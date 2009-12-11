Nvidia'nın Çift GPU'lu yeni nesil ekran kartı tahminlerden önce gelebilir

Dün gerçekleştirilen 3DVision etkinliğinde Nvidia yöneticileriyle birlikte Nvidia'ya yakın bazı isimlerle de konuşma fırsatı yakaladık. Her ne kadar etkinlik 3DVision teknolojisi üzerine olsa da Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, kulislerde öne çıkan konu başlıklarından birisiydi. Elde ettiğimiz bilgilere göre Nvidia, yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan çift GPU'lu yüksek performans modelini tahminlerden önce pazara sunabilir. Zira firmaya yakın bir kaynak, Nvidia'nın tek GPU'lu modelerini takiben bir veya iki ay içerisinde çift GPU'lu modelini de pazara sunabileceğini, kart üzerindeki çalışmaların başladığını iddia etti.
ATi Radeon HD 5970 modeliyle performans liderliğini ele geçiren AMD'ye karşı Nvidia'nın da çift GPU'lu yeni bir model sunacağı uzun süredir konuşuluyordu ancak ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı hakkında fikir yürütülemiyordu. Zira AMD'den farklı olarak Fermi jenerasyonu için GF100 kod adını taşıyan GPU ile yine yapıca büyük ve üretim maliyetleri yüksek monolitik GPU tasarımı hazırlayan Nvidia'nın, çift GPU'lu yeni modeliyle hem en hızlı hem de endüstrinin en pahalı ekran kartını pazara sunacağı söyleniyor, bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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artık bizde yeni shader teknolojileri ile tanışmak için o patch senin bu update benim uğraşırı dururuz , ya ekranımıza görüntü gelmez yada kartımızın üzeri yumurta pişirecek kadar ısınır
doğal olan bu değil mi?5870 de gtx295e yaklaşmıştı hem de baya yaklaştı.bu böyle sürürüp gider
Bu açıklamaların Türkçe'si : "Evet geç kaldık, elimize yüzümüze bulaştırdık, ATI'ye ciddi pazar payı vermeye başladık, ama şimdi sorunların çoğunu aştık, yeni kartlarımız çıkacak, sadık Nvidia müşterilerimiz biraz daha sıkın dişinizi de sizi de ATI'ye kaptırmayalım..."
Tamamen pazarlama ve ekonomi stratejileri bunlar, tek amacları rakip firmanın satışlarını baltalamak ve kendi müşterilerini kaybetmemek
tek kart performansları 5970 i geçemiyor...
ozaman hd48xx vs gtx durumuna doner
hd5870 gtx385 den geri kalır 5970 de onu geçer
fiyat önemli olacak 5870 ile gtx385 arasında 4870 -90 gtx285 kdar fark olursa 550 600 usd den giriş yaparsa ati de klasik aşşagı cekicek fiyatları 3 4 ay piyasada olmus olacak para kazanmıs olacak zaten
ve fermi ole bi fiyatla girerse tercih sebebi olmayabilir.
gereksiz bir fiyat fazlası az performans farkı dusunuldugunde bbide 5870 in 1ghz gpu hızı gordugunu hesaba katarsak......
birde cift gpu lu fermi revizyondan sonra gelir oda uzun surer
ben de nvidia "alın en hızlı kart bizimki" dediği gün ati "hoop dur bakalım tataaa.al sana 6870 bu da 6970.al sana al sana bunu da al bunu da..." derse ortam ne olur onu merak ediyorum...