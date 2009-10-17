Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni nesil modeli GeForce G310 olabilir

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Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile yıl sona ermeden yüksek performans segmentini hedef alan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunması beklenen Nvidia, orta ve alt segmentleri hedef alan DirectX 11 kartlarını ise 2010'da duyurmayı planlıyor. Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan, Radeon HD 5700 serisiyle ise yine endüstride ilk defa 110$ seviyesinden başlayan fiyatlarla DirectX 11 destekli çözümlerini duyuran AMD-ATi, Kasıma ayında çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (veya HD 5900 serisi olarak?) modelini ve yeni yıl ile birlikte Radeon HD 5600/5400 serilerini duyurmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın ise Fermi GTX ve Fermi GTS (Fermi GT?) modellerini yıl sona ermeden diğer çözümlerini ise 2010'da lanse etmesi bekleniyor.

Yeni bir tasarım olan ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Fermi mimarisinin ölçeklenebilir yapıda olduğunu ve ihtiyaç duyulan hemen her segmente ölçeklenebileceğini belirten Nvidia kapalı kapılar ardında yeni model çalışmalarına son sürat devam ederken bilgiler de gelmeye devam ediyor. Her ne kadar henüz Nvidia tarafından doğrulanmış olmasa da firmanın giriş seviyesindeki DirectX 11 çözümü D11M kod adını taşıyan GeForce G310 çözümü olacak gibi görünüyor. Fermi mimarisini temel alan diğer GPU'larda olduğu gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU kullanacak olan yeni modelin 32x paralel işlem birimiyle geleceği ve geçtiğimiz hafta lanse edilen GeForce G210 modeline kıyasla iki kat daha fazla paralel işlem birimiyle firmanın giriş seviyesindeki çıtasını yukarı çekeceği belirtiliyor.

64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olması beklenen DirectX 11 destekli GeForce G310 modelinin Fermi mimarisi ile gelecek CUDA, PhsyX ve PureVideo HD yeniliklerinin tamamına sahip olması beklenirken ne zaman çıkacağı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor ancak ilk çeyrek sonuna doğru yani Mart ayı gibi yani CeBIT 2010 döneminde lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.