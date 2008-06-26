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Nvidia'nın PhysX teknolojisi ATi Radeon HD 3870'de de çalışıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
35,3b
1
96
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın AGEIA'yı satın alarak sahip olduğu PhsyX teknolojisi ATi'nin Radeon HD 3800 serisiyle de çalışabiliyor. NGOHQ.com sitesinden Eran Badit'in hazırladığı yeni araç ile PhysX teknolojisini Radeon HD 3800 serisinde de aktifleştirmeyi başardı. Nvidia'nın CUDA SDK ve PhysX SDK yani yazılım geliştirme kitleri üzerinde çalışma yapan ve PhysX desteğini ATi ekran kartlarında aktifleştirmenin zor olmadığını belirten Eran Badit, PhsyX teknolojisini ATi Radeon HD 3870 ile çalıştırabilecek yeni bir araç geliştirdi. Farklı ekran kartları ile testlere devam edeceği bildirilen Eran Badit'in ATi ekran kartları için PhysX teknolojisini kullandıracak aracı bu hafta içerisinde yayınlaması bekleniyor. Ayrıca benzer durumun Radeon HD 4800 serisi ile sağlanabileceği de belirtiliyor. Yapılan denemelerde PhysX desteği aktifleştirilen Radeon HD 3870 modelinin 3DMark Vantage'dan P4262 (PhsyX desteği olmadan P3800) skorunu elde ettiği ayrıca yapılan testte cpu puanın da 22,606 olarak sonuca yansıdığı belirtiliyor. Bilindiği üzere bağımsız olarak geliştirilen PhysX teknolojisi Nvidia'nın AGEIA'yı satın alması ile birlikte Nvidia çatısı altına girmişti. Bakalım Nvidia'nın bu konudaki tutumu nasıl olacak bekleyip göreceğiz. Daha büyük ekran görüntüsü için; http://www.ngohq.com/images/physxonradeon.jpg
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Technics 10 yıl
süper haber çok sevindim umarım diğer kartlardada aktifleştirilir..
Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nvidia'nın AGEIA'yı satın alarak sahip olduğu PhsyX teknolojisi ATi'nin Radeon HD 3800 serisiyle de çalışabiliyor. NGOHQ.com sitesinden Eran Badit'in hazırladığı yeni araç ile PhysX teknolojisini Radeon HD 3800 serisinde de aktifleştirmeyi başardı. Nvidia'nın CUDA SDK ve PhysX SDK yani yazılım geliştirme kitleri üzerinde çalışma yapan ve PhysX desteğini ATi ekran kartlarında aktifleştirmenin zor olmadığını belirten Eran Badit, PhsyX teknolojisini ATi Radeon HD 3870 ile çalıştırabilecek yeni bir araç geliştirdi. Farklı ekran kartları ile testlere devam edeceği bildirilen Eran Badit'in ATi ekran kartları için PhysX teknolojisini kullandıracak aracı bu hafta içerisinde yayınlaması bekleniyor. Ayrıca benzer durumun Radeon HD 4800 serisi ile sağlanabileceği de belirtiliyor. Yapılan denemelerde PhysX desteği aktifleştirilen Radeon HD 3870 modelinin 3DMark Vantage'dan P4262 (PhsyX desteği olmadan P3800) skorunu elde ettiği ayrıca yapılan testte cpu puanın da 22,606 olarak sonuca yansıdığı belirtiliyor. Bilindiği üzere bağımsız olarak geliştirilen PhysX teknolojisi Nvidia'nın AGEIA'yı satın alması ile birlikte Nvidia çatısı altına girmişti. Bakalım Nvidia'nın bu konudaki tutumu nasıl olacak bekleyip göreceğiz.

Daha büyük ekran görüntüsü için;
ngohq.com/...

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DemirKipi 10 yıl
Ati desteklese ne olur desteklemese ne olur? Sonuçta Nvidia her türlü yazılımda önde. Zaten Phsyx şu durumda pek popüler değil. Önümüzdeki yıllarda bu teknoloji mutlaka gelişecektir ve olmazsa olmaz bir teknoloji durumuna gelecektir. O zaman Nvidia kendi farkını koyar ortaya. Aceleye gerek yok. Bekleyip görelim hep birlikte.
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hellmare 11 yıl
Ben yıllar önce bu "fizik iks" ilk çıktığında; 'gereksiz kalabalık, yakında grafik işlemcinin içine alırlar' demiştim de pek bi inandıramamıştım o zaman ki "donanım profersörlerini"!!!
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Wilson Fisk 11 yıl
@digi

pek bi inandıramamıştım o zaman ki


bak bu mesajda da bir yerine bi (baska anlami vardir), zaman ki derken de ki ayri yazilmistir.pek bir derken bir kelimesi gereksizdir.forum sozlesmesinde varsa oyle turkce kurali; basla 2001 mesajlarindan herkes iptal olur yani.da vinci hesabi yaziyorum belki ama tr klavye kullanamiyorum o kesin.turkcesi bozuk diye et sikayetini kafami niye agritiyorsun?

baslik patinaj cekiyor konuyla ilgili yeni bir sey yok, saliverin.
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powermoon 11 yıl
hd3870 var bende ve evet çalışıyor diye biliyorum.. iyi haber.
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ecay 11 yıl
Ben buna gülerim işte



Süper bir haber ya
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Digiali 11 yıl

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