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NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
1
27
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu
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NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu
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Kaliforniya merkezli kasa üreticisi NZXT, Tempest EVO Camo adını verdiği yeni kasasını duyurdu. Kasım ayında lase edilen Tempest EVO modelinin göden geçirilmiş yeni bir versiyonu olan kasa, dış tasarımındaki kamuflaj uygulaması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

211.5 x 521.5 x 562 mm boyutlarında ve 11.2 Kg ağırlığında olan kasa, üç adet harici 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön kısma yerleştirilen Giriş-Çıkış panelinde ses, USB ve eSATA portlarına sahip olan Tempest EVO Camo, gelişmiş kablo yönetimi sunuyor.

Arka kısımdaki kanallar vasıtasıyla su soğutma sistemlerine hazır olan mid-tower formundaki kasa, 6 adet fan kullanıyor. Mavi LED'li üç adet 120mm fandan ikisini ön panelinde ve diğerini yan panelinde muhafaza eden kasa, arka tarafta 120mm ve üst kısmında 2x 140mm fanlara da sahip.

NZXT Tempest EVO Campo'nun, bir yıllık garanti ve 150$ seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu
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NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu
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NZXT yeni kasa modeli Tempest EVO Campo'yu duyurdu
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***Leopard*** 9 yıl
Hiç beğenmedim...
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burak74 9 yıl
Kar kamuflajı deseniyle soğuk ortam teması iğrenç bir şekilde yansıtılmaya çalışılmış.
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TheLastNinja 9 yıl
Çöldeki amerikan askerleri için yapmışlardır bunu...
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Furkan* 9 yıl
Hiç güzel değil ya
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Momo-Oz 9 yıl
bu kasa tasarımını gözüm biyerden ısırıyor sanki
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DiciQ 9 yıl
biraz kasa tasarımını degiştirmelere gerekli diye düşünüyorum sonuçta modcular alıp boyayabilirler ama bu desenli bir kasa oyuncak gibi duruyor
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Erai 9 yıl

Siyah tempest kasayı rezalet bir şekilde boyayıp, yeni diye piyasaya sürmüşler. Ama bu kadar rezalet bir boyama görmedim, nasıl bir zevktir, yaratıcılıktır anlamak mümkün değil. Düz siyah tempest çok daha güzel duruyor bu kasadan...
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fukarakoala 9 yıl
Süt ineği gibi olmuş desenleri
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firstafa_ 9 yıl
arkadaş bu ne? kasa ne hale gelmiş. ne rengi iyi ne de dizaynı. 5 para etmez
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saintroyo 9 yıl
mor olsaydı milka ineği gibi olurdu.
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Batuist 9 yıl
çocuklar için filan mı bu?? çok kötü bu ne ya!!!
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DavutGENC 9 yıl
Amerikalılar sever çünkü askeri ünüformaları böyle
bizimkisiler alsınlar modefiyesinide yaparız biz
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DH Misafiri 9 yıl
Süt veriomu bari bu inek :P
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koxp94 9 yıl
8-bitlik oyundan fırlama gibi durmuş

şahsen beğenmedim
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