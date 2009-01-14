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Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın merakla beklenen Ion kod adlı Atom platformuna ait performans detayları netleşmeye başladı. Teknik detaylarını daha önce detaylı bir şekilde masaya yatırdığımız Ion platformuyla Nvidia, Atom işlemcili güncel çözümlerin en zayıf noktalarından biri olarak değerlendirilen entegre grafik işlemci performansını GeForce 9400 yonga setiyle farklı bir boyuta taşıyarak Atom tabanlı sistemlerde HD dönemini başlatmayı hedefliyor.

Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar
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Nvidia'nın Ion platformunu ilk tanıttığı günlerde Intel'in Atom işlemcilerini 945 yonga setinden bağımsız olarak satmayacağı dolayısıyla Ion platformunun önüne geçeceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da Intel daha sonra yaptığı açıklamada Ion platformuyla herhangi bir sorunlarının olmadığını dileyen üreticinin Atom işlemcili yeni nesil çözümler konusunda çalışma yapabileceğinin altını çizmişti.

Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar
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Ion platformunun ilk etapta nettop modellerinde yani özellikle bu sene yaygınlaşacağı düşünülen kompakt boyutlu ve maliyet odaklı masaüstü bilgisayarlarda kullanılması fakat daha sonra netbook'lar için de özel bir varyasyonunu hazırlanması bekleniyor. Intel'in güncel tasarımlarından farklı olarak işlemciyle birlikte 3 yerine 2 ana yongadan oluşan Ion platformu DirectX 10 desteğiyle birlikte geliyor.

Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar
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Yapılan açıklamalara göre Ion platform hem tek hem de çift çekirdekli Atom işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Zaten ortaya çıkan test sonuçları da Intel'in en güçlü Atom işlemcisi olarak dikkat çeken ve çift çekirdekli ilk Atom modeli olarak ünlenen Atom 330 işlemcisiyle alınmış. Peki Nvidia'nın yeni platformu iddia edildiği gibi nettop sistemlerin grafik performansında ciddi bir performans sıçraması gerçekleştirebilecek mi?

Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar
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Bilindiği üzere Intel'in mevcut Atom çözümlerinde işlemciye DirectX 9 destekli GMA950 grafik çekirdeğine sahip 945 yonga seti eşlik ediyor. Nvidia'nın Ion platformunda ise herşeyden GeForce 9400M sorumlu. Detaylı sonuçlarını tabloda görebileceğimiz yeni platform ile 1080p videoların (40MB/sn) sorunsuz bir şekilde oynatılabildiği belirtilirken Windows Vista Premium gereksinimlerini karşıladığı da ifade ediliyor.

Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar
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Test sonuçlarına göre, Nvidia'nın Ion platformuyla birlikte güncel bazı oyunlar düşük ayar seviyelerinde kısmen biraz daha eski oyunlar ise bir miktar daha yüksek detay ve çözünürlük ayarlarında oynanabilecek gibi görünüyor fakat sistem daha çok HD Video yetenekleriyle ön plana çıkacak gibi görünüyor. Nvidia'nın önümüzdeki aylarda pazara giriş yapması beklenen Ion platformunun detaylı test sonuçlar ise şu şekilde;

Nvidia'nın Ion platformu test edildi, işte sonuçlar
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Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz!


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firtinax 10 yıl
Nettopları anlamsız buluyorum. Performans olarak çok düşük seviyedeler...
Nettop ya da netbook yerine iphone bile tercih edilebilir...
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Alx 10 yıl

Orjinalden alıntı: firtinax

Nettopları anlamsız buluyorum. Performans olarak çok düşük seviyedeler...

Nettop ya da netbook yerine iphone bile tercih edilebilir...


Tabi tabi, o zaman iphone al, HD televizyonuna bağla, HD filim izle bakalım...
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gun 10 yıl
Intel Centrino gibi bir platform olarak değilde sadece işlemcinin olduğu bir pazar sunuyor. Buda Nvidia gibi 3. parti yonga üreticilerinin ilgisini çekecek tabii.
Açıkcası GeForce 9400 çipseti güç tüketimi ile netbook'lar için ne kadar iyi bir seçim olur muamma ama nettop'lar yani masa üstü versiyonlar için ideal bir çipset.
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justbejust 10 yıl
netbooklar için kullanıldığında daha çok amaçlı ve ucuza taşınabilir bilgisayarlar olacaktır. güzel gelişme.
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sezka44 10 yıl
güzelmiş gercektende
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CoreXXX 10 yıl
ddr3 ram yüzünden pahalıya gelebilir,ama dvd sürücü kadar bir pc özellikle yer sorunu olan kullanıcılar için çok güzel
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max975 10 yıl
bu ürünler iş yapıyor ki!!! mantar gibi çoğaldılar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Çok güzel olmuş böle küçük pcler yakında evleri işyerlerini süslicektir..
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Vipracing 10 yıl
Küçük,ekonomik ve marifetli+ olarak az enerji tüketen bir platforma sonunda kavuşacağız galiba.Ofislerden tutun htpc lere kadar çok geniş bir kullanım alanı var.Tabi vaadettiklerini yerine getirirse.Kafam daki tek soru işareti ddr3 ramlar.
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