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Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni nesil modeli GeForce G310 olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni nesil modeli GeForce G310 olabilir
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Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile yıl sona ermeden yüksek performans segmentini hedef alan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunması beklenen Nvidia, orta ve alt segmentleri hedef alan DirectX 11 kartlarını ise 2010'da duyurmayı planlıyor. Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan, Radeon HD 5700 serisiyle ise yine endüstride ilk defa 110$ seviyesinden başlayan fiyatlarla DirectX 11 destekli çözümlerini duyuran AMD-ATi, Kasıma ayında çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (veya HD 5900 serisi olarak?) modelini ve yeni yıl ile birlikte Radeon HD 5600/5400 serilerini duyurmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın ise Fermi GTX ve Fermi GTS (Fermi GT?) modellerini yıl sona ermeden diğer çözümlerini ise 2010'da lanse etmesi bekleniyor.

Yeni bir tasarım olan ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Fermi mimarisinin ölçeklenebilir yapıda olduğunu ve ihtiyaç duyulan hemen her segmente ölçeklenebileceğini belirten Nvidia kapalı kapılar ardında yeni model çalışmalarına son sürat devam ederken bilgiler de gelmeye devam ediyor. Her ne kadar henüz Nvidia tarafından doğrulanmış olmasa da firmanın giriş seviyesindeki DirectX 11 çözümü D11M kod adını taşıyan GeForce G310 çözümü olacak gibi görünüyor. Fermi mimarisini temel alan diğer GPU'larda olduğu gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU kullanacak olan yeni modelin 32x paralel işlem birimiyle geleceği ve geçtiğimiz hafta lanse edilen GeForce G210 modeline kıyasla iki kat daha fazla paralel işlem birimiyle firmanın giriş seviyesindeki çıtasını yukarı çekeceği belirtiliyor.

64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olması beklenen DirectX 11 destekli GeForce G310 modelinin Fermi mimarisi ile gelecek CUDA, PhsyX ve PureVideo HD yeniliklerinin tamamına sahip olması beklenirken ne zaman çıkacağı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor ancak ilk çeyrek sonuna doğru yani Mart ayı gibi yani CeBIT 2010 döneminde lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.


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simplethinks 10 yıl
64 bit OS ye devam
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alirezzak 10 yıl
Forever 64bit :D
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waltran 10 yıl
benim fx5200 vardı oda 64 bit ti bu adamlar dalgamı geçiyo 64 bit kartmı kaldı devirde
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NemesisR3 10 yıl
64bit DDR2 olur yine, G310 denince intelin o/b ekran kartları geldi aklıma
en azından DDR5 ram koysalar, o zaman 128bite gerek kalmaz ama hangisi daha pahallıya gelir onu bilemem.(128bit veya DDR5)

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yerroner 10 yıl
/sahafiec, Giriş seviyesi dediğin 5700 serisi orta seviye oluyor. Zaten en kanlı mücadele ve rekabet orada gerçekleşecek. Haber giriş seviyesinden bahsediyor, alakasız şeylerden bahsediyorsun.
Bir dönem 9800 gtx ile 4850 rekabetine orta-üst seviye diyorduk. Tepede GT200 serisi ve 4xxx x2'ler vardı. 1 yıl sonra ATI'nin orta seviyesinin hala 4850 gücünde(%10 fark var mı?) olması ilginç gerçekten. Eh o zamanın orta-üst seviyesi şimdi gerçekten orta seviye olacak.
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Father Torque 10 yıl

yerroner
/sahafiec, Giriş seviyesi dediğin 5700 serisi orta seviye oluyor. Zaten en kanlı mücadele ve rekabet orada gerçekleşecek.


Gelen haberler NVidia'nın yeni orta segment kartlarının 2010 martından önce çıkamayacağı yönünde, o da işler yolunda giderse. Eğer orta segmentte kanlı bir mücadele bekliyorsan bence boşa bekliyorsun. Asıl mücadele üst segmentte olacak, o da NVidia GT300'leri yılbaşı alışveriş dönemine yetiştirebilirse.
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M0rbid Desire 10 yıl
Bunlardan bir cacık olmaz..
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CoreXXX 10 yıl
nvidia haberleri hep olabiilir,şöyle çıkacak felan diye varsayımlara dayanıyor, somut birşey yok,büyük bir hevesle bekliyoırum gt300 serisini, çünkü ati fiyat kıracak ve bende 5800 serisi kart alacam
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@nano@ 10 yıl
ati orta sviyelerinde 128 bit kullanıyor ama sesiniz çıkmıyor
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yenerbalcı 10 yıl
@nano@

ati orta sviyelerinde 128 bit kullanıyor ama sesiniz çıkmıyor


128 bitlik kartlar her zaman giriş seviyesidir orta seviye değildir (5630 5650 5670 5730 5750 5770 giriş seviye 5830 5850 orta seviye 5870 5890 5850x2 5870x2 üst seviye)

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Father Torque 10 yıl
Sanırım bu haberler geçen günkü NVidia ziyaretinin ilk yansımaları. O gün size bildirilen diğer haberleri de bekliyoruz.
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Storm Bringer 10 yıl
Father Torque

Sanırım bu haberler geçen günkü NVidia ziyaretinin ilk yansımaları. O gün size bildirilen diğer haberleri de bekliyoruz.



Hepsinin tairihi vardır.

Yalnız şundan eminim ki, Fermi GTX detaylı test sonuçlarını Türkiye'de ilk veren site DH olacak. Belki de ilk inceleyen...
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MÜŞAVİR 10 yıl

Father Torque

Sanırım bu haberler geçen günkü NVidia ziyaretinin ilk yansımaları. O gün size bildirilen diğer haberleri de bekliyoruz.




O günkü konuşmadakilerin hepsi aynı gün verilmeyecek elbette. fx57 araya böyle serpiştirecektir.
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