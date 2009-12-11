Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın Çift GPU'lu yeni nesil ekran kartı tahminlerden önce gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın Çift GPU'lu yeni nesil ekran kartı tahminlerden önce gelebilir
Tam Boyutta Gör

Dün gerçekleştirilen 3DVision etkinliğinde Nvidia yöneticileriyle birlikte Nvidia'ya yakın bazı isimlerle de konuşma fırsatı yakaladık. Her ne kadar etkinlik 3DVision teknolojisi üzerine olsa da Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, kulislerde öne çıkan konu başlıklarından birisiydi. Elde ettiğimiz bilgilere göre Nvidia, yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan çift GPU'lu yüksek performans modelini tahminlerden önce pazara sunabilir. Zira firmaya yakın bir kaynak, Nvidia'nın tek GPU'lu modelerini takiben bir veya iki ay içerisinde çift GPU'lu modelini de pazara sunabileceğini, kart üzerindeki çalışmaların başladığını iddia etti.

ATi Radeon HD 5970 modeliyle performans liderliğini ele geçiren AMD'ye karşı Nvidia'nın da çift GPU'lu yeni bir model sunacağı uzun süredir konuşuluyordu ancak ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı hakkında fikir yürütülemiyordu. Zira AMD'den farklı olarak Fermi jenerasyonu için GF100 kod adını taşıyan GPU ile yine yapıca büyük ve üretim maliyetleri yüksek monolitik GPU tasarımı hazırlayan Nvidia'nın, çift GPU'lu yeni modeliyle hem en hızlı hem de endüstrinin en pahalı ekran kartını pazara sunacağı söyleniyor, bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nirvanha 9 yıl
Neden hep kartların pahalı satılmasının altyapısı yapılmaya çalışılıyor..Ey yurdumun güzel insanları...Fol yok yumurta yok , hele altınyumurtlayan tavuk hiç yok..Gelmeyin efendim bu tuzaklara....Heleki yurdumun ve masum insanlarının çok sıkıntılı bir dönemden geçtiği şu günlerde...Gelin her konuda birlik olalım ..Hertürlü tekelciliğin ve baskının önüne geçelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evohan 9 yıl
zaten merak etmeyin eyer nvidia bu kartları öyle adam gibi test etmeden yırtık dondan çıkartır gibi çıkartırsa fiyatlarınıda ati gibi ucuz tutacaktır bu sayede herkzede rahatlar herhalde ...
artık bizde yeni shader teknolojileri ile tanışmak için o patch senin bu update benim uğraşırı dururuz , ya ekranımıza görüntü gelmez yada kartımızın üzeri yumurta pişirecek kadar ısınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
penguen24 9 yıl
Nvidianın izleyeceği fiyat politikası çok önemli. Eğer atiden daha ucuz olursa çok büyük bir kâr kaldırır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 9 yıl
nVİDİA gibi sektörün öncü firmalarından biri bu kadar sessiz kalıyorsa mutlaka bir planı vardır. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 9 yıl
ne tahmini ya Nvidia çok geç kaldı çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
nvidia tek gpu ile 5970 e yaklaşmanı bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 9 yıl

DEATH71

nvidia tek gpu ile 5970 e yaklaşmanı bekliyorum

doğal olan bu değil mi?5870 de gtx295e yaklaşmıştı hem de baya yaklaştı.bu böyle sürürüp gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
işşlh ortalık kızışırda ati nvidia fiyatları çekerler aşşa biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaiKo 9 yıl
nvidia işini bilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugu-R 9 yıl
Tek GPU'lu kartı çıkarttı da Çift GPU'su kaldı...

Bu açıklamaların Türkçe'si : "Evet geç kaldık, elimize yüzümüze bulaştırdık, ATI'ye ciddi pazar payı vermeye başladık, ama şimdi sorunların çoğunu aştık, yeni kartlarımız çıkacak, sadık Nvidia müşterilerimiz biraz daha sıkın dişinizi de sizi de ATI'ye kaptırmayalım..."

Tamamen pazarlama ve ekonomi stratejileri bunlar, tek amacları rakip firmanın satışlarını baltalamak ve kendi müşterilerini kaybetmemek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 9 yıl
atiden de yanıt geçecektir 2010 çok hareketli geçecek gibi ilk defa nvidia geri kaldı uzun zaman sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 9 yıl
cift gpu lu kart cıkarmayı dusunuyorlarsa
tek kart performansları 5970 i geçemiyor...

ozaman hd48xx vs gtx durumuna doner

hd5870 gtx385 den geri kalır 5970 de onu geçer


fiyat önemli olacak 5870 ile gtx385 arasında 4870 -90 gtx285 kdar fark olursa 550 600 usd den giriş yaparsa ati de klasik aşşagı cekicek fiyatları 3 4 ay piyasada olmus olacak para kazanmıs olacak zaten

ve fermi ole bi fiyatla girerse tercih sebebi olmayabilir.

gereksiz bir fiyat fazlası az performans farkı dusunuldugunde bbide 5870 in 1ghz gpu hızı gordugunu hesaba katarsak......

birde cift gpu lu fermi revizyondan sonra gelir oda uzun surer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
tek gpu lu fermi 5970 a yaklaşırsa ortamı çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 9 yıl
Ben daha çok tek gpu'lu modellerin fiyatlarını merak ediyorum performansından şüphem yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 9 yıl

sadtneverdie

tek gpu lu fermi 5970 a yaklaşırsa ortamı çok merak ediyorum.

ben de nvidia "alın en hızlı kart bizimki" dediği gün ati "hoop dur bakalım tataaa.al sana 6870 bu da 6970.al sana al sana bunu da al bunu da..." derse ortam ne olur onu merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13402 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WWE Smackdown vs Raw 2010 Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim