Nvidia'nın Tegra satışları 2012'de 3 milyona ulaşabilir

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2009 yılında yaklaşık 100,000 adet Tegra işlemcisi sattığı tahmin edilen Nvidia, 2012 onu itibariyle satışlarını 2.5-3 milyona çıkartabilir. Geçtiğimiz hafta yaptığı etkinlikle Tegra 2 platformunu tanıtan Nvidia, pazar gözlemcilerine göre bu yıl 500,000 Tegra işlemcisi satacak. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Tegra platformu için Volkswagen grubuyla anlaşan Nvidia'nın Tegra işlemcisini ilk defa Audi A8'de göreceğiz.

Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Seat ve Skoda gibi gruba bağlı diğer otomobillerde de kullanılacak Tegra platformu için sadece Volkswagen grubuna 1.5 milyon adet satılacağı tahmin ediliyor. Kalan diğer 1-1.5 milyon adetlik rakamı ise akıllı telefonlar, medya oynatıcılar, mini-bilgisayarlar, taşınabilir medya oynatıcıları ve diğer bazı portatif cihazlar oluşturacak.

Nvidia önümüzdeki birkaç sene içerisinde şirket gelirlerinin önemli bir kısmını Tegra işlemcilerinin oluşturacağın tahmin ediyor.