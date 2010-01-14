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Nvidia'nın Tegra satışları 2012'de 3 milyona ulaşabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra satışları 2012'de 3 milyona ulaşabilir
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2009 yılında yaklaşık 100,000 adet Tegra işlemcisi sattığı tahmin edilen Nvidia, 2012 onu itibariyle satışlarını 2.5-3 milyona çıkartabilir. Geçtiğimiz hafta yaptığı etkinlikle Tegra 2 platformunu tanıtan Nvidia, pazar gözlemcilerine göre bu yıl 500,000 Tegra işlemcisi satacak. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Tegra platformu için Volkswagen grubuyla anlaşan Nvidia'nın Tegra işlemcisini ilk defa Audi A8'de göreceğiz.

Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Seat ve Skoda gibi gruba bağlı diğer otomobillerde de kullanılacak Tegra platformu için sadece Volkswagen grubuna 1.5 milyon adet satılacağı tahmin ediliyor. Kalan diğer 1-1.5 milyon adetlik rakamı ise akıllı telefonlar, medya oynatıcılar, mini-bilgisayarlar, taşınabilir medya oynatıcıları ve diğer bazı portatif cihazlar oluşturacak.

Nvidia önümüzdeki birkaç sene içerisinde şirket gelirlerinin önemli bir kısmını Tegra işlemcilerinin oluşturacağın tahmin ediyor.


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e j d e r 9 yıl
bu işlemcilerin tanesi kaç para
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Tolgá 9 yıl
@fgezgini haklısın...ama artık amdnin olduğu için her işe el atamıyorlar oda amdnin sorunu
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simplethinks 9 yıl
ATI nin bir videosu vardı ekran kartı değişimini maymunlarda yapabiliyor diye ati reklam kahramanı olarak maymunları seçiyo nvidia da bu adamı hangisi sempatik acaba?
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homebird 9 yıl
Arkadaşlar ben bu adamı görünce içimden gülmek geliyor. Niye acaba?

(Galiba sebep DH yorumları :D )
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fgezgini 9 yıl
Böylelikle ATI'ye grafik kartı pazarında daha hızlı olmanın dahil yeni pazarları görmenin nasıl birşey olduğunu göstermiş oldu. Böylelikle Nvdia linux verdiği sürücü desteğini zamanla farklı işletim sisteminleri için çalışabilen ürünler üreterek karşılığını aldı. Bana kalırsa ATI'nin şu saatten sonra daralan masaüstü ve notebook pazarında en hızlısını üretmesinin pek bir anlamıda kalmadı.
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fatihcanery 9 yıl
bigteacher yorumun müthiş :) :) daş düşebülü,cvidia batablü :D :D
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Batuist 9 yıl
Tatilden yeni dönmüş olmalı bu adam.. adamın suratı bembeyaz değilmiydi normalde.. yanmış hemde fena.. yoksa sakın çalışan fermiler yakmasın bu adamın suratını :))
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NecroCyber-777 9 yıl
Batuist

Tatilden yeni dönmüş olmalı bu adam.. adamın suratı bembeyaz değilmiydi normalde.. yanmış hemde fena.. yoksa sakın çalışan fermiler yakmasın bu adamın suratını :))


süpersin koptum burada

sen beni güldürdün,allahda seni güldürsün
bencede fermi yaktı amcamı
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daysleeperxp 9 yıl
Valla Walkman telefonumu sattım Tegra'yı bekliyorum.
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sadtneverdie 9 yıl
umarım bu gerçekleşir ve rekabet artar. tegra 2 gerçekten çok iyi tegra 3 x36-ps3 ayarında bir cihaz olacaktır :)
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TELESCOPE 9 yıl
bilinçli olarak rekabet ortamını yaratmıyorlar sanki
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electrogod 9 yıl

Tegra 2 Nvidia'nın şu sıralar adam akıllı yaptığı en güzel şey...
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