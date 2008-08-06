Nvidia'nın GPU PhysX paketi için ilk inceleme yapıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AGEIA'yı satın olarak PhysX teknolojisinin de sahibi olan Nvidia, mevcut teknolojiyi grafik işlemcilerine adapte edebilme konusunda yoğun mesai harcıyor. Bilindiği üzere PhysX teknolojisi ile oyunları daha gerçekçi bir şekilde oynayabilmek mümkün. Bunun farkında olan ve GPU üzerinden fizik hesapamalarına yoğunlaşan Nvidia, hazırladığı yeni PhysX paketini 12 Ağustos'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinin lansmanıyla aynı tarihte kullanıma sunulacak olan yeni PhysX paketi için Nvidia'nın belirlediği bu tarih tesadüf mü bilemiyoruz ama firma WHQL sertifikasına sahip olması beklenen ForceWare 177.79 ve PhysX v8.07.18 sürücülerini resmi sitesi üzerinden kullanıma sunacak. Yeni sürücüler ile birlikte PhysX teknolojisinin yapabildiklerine ışık tutması beklenen iki yeni teknoloji demosunu da duyuracak olan Nvidia, PhysX'in en yaygın fizik teknolojisi olduğunu ve satılmakta olan 140 başlık tarafından desteklendiğini ayrıca PC'lerin yanı sıra PhysX teknolojisinin Wii, Xbox360, ve Playstation 3 gibi yeni nesil konsollarıyla da kullanılabilir olduğunun altını çiziyor Yine Nvidia'ya göre gelişmiş fizik efektleri için merkezi işlem biriminin yerine gpu yani ekran kartlarının kullanılması gerekiyor. Öte yandan PhysX teknolojisini yaygınlaştırmak isteyen firma SDK yani yazılım geliştirme kitini de geliştiricilerin indirebilmesine olanak tanımış durumda. Belirttiğimiz üzere 12 Ağustos'da kullanıma sunulacak olan yeni sürücüler ile birlikte GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisinin PhysX desteği sunması bekleniyor.
Tabi PhysX destekli donanım ve sürücülerin yanı sıra bu teknolojiye destek verecek şekilde hazırlanan oyun ve uygulamaların kullanılması gerektiğini de belirtelim. Bu arada PhysX destekli oyunları tam listesi için http://www.nzone.com/object/nzone_physxgames_home.html Nvidia'nın PhysX teknolojisi UT3 ve GRAW2 gibi gibi oyunların yanı sıra "Social Networking" olarak tanımlanan hizmetlerce de desteklenebilir. Zira yeni bir Social Networking hizmeti olan Nurien'de Nvidia'nın PhysX teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca Nvidia, Fluid Demo adı verilen yeni bir PhysX demosu daha hazırladı. Test sonuçlarına geçmeden bir noktanın altını daha çizmekte yarar var. Nvidia PhysX teknolojisi için çoklu ekran kartı yani SLI başta olmak üzere farklı kullanım modları üzerinde çalışıyor. An itibariyle GPU üzerinden fizik hesaplaması yapabilen yegane teknolojinin PhysX olduğunu belirten Nvidia, mevcut teknolojinin kullanımını yaygınlaştırabilmek adına yaptığı çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de iddia edildiği üzere, Nvidia'nın devam eden çalışmaları arasında en dikkat çekici olanlarından biri de çoklu ekran kartı kullanımında kartlardan birinin 3D uygulamalarına diğerinin ise PhysX hesaplamalarına atanabilmesi. Yani sistemde kullanılacak GeForce GTX 280, oyunlar için kullanılabilirken, GeForce 9500GT'nin fizik hesaplamalarından sorumlu olması gibi. Bu noktada altı çizilmesi gereken önemli bir diğer detay ise son bahsettiğimiz şekildeki kullanımın SLI uyumlu anakartların yanında SLI desteği olmayan anakartlarda da mümkün kılınabileceği. PhysX teknolojisi üzerine yoğun mesai harcayan Nvidia'nın çalışmaları hakkında bilgiler geldikçe belirtmeye devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz testlere geçelim.
Kaynak; http://www.hothardware.com/Articles/NVIDIA_GPU_PhysX_Pack_Preview/?page=1
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Ve 8800GTS 512 ile Physx i nasıl etkin yapabilirim? Biri yardım ederse çok makbule geçer.
UE ile hazırlanan çok sayıda oyun var piyasada. Şuan havok dan çok novodeks ve ragdoll fizikleri kullanılıyor oyunlarda. Havok HL2 ile gücünü göstermişti. UT3 Physx CTF-Tornado haritası 3,6GHZ quad la bile oynanamıyor.
Nedenmi? Pek gerekli olmayan fizik hesaplamaları yüzünden. Fırtına geliyor herşeyi söküp gidiyor. Havuzdaki suda dahil, çatıları söküyor.Kırılıan herbir cam parçasının fiziği var. Bu kadar abartmasalardı Physx olmadan da sağlam bir bilgisayarda oyanabilirdi. Ama nvdia yine bulaştı ortalığa... Birisi anlatırmı nasıl açarım PHysx i GTS 512 de.?
zamanla PhysX destekli uygulamalar çoğalacaktır
Zaten amaç o!!!
Physx'e destek veren pek bi uygulama yok!!!
Belki nvidia yine oyun firmalarına yapacağı baskıyla onu da sağlar ama bence daha iyi teknolojiler üretmeli!!![>:]
Yoksa günah keçisi olmaya devam eder!!!