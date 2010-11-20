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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın GF110 tabanlı Fermi X2 modeli ortaya çıktı

8 yıl
12,4b
1
40
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modeliyle tek GPU'da en hızlı ekran kartı unvanını pekiştiren Nvidia, yaklaşık bir yıldır zirvede olan AMD Radeon HD 5970 ve çıkışı önümüzdeki yılın başına ertelenen Antilles kod aldı Radeon HD 6990 modellerine karşı, dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını almak üzere geliştirdiği Fermi X2 modelini sunacak.

Bazı kaynaklara göre GeForce GTX 590, bazılarına göreyse GeForce GTX 595 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni model için hazırlıklar sürüyor. Yakın zamana kadar Aralık ayında lanse edileceği düşünülen Fermi X2 modelinin, Nvidia tarafından Radeon HD 6990 modeline karşı yeni yılda pazara sürülebileceği de gelen son bilgiler arasında.

Grafik endüstrisi tarafından uzun süredir merakla beklenen Fermi X2 modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü yayınlandı. GF110 kod adlı yeni grafik yongasının çiftine sahip olan ve GPU'lar arası haberleşme için NF200 köprü yongasını üzerinde taşıyan ekran kartında, her GPU için 1.5GB olmak üzere 3GB GDDR5 bellek bulunduğu belirtiliyor.

Hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan karta ait ilk görüntüden elde edilen detaylara göre Fermi X2 ile birlikte Nvidia, 3DVision Surround teknolojisini ilk defa tek kart üzerinden sunmaya başlayacak. Bilindiği üzere üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan 3DVision Surround için kullancılar ikinci ekran kartına da sahip olmak durumundalar.

Kullanılan GPU'ların konfigürasyonu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da güç tüketimi de dikkate alınarak Nvidia'nın özellikle paralel işlemci sayısı açısından nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak konusu. PCB'nin ilgili bölümünden de anlaşılabileceği üzere iki adet 8pin konnektör ile beslenecek Fermi X2'nin fiyatı da cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor.


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thunderwatcher 8 yıl
Yanlış olmasın Nvidia çift işlemcili ekran kartı üretmeye yeni başlamıyor. Bildiğiniz gibi daha önce GTX295 isimli bir çift işlemcili kart çıkartmışlardı ve FX Quadro gibi daha üst sınıf profesyonel ekran kartlarında zaten çift gpu deneyimleri vardı. Yani çıkacak olan bu kart Nvidia'nın acemilik atma çalışması olmayacak. Ayrıca zaten şu an GTX580 ile liderliği ele geçirmiş olduklarından aceleleri de yok. Nitekim 3. çeyreğe ertelendi vs laflardan da işi ağırdan aldıkları ve aceleye getirmedikleri anlaşılıyor. Bu kart "Noldu yavrum geçemediğiniz hala bizim 5970'i?" şeklinde sataşmalara devam eden ATI'nin ağzını kapatmak için yapılacak gibi duruyor. Bu nedenle bana kalırsa GTX590=HD5970+Physx+Cuda+3DSurround olacak! Eğer durum bu olursa acımayacağım kaç paraysa vereceğim! Ayrıca Çift işlemcinin esprisi sıcaklıkları ve güç tüketimini düşürmesidir zaten. P4'ten Core2Duo'ya geçerken sıcaklık ve güç tüketimi arttı mı azaldı mı sizce? Bir yükü iki adam mı daha kolay kaldırır tek adam mı? Dert etmeyin siz sıcaklığı mıcaklığı rahatınıza bakın, kartı bekleyin! ;)
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mywin1646 8 yıl

thunderwatcher

Yanlış olmasın Nvidia çift işlemcili ekran kartı üretmeye yeni başlamıyor. Bildiğiniz gibi daha önce GTX295 isimli bir çift işlemcili kart çıkartmışlardı ve FX Quadro gibi daha üst sınıf profesyonel ekran kartlarında zaten çift gpu deneyimleri vardı. Yani çıkacak olan bu kart Nvidia'nın acemilik atma çalışması olmayacak. Ayrıca zaten şu an GTX580 ile liderliği ele geçirmiş olduklarından aceleleri de yok. Nitekim 3. çeyreğe ertelendi vs laflardan da işi ağırdan aldıkları ve aceleye getirmedikleri anlaşılıyor. Bu kart "Noldu yavrum geçemediğiniz hala bizim 5970'i?" şeklinde sataşmalara devam eden ATI'nin ağzını kapatmak için yapılacak gibi duruyor. Bu nedenle bana kalırsa GTX590=HD5970+Physx+Cuda+3DSurround olacak! Eğer durum bu olursa acımayacağım kaç paraysa vereceğim! Ayrıca Çift işlemcinin esprisi sıcaklıkları ve güç tüketimini düşürmesidir zaten. P4'ten Core2Duo'ya geçerken sıcaklık ve güç tüketimi arttı mı azaldı mı sizce? Bir yükü iki adam mı daha kolay kaldırır tek adam mı? Dert etmeyin siz sıcaklığı mıcaklığı rahatınıza bakın, kartı bekleyin! ;)

adam jüpiterde beyler
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M@U 8 yıl

thunderwatcher

Yanlış olmasın Nvidia çift işlemcili ekran kartı üretmeye yeni başlamıyor. Bildiğiniz gibi daha önce GTX295 isimli bir çift işlemcili kart çıkartmışlardı ve FX Quadro gibi daha üst sınıf profesyonel ekran kartlarında zaten çift gpu deneyimleri vardı. Yani çıkacak olan bu kart Nvidia'nın acemilik atma çalışması olmayacak. Ayrıca zaten şu an GTX580 ile liderliği ele geçirmiş olduklarından aceleleri de yok. Nitekim 3. çeyreğe ertelendi vs laflardan da işi ağırdan aldıkları ve aceleye getirmedikleri anlaşılıyor. Bu kart "Noldu yavrum geçemediğiniz hala bizim 5970'i?" şeklinde sataşmalara devam eden ATI'nin ağzını kapatmak için yapılacak gibi duruyor. Bu nedenle bana kalırsa GTX590=HD5970+Physx+Cuda+3DSurround olacak! Eğer durum bu olursa acımayacağım kaç paraysa vereceğim! Ayrıca Çift işlemcinin esprisi sıcaklıkları ve güç tüketimini düşürmesidir zaten. P4'ten Core2Duo'ya geçerken sıcaklık ve güç tüketimi arttı mı azaldı mı sizce? Bir yükü iki adam mı daha kolay kaldırır tek adam mı? Dert etmeyin siz sıcaklığı mıcaklığı rahatınıza bakın, kartı bekleyin! ;)

2003'ten beri forumda dolaşırım, ancak böyle bir mesajı çok ender görmüşümdür. İmzama taşısam mı diye düşündüm...

İnanılmaz. Mesaj değil abide dikmiş arkadaş!
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alpa07 8 yıl
BENCE HER ŞEY İDDAYA BİNDİİ :-D
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aydogdu1453 8 yıl
Ortada adam akıllım oyun yok habire ekran katı haberi.Alın bir 6870 yada gtx 460 bakın keyfinize.Bu kadar kasmaya değmez.Değerli,pahalı,gösterişli gpu'ları içlerinde patlasın.
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Furkán 8 yıl
@ghost recon advanced, aydogdu1453
Ekran kartları sadece oyun oynamak amacıyla kullanılmıyo. 3D Grafik ve Animasyon programlarıyla uğraşanlar ekran kartı seçimini yüksek performanslı kartlardan yana yapar. Çünkü bu programlar işlemleri yaparken sadece bilgisayarınızın işlemcini değil Ekran Kartlarının GPU'sunuda kullanır ( Örn. Render çekerken.. ). Bu yüzden daha güçlü ekran kartlarının üretilmesini sadece oyun sektörü açısından bakarak değerlendirmeyin..
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Furkán 8 yıl
Güç tüketim değerlerini ve Fiyatını acayip merak ediyorum.. nVidia bu sene geçen sene yaptığı hataları tekrarlamayacak gibi duruyo..
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Just4ForMe 8 yıl
İki firmada bu sene çok iddialı bakalım nasıl olucak.
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M@U 8 yıl
Oooo millet gene uçmaya başlamış. Kartın yapısına bakarak yapılacak tek yorum var: 300w sınırının çok üstünde, çok çok çok ısınan ve doğal olarak inanılmaz gürültülü bir soğutmaya sahip olabilecek bir kart olur ki bu; o da olmaz.

Çift gpu'lu G400 kartlarını da görüp "heheheeeeyyy Nvidia bu ooooluuum, ezer geçer adamııı!!!" diyen kuru kalabalık tekrar gaza gelmiş. Piyasaya bir türlü çıkmayan o çift gpu'lu Fermi'leri hatırlatır, hemen yüksekten uçmayın derim.

AMD'nin bile çift gpu'lu kartının HD5970'ten en fazla %25-30 düzeyinde hızlı olabileceğini konuşurken (AMD tarafında bunu yapmak hiç sıkıntı değil) sanki Nvidia kartı sunmuş da satın alınabiliyormuş gibi davranmayın. Henüz kesinliği yok bu kartın.
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::Ashes:: 8 yıl
9800 gx 2 de böleydi şimdinin 6850si anca geçer heralde o efsaneyi :)
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Inalough 8 yıl

dronegd

9800 gx 2 de böleydi şimdinin 6850si anca geçer heralde o efsaneyi :)

6850 nin yarı gücüne sahip deseniz, espri mahiyetinde söylediniz herhalde
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::Ashes:: 8 yıl
haber için teşekkürler
bazı arkadaşlar için bilgilendirme yapayım hiç bir firma size para vermiyor bu yorumlarınız için yani siz nvidia tarafı yada amd tarafı olmanız ve tuttuğunuz tarafın çok kazanması size birşey kazandırmaz..
liderliği amdmi alır nvidia mı alır derseniz ben amd alır diyorum tahtı bırakmaz..
neden derseniz maliyete göre performans amdde..
Resimlerden gördüğünüz gibi amd gpu ları daha küçük ve ne kadar küçük olursa o kadar az maliyetlidir..
Ve bu arada gtx580x2 gibi bir model beklemeyin belki çıkar ama zor üretilir çok fazla ısınır çok fazla güç çeker 5870x2 bile ne kadar çok güç girişine sahipti hatırlayın..
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thorismund 8 yıl
2 bin liraya satarlar artık bu kartı...
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setek01 8 yıl

thorismund

2 bin liraya satarlar artık bu kartı...

Aynısını yazmak için aşağı inerken rastladım. Gezegenin en pahalı kartı olur sanırım.
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KalemKolik 8 yıl
Artık şu mimarileri değiştirsinlerde keplere çabuk geçsinler.Benim korkum bir sonraki nesil konsolların altyapı çalışmaları başladı yada başlayacak böyle giderse kep teknolojisi yerine eski teknolojiyi kullanacaklar.
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showstopper41 8 yıl
HD6990 HD6970x2 şeklinde gelir eğer bu alet GF110x2 olacaksa. 300W sınırını dikkate almayacaklar benim istediğim de buydu.
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Mckhan 8 yıl
gtx460 x2 çok bekledik ama bir türlü hayata geçmedi buda çok bekletmesin onun gibi :)
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