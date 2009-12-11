Nvidia'nın Çift GPU'lu yeni nesil ekran kartı tahminlerden önce gelebilir

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Dün gerçekleştirilen 3DVision etkinliğinde Nvidia yöneticileriyle birlikte Nvidia'ya yakın bazı isimlerle de konuşma fırsatı yakaladık. Her ne kadar etkinlik 3DVision teknolojisi üzerine olsa da Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, kulislerde öne çıkan konu başlıklarından birisiydi. Elde ettiğimiz bilgilere göre Nvidia, yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan çift GPU'lu yüksek performans modelini tahminlerden önce pazara sunabilir. Zira firmaya yakın bir kaynak, Nvidia'nın tek GPU'lu modelerini takiben bir veya iki ay içerisinde çift GPU'lu modelini de pazara sunabileceğini, kart üzerindeki çalışmaların başladığını iddia etti.

ATi Radeon HD 5970 modeliyle performans liderliğini ele geçiren AMD'ye karşı Nvidia'nın da çift GPU'lu yeni bir model sunacağı uzun süredir konuşuluyordu ancak ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı hakkında fikir yürütülemiyordu. Zira AMD'den farklı olarak Fermi jenerasyonu için GF100 kod adını taşıyan GPU ile yine yapıca büyük ve üretim maliyetleri yüksek monolitik GPU tasarımı hazırlayan Nvidia'nın, çift GPU'lu yeni modeliyle hem en hızlı hem de endüstrinin en pahalı ekran kartını pazara sunacağı söyleniyor, bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.