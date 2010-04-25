NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu

Kaliforniya merkezli kasa üreticisi NZXT, Tempest EVO Camo adını verdiği yeni kasasını duyurdu. Kasım ayında lase edilen Tempest EVO modelinin göden geçirilmiş yeni bir versiyonu olan kasa, dış tasarımındaki kamuflaj uygulaması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

211.5 x 521.5 x 562 mm boyutlarında ve 11.2 Kg ağırlığında olan kasa, üç adet harici 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön kısma yerleştirilen Giriş-Çıkış panelinde ses, USB ve eSATA portlarına sahip olan Tempest EVO Camo, gelişmiş kablo yönetimi sunuyor.

Arka kısımdaki kanallar vasıtasıyla su soğutma sistemlerine hazır olan mid-tower formundaki kasa, 6 adet fan kullanıyor. Mavi LED'li üç adet 120mm fandan ikisini ön panelinde ve diğerini yan panelinde muhafaza eden kasa, arka tarafta 120mm ve üst kısmında 2x 140mm fanlara da sahip.

NZXT Tempest EVO Campo'nun, bir yıllık garanti ve 150$ seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.