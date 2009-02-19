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Nvidia'nın Ion platformunu Lenovo da kullanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Ion platformunu Lenovo da kullanabilir
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Ion platformu için yazılım devi Microsoft'dan gerekli onayı alan Nvidia, yılın ikinci çeyreğinde yeni platformu resmi olarak duyurmayı hedefliyor. Firma cephesinden detay verilmese de bazı üreticilerin Ion platformuna yönelik çalışmalar yaptığı bir süre önce açıklanmış son olarak Acer'ın da Ion platformuna ilgi duyduğu gündeme gelmişti. Çin kaynaklı Commercial Times gazetesinin haberine göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Lenovo, Ion tabanlı netbook hazırlayan ilk üreticilerden birisi olabilir.

Atom işlemcisi ve yüksek tanımlı videolar için hızlandırma yapabilen ayrıca GMA 950'ye kıyasla 10 kat daha fazla 3D performansı sunduğu belirtilen entegre grafik işlemcili GeForce 9400M yonga setinden oluşan platformu, 11.6" ve 12.1" olmak üzere iki farklı netbook modelinde kullanmak istediği bildirilen Lenovo'nun IdeaPad serisi dahilinde yer alması beklenen netbook'ların üretimini Wistron firmasının yapacağı da ifade edilmekte. İki modele ek olarak Lenovo'nun yine Ion tabanlı 13" ve VIA'nın Nano platformunu temel alan 12" netbook modellerini düşündüğü de belirtilmekte.


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stradivardi 10 yıl
niye beş para etmez yahu sanarsınız ki herkes dvd ripliypr yada oyun oynuyor milletin amacı internete girmek word excell gibi programlar bence gayet yerinde olmuş yüksek çözünürlük video oynatımı da eklenmiş olur nettoplara
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nightsoldier 10 yıl
Bu haber kesin gibi.Tüm teknoloji sitelerinde ion platformuna geçecek ilk markanın lenovo olacağından bahsediliyor.Ancak asusta boş durmayıp güzel modellerin duyurusunu yapıyor.Üstelik gelecek modellerde wifi,wimax gibi özellikler de olacak.Ayrıca n280 işlemci hd filmleri oynatabiliyormuş.Buna birde ıon platformu eklenirse ve fiyatda çok yüksek olmazsa çok iyi olur.
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max975 10 yıl
çeşitlilik iyidir
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
5 para etmez platformlar bunnar
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ufuks36 10 yıl
Çift çekirdekli Atom ve 9400M birlikte iyi iş çıkartabilir ve alınabilecek en iyi nettop olabilirler.Güzel haber...
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