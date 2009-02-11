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Nvidia'nın Ion platformu, Microsoft tarafından onaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Ion platformu, Microsoft tarafından onaylandı
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Son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından ekran kartı ve yonga seti üreticisi olarak bilinen Nvidia, stratejik öneme sahip farklı projelerine yönelik çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Bir yandan akıllı telefonlar ve portatif medya oynatıcıları için Tegra kod adlı yongada sistem çözümlerinin hazırlıklarını sürdüren firma öte yandan netbook ve nettop sistemlerde kullanılması beklenen Ion platformunu geliştirmeye de devam ediyor. Intel'in Atom işlemcilerini ve GeForce 9400M yonga setini bir araya getiren Ion platformunu yazılım devi Microsoft'un onayladığı açıklandı.

Grafik ve video performansıyla "ChipZilla" Intel'in mevcut çözümlerinden çok daha güçlü olduğu belirtilen Ion platformuna yarıiletken devinin pek sıcak bakmadığı hatta işlemciyi Ion platformu için ayrı olarak temin etmek isteyen üreticilere 945 yonga setiyle birlikte uygulanan "bundle" tarifesinden farklı bir politika uygulayabileceği de iddia ediledursun, Nvidia önemli bir girişim ile yazılım devi Microsoft'un onayını almayı başararak elini de kuvvetlendirmiş oldu. Öte yandan Ion platformunun lansman tarihi de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

Gelen bilgilere göre Nvidia yılın ikinci çeyreğinde muhtemelen Computex dönemi olarak ta bilinen Haziran ayı içerisinde Ion platformunu resmi olarak duyurabilir. Intel'in mevcut çözümlerine göre 10x, önümüzdeki günlerde devreye girecek GN40 yonga setine kıyasla ise 5x daha yüksek performans sunduğu belirtilen Ion platformunda yer alan DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimi, CUDA desteği sayesinde aynı anda hem 1080p video oynatabiliyor hem de Badaboom yazılımı ile 720p video'yu işleyebilir aynı zamanda güncel oyunları da belli ayarlarda oyatabiliyor.


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N-0NE 10 yıl
Ve böylece intel kendi eliyle i945 chipset ve onboard grafik işlemcisi olan gma3000 ve gma950 ölüm fermanını yazmış oldu :)
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marvinous 10 yıl
O kadar küçükki LCD ekranın altına monte etsen belli olmayacak :D
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yekoo 10 yıl
atom ve dx10 oyunlar... ekranlar 10" olsada güzel haber.
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