Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar

Nvidia'nın merakla beklenen Ion kod adlı Atom platformuna ait performans detayları netleşmeye başladı. Teknik detaylarını daha önce detaylı bir şekilde masaya yatırdığımız Ion platformuyla Nvidia, Atom işlemcili güncel çözümlerin en zayıf noktalarından biri olarak değerlendirilen entegre grafik işlemci performansını GeForce 9400 yonga setiyle farklı bir boyuta taşıyarak Atom tabanlı sistemlerde HD dönemini başlatmayı hedefliyor.

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Nvidia'nın Ion platformunu ilk tanıttığı günlerde Intel'in Atom işlemcilerini 945 yonga setinden bağımsız olarak satmayacağı dolayısıyla Ion platformunun önüne geçeceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da Intel daha sonra yaptığı açıklamada Ion platformuyla herhangi bir sorunlarının olmadığını dileyen üreticinin Atom işlemcili yeni nesil çözümler konusunda çalışma yapabileceğinin altını çizmişti.

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Ion platformunun ilk etapta nettop modellerinde yani özellikle bu sene yaygınlaşacağı düşünülen kompakt boyutlu ve maliyet odaklı masaüstü bilgisayarlarda kullanılması fakat daha sonra netbook'lar için de özel bir varyasyonunu hazırlanması bekleniyor. Intel'in güncel tasarımlarından farklı olarak işlemciyle birlikte 3 yerine 2 ana yongadan oluşan Ion platformu DirectX 10 desteğiyle birlikte geliyor.

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Yapılan açıklamalara göre Ion platform hem tek hem de çift çekirdekli Atom işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Zaten ortaya çıkan test sonuçları da Intel'in en güçlü Atom işlemcisi olarak dikkat çeken ve çift çekirdekli ilk Atom modeli olarak ünlenen Atom 330 işlemcisiyle alınmış. Peki Nvidia'nın yeni platformu iddia edildiği gibi nettop sistemlerin grafik performansında ciddi bir performans sıçraması gerçekleştirebilecek mi?

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Bilindiği üzere Intel'in mevcut Atom çözümlerinde işlemciye DirectX 9 destekli GMA950 grafik çekirdeğine sahip 945 yonga seti eşlik ediyor. Nvidia'nın Ion platformunda ise herşeyden GeForce 9400M sorumlu. Detaylı sonuçlarını tabloda görebileceğimiz yeni platform ile 1080p videoların (40MB/sn) sorunsuz bir şekilde oynatılabildiği belirtilirken Windows Vista Premium gereksinimlerini karşıladığı da ifade ediliyor.

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Test sonuçlarına göre, Nvidia'nın Ion platformuyla birlikte güncel bazı oyunlar düşük ayar seviyelerinde kısmen biraz daha eski oyunlar ise bir miktar daha yüksek detay ve çözünürlük ayarlarında oynanabilecek gibi görünüyor fakat sistem daha çok HD Video yetenekleriyle ön plana çıkacak gibi görünüyor. Nvidia'nın önümüzdeki aylarda pazara giriş yapması beklenen Ion platformunun detaylı test sonuçlar ise şu şekilde;

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Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz!