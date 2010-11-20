Nvidia'nın GF110 tabanlı Fermi X2 modeli ortaya çıktı

GeForce GTX 580 modeliyle tek GPU'da en hızlı ekran kartı unvanını pekiştiren Nvidia, yaklaşık bir yıldır zirvede olan AMD Radeon HD 5970 ve çıkışı önümüzdeki yılın başına ertelenen Antilles kod aldı Radeon HD 6990 modellerine karşı, dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını almak üzere geliştirdiği Fermi X2 modelini sunacak.
Bazı kaynaklara göre GeForce GTX 590, bazılarına göreyse GeForce GTX 595 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni model için hazırlıklar sürüyor. Yakın zamana kadar Aralık ayında lanse edileceği düşünülen Fermi X2 modelinin, Nvidia tarafından Radeon HD 6990 modeline karşı yeni yılda pazara sürülebileceği de gelen son bilgiler arasında.
Grafik endüstrisi tarafından uzun süredir merakla beklenen Fermi X2 modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü yayınlandı. GF110 kod adlı yeni grafik yongasının çiftine sahip olan ve GPU'lar arası haberleşme için NF200 köprü yongasını üzerinde taşıyan ekran kartında, her GPU için 1.5GB olmak üzere 3GB GDDR5 bellek bulunduğu belirtiliyor.
Hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan karta ait ilk görüntüden elde edilen detaylara göre Fermi X2 ile birlikte Nvidia, 3DVision Surround teknolojisini ilk defa tek kart üzerinden sunmaya başlayacak. Bilindiği üzere üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan 3DVision Surround için kullancılar ikinci ekran kartına da sahip olmak durumundalar.
Kullanılan GPU'ların konfigürasyonu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da güç tüketimi de dikkate alınarak Nvidia'nın özellikle paralel işlemci sayısı açısından nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak konusu. PCB'nin ilgili bölümünden de anlaşılabileceği üzere iki adet 8pin konnektör ile beslenecek Fermi X2'nin fiyatı da cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor.
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adam jüpiterde beyler
2003'ten beri forumda dolaşırım, ancak böyle bir mesajı çok ender görmüşümdür. İmzama taşısam mı diye düşündüm...
İnanılmaz. Mesaj değil abide dikmiş arkadaş!
Ekran kartları sadece oyun oynamak amacıyla kullanılmıyo. 3D Grafik ve Animasyon programlarıyla uğraşanlar ekran kartı seçimini yüksek performanslı kartlardan yana yapar. Çünkü bu programlar işlemleri yaparken sadece bilgisayarınızın işlemcini değil Ekran Kartlarının GPU'sunuda kullanır ( Örn. Render çekerken.. ). Bu yüzden daha güçlü ekran kartlarının üretilmesini sadece oyun sektörü açısından bakarak değerlendirmeyin..
Çift gpu'lu G400 kartlarını da görüp "heheheeeeyyy Nvidia bu ooooluuum, ezer geçer adamııı!!!" diyen kuru kalabalık tekrar gaza gelmiş. Piyasaya bir türlü çıkmayan o çift gpu'lu Fermi'leri hatırlatır, hemen yüksekten uçmayın derim.
AMD'nin bile çift gpu'lu kartının HD5970'ten en fazla %25-30 düzeyinde hızlı olabileceğini konuşurken (AMD tarafında bunu yapmak hiç sıkıntı değil) sanki Nvidia kartı sunmuş da satın alınabiliyormuş gibi davranmayın. Henüz kesinliği yok bu kartın.
6850 nin yarı gücüne sahip deseniz, espri mahiyetinde söylediniz herhalde
bazı arkadaşlar için bilgilendirme yapayım hiç bir firma size para vermiyor bu yorumlarınız için yani siz nvidia tarafı yada amd tarafı olmanız ve tuttuğunuz tarafın çok kazanması size birşey kazandırmaz..
liderliği amdmi alır nvidia mı alır derseniz ben amd alır diyorum tahtı bırakmaz..
neden derseniz maliyete göre performans amdde..
Resimlerden gördüğünüz gibi amd gpu ları daha küçük ve ne kadar küçük olursa o kadar az maliyetlidir..
Ve bu arada gtx580x2 gibi bir model beklemeyin belki çıkar ama zor üretilir çok fazla ısınır çok fazla güç çeker 5870x2 bile ne kadar çok güç girişine sahipti hatırlayın..
Aynısını yazmak için aşağı inerken rastladım. Gezegenin en pahalı kartı olur sanırım.