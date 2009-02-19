Nvidia'nın Ion platformunu Lenovo da kullanabilir

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Ion platformu için yazılım devi Microsoft'dan gerekli onayı alan Nvidia, yılın ikinci çeyreğinde yeni platformu resmi olarak duyurmayı hedefliyor. Firma cephesinden detay verilmese de bazı üreticilerin Ion platformuna yönelik çalışmalar yaptığı bir süre önce açıklanmış son olarak Acer'ın da Ion platformuna ilgi duyduğu gündeme gelmişti. Çin kaynaklı Commercial Times gazetesinin haberine göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Lenovo, Ion tabanlı netbook hazırlayan ilk üreticilerden birisi olabilir.

Atom işlemcisi ve yüksek tanımlı videolar için hızlandırma yapabilen ayrıca GMA 950'ye kıyasla 10 kat daha fazla 3D performansı sunduğu belirtilen entegre grafik işlemcili GeForce 9400M yonga setinden oluşan platformu, 11.6" ve 12.1" olmak üzere iki farklı netbook modelinde kullanmak istediği bildirilen Lenovo'nun IdeaPad serisi dahilinde yer alması beklenen netbook'ların üretimini Wistron firmasının yapacağı da ifade edilmekte. İki modele ek olarak Lenovo'nun yine Ion tabanlı 13" ve VIA'nın Nano platformunu temel alan 12" netbook modellerini düşündüğü de belirtilmekte.