğunu ve Fermi'nin tam çıkış tarihini de önceden söyledim. Onlar da doğru çıktı ne şans.
Çıkıp hala uyduruyosun, hayal bunlar fantezi diyenler olması ancak marka fanatikliğinin gözleri kör etmesiye açıklanabilir ne yalan söyleyeyim. Beni sevmezsin konuşma tarzımı itici bulursun beni şımarık bulursun bunu sorun yapmıyorum, hatta hakaret edenleri bile şikayet etmiyorum. Ama bu kadar şeyden sonra hala "uyduruyosun" derseniz kendiniz komik duruma düşüyosunuz.
Kalan iddialarım:
- Kartın saat hızları 650Mhz'den biraz daha yüksek olacak
- Kart test edilen oyunların %90'ında 5870'den daha hızlı
- Kart 5870'den ortalama %20-25 daha hızlı.
- Kartın fiyatı 5870 ile karşılaştırılabilir seviyede olacak yani maksimum 500 dolar, muhtemelen daha ucuz.
- Kartın TDP'si 250W civarı.
- Kartın soğutucusu yeni, heat pipe'lı bir dizayn.
Bu açıklamayı hatırlıyorum ve büyük ihtimal fermi çıktıktan sonra AMD-ATI güncellenen 5xxx serileriyle tekrar karşımızda olacak.
Türkiye ye Fransa dan fazla kart gelecek olmasında sevinilecek bir şey yok.
Bu sadece bizim tüketicilerin hala bilinçlenemediğinin göstergesi.
Türkiye de ürünlerini alarak böylesi bir firmaya destek olmaya hevesli insanların sayısının çok olması bence üzüntü verici. Tabii ki bunun toplımsal nedenleri söz konusu, yalancılık, dolandırıcılık, son 7-8 senedir tüm toplum katmanlarına iyice yayıldığı için insanlardan prensipli davranmalarını, doğru şeyler yapmalarını beklemek hayalcilik oluyor. Normal olarak kendileri gibi davranan firmanın ürünlerini almak istiyorlar.
Açıkçası boş değil fermi fikrimce, beklentileri karşılayamaz ise tahminin tam daha bitmemiş yaptıkları o fermi devrimi artık bu kadarda geçmek olmasın beyler çalışan bişi ler yapalım 6ay 1 sene daha kazanır asıl fermi mimarisini masaüstlerinde gösterelim mantığı.
ufak çaplı tahminim.
Nasreddin hocanın fil hikayesine benzer bizim buraları,
Çark dönüyor ya gerisi kimin umrunda ,çarkın dişlileri arasında ezilenler varmış....pıhhhhhh...Kime ne...
Bizim illerde aykırıları pek sevmezler ,evde ,iş'de,okulda...ve forumda....
Bizim illerde ustalar bildiklerini mezara götürürler....Çıraklar mı? ,Onlarda yeniden keşfederler , hayatlarının son baharında...Ama onlarda Mezara....Adamım buralarda boşa zamanını harcama ,dinletemezsin ,anlatamazsın ,nede olsa kulaklar delik...buralarda insanlara yardımcı olalım dedik , banlandık ,tanıtımı yerine reklamı yapılan ürünün(bizzat kullandığım) beş para etmeyeceğini , milletimizin ve milligelirimizin zararına olacağını yazdık , mesajımız silindi....EE daha ne...Bir NVIDIA hoşlananı olarak ipe sapa gelmez , ardı arkası kesilmez bu haberler yüzünden artık nerdeyse NVIDIA'dan da tiksinir oldum.Şimdi günler öncesinden büyük gün olarak haber yapılan konu neden fos çıktı.. ?Neden? , Büyük gün olacağı kanatine nasıl varıldı?.Büyük gün değildiyse neden büyük gün haberi yapıldı?
-Şimdi soruyorum
Günlerce ,''Nvidia'nın "büyük" anonsu ION 2 çıkan , anonsunun fermi gazını kim verdi?