Nvidia'nın GF110 tabanlı Fermi X2 modeli ortaya çıktı

GeForce GTX 580 modeliyle tek GPU'da en hızlı ekran kartı unvanını pekiştiren Nvidia, yaklaşık bir yıldır zirvede olan AMD Radeon HD 5970 ve çıkışı önümüzdeki yılın başına ertelenen Antilles kod aldı Radeon HD 6990 modellerine karşı, dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını almak üzere geliştirdiği Fermi X2 modelini sunacak.

Bazı kaynaklara göre GeForce GTX 590, bazılarına göreyse GeForce GTX 595 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni model için hazırlıklar sürüyor. Yakın zamana kadar Aralık ayında lanse edileceği düşünülen Fermi X2 modelinin, Nvidia tarafından Radeon HD 6990 modeline karşı yeni yılda pazara sürülebileceği de gelen son bilgiler arasında.

Grafik endüstrisi tarafından uzun süredir merakla beklenen Fermi X2 modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü yayınlandı. GF110 kod adlı yeni grafik yongasının çiftine sahip olan ve GPU'lar arası haberleşme için NF200 köprü yongasını üzerinde taşıyan ekran kartında, her GPU için 1.5GB olmak üzere 3GB GDDR5 bellek bulunduğu belirtiliyor.

Hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan karta ait ilk görüntüden elde edilen detaylara göre Fermi X2 ile birlikte Nvidia, 3DVision Surround teknolojisini ilk defa tek kart üzerinden sunmaya başlayacak. Bilindiği üzere üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan 3DVision Surround için kullancılar ikinci ekran kartına da sahip olmak durumundalar.

Kullanılan GPU'ların konfigürasyonu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da güç tüketimi de dikkate alınarak Nvidia'nın özellikle paralel işlemci sayısı açısından nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak konusu. PCB'nin ilgili bölümünden de anlaşılabileceği üzere iki adet 8pin konnektör ile beslenecek Fermi X2'nin fiyatı da cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor.